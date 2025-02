Alberto Cifuentes, entrenador del Villanovense: "Llegamos a Jerez con confianza"

El Villanovense, rival este domingo del Xerez DFC, pelea por la permanencia al igual que los azulinos. Los extremeños se llevaron el derbi contra el Don Benito y se situaron a tres puntos de los xerecistas. Con Alberto Cifuentes en el banquillo, el conjunto serón ha mejorado sus números, pero aún está lejos de los puestos de salvación y todo lo que no sea ganar en Chapín será complicar aún más la clasificación.

Cifuentes apunta que la semana ha sido "buena" porque su equipo viene de ganar "el derbi, tres puntos que nos han dado mucha confianza, pero la situación que estamos hace que no podamos disfrutar mucho de lo que hacemos y he estado bastante encima de ellos para que esa confianza no se convierta en relajación, porque no tenemos ningún motivo para estarlo. Estoy contento y convencido de que vamos a hacer un buen partido".

El Villanovense no ha ganado fuera de su estadio -de hecho lleva casi un año sin vencer a domicilio- y el técnico comenta que un triunfo "supondría una liberación. Presión no hay, qué presión vamos a tener si estamos tan mal desde hace tanto tiempo. Tenemos que hacer un partido valiente, intenso, de mucha concentración, ser agresivos en ataque, en defensa, parecido al del otro día, el equipo sacó la raza y así hay que ir a Jerez, queriendo ganar y no pensar en otra cosa".

Con respecto a qué Xerez DFC espera, señala "tienen un entrenador nuevo y seguramente saldrán fuertes, tendremos que contrarrestar eso. Seguramente sus primeros minutos serán intensos, jugadores muy metidos, y tendremos que parar eso, crear peligro al principio, si nos ponemos por delante puede entrarles un estado de nervios, debemos ser nosotros mismos y tener personalidad. Ellos arriba tienen calidad y son peligrosos".