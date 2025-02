Antonio Fernández: "Tenemos seis finales en casa, la primera contra el Villanovense"

El Xerez DFC tiene este domingo en Chapín (17 horas) ante el Villanovense la primera de las seis finales que deben afrontar los azulinos en casa para lograr la permanencia en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Así ha catalogado Antonio Fernández Rivadulla el duelo contra los extremeños, un partido "muy importante" y que "hay que saber jugarlo, saber interpretarlo y leerlo" contra un rival directo que todavía no ha ganado fuera, pero "las estadísticas están para romperse". Al entrenador gallego le gustó su equipo en La Línea y ahora quiere dar un paso más y romper una racha de nueve encuentros sin ganar para encarar las diez últimas jornadas "en la mejor situación posible de puntuación para intentar salvarnos".

Pregunta.¿Cómo ha sido la semana de trabajo?

Respuesta.A falta de dos sesiones, está siendo muy buena, el equipo está aceptando muy bien los feedbacks que le estamos pasando del Villanovense y estamos en el buen camino para intentar el domingo hacer un buen partido. Lo más importante ahora mismo es conseguir una victoria que nos dé esa tranquilidad para seguir trabajando en esta línea.

P.¿Es una final, un partido clave, determinante?

R.No nos podemos esconder, es un partido ante un rival directo y en casa. Es un partido muy importante que hay que sacar adelante, tampoco podemos volvernos locos y pensar que se acaba el mundo, pero somos conscientes de la trascendencia del partido y así estamos encarando la semana, sabemos que tenemos que intentar ser mejores que el rival para ganar. La semana que viene se encaran los diez últimos partidos que es cuando se decide todo por arriba y por abajo y queremos estar en la mejor situación posible de puntuación para poder atacar esas diez últimas jornadas con todas las posibilidades de intentar salvaros.

P.¿La permanencia pasa por hacerse fuerte definitivamente en Chapín?

R.Lógicamente pasa por aquí, pero mirar más allá del partido del domingo sería un error. El partido ahora es Villanovense, tenemos seis en casa y cinco fuera, pero este partido es muy importante, no nos podemos esconder ni quiero meterle presión a mis jugadores, pero la afición lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, los jugadores lo saben y la directiva lo sabe. Todos sabemos que este partido es muy importante, hay que saber jugarlo y estamos preparándolo a conciencia para que nada del Villanovense nos sorprenda y nosotros poder hacerles daño para conseguir esa victoria que tanto necesitamos.

P.¿A qué se refiere con saber jugarlo?

R.Tanto anímicamente como tácticamente y físicamente, es decir, dentro de un mismo partido hay varios partidos y saber en qué momentos estamos para saber interpretar y saber leer. El cuerpo técnico es importante durante la semana, elegimos un once pero los que deciden en el campo son los jugadores y a eso me refiero, saber interpretar y leer en qué momentos estamos del partido. Le doy mucho valor a la gente que sale del banquillo, que nos dé un plus. El otro día en La Línea la gente que salió nos dio muchas cosas.

P.En La Línea se rompió una racha de cuatro derrotas seguidas. ¿Cuánta importancia tiene dejar la portería a cero, que hace tiempo que no se consigue?

R.Lo que te garantiza es sumar y si tienes opciones de ser un equipo profundo y que pisa área contraria con futbolistas tienes más opciones de ganar el partido. Te da tranquilidad para afrontar el partido con garantías de poder ganar. El rival juega y hay que respetarlo muchísimo, pero somos el Xerez, jugamosd en casa delante de nuestra afición y queremos brindarle una victoria.

P.Llega un Villanovense que no ha ganado fuera.

R.Las estadísticas están para romperlas, tenemos que ser conscientes de sus puntos fuertes, transiciona muy bien, tiene buen balón parado y tiene sus argumentos y jugadores determinantes con los que hay que tener mucho cuidado para que no nos hagan daño. Como nosotros tenemos nuestras debilidades ellos también las tienen y saber atacárselas y ser mejores en esos aspectos.

P.Comenta que no quiere meter más presión a los jugadores, pero el hecho es que el equipo está en una situación delicada precisamente porque no se han hecho bien las cosas y la presión es ya intrínseca.

R.Me refiero a que no los presionemos más porque dependemos de ellos. Creo que las cosas están fluyendo, estoy viendo los entrenamientos y me está gustando mucho la predisposición a aceptar el trabajo y a aprtir de ahí mi misión como entrenador es que los que salgan sepan qué tienen que hacer, saber cuál es el mejor once, no equivocarme.

P.En ese sentido, es importante que todo el mundo esté disponible.

R.No sólo el hecho de poder disponer de ellos en los partidos, que es importamte sino porque nos están dando un salto de calidad en los entrenamientos. La competitividad que está habiendo porque todos quieren demostrar al nuevo entrenador que puedo contar con ellos es muy importante, la semana es de una calidad muy buena en cuanto a los entrenamientos y eso hace que suba el nivel del equipo.

P.¿Y tras dos semanas aquí cómo se ha encontrado ese vestuario?

R.Hombre, lógicamente la primera semana la gente estaba triste porque la situación no es buena, pero una de mis misiones es intentar levantarles el ánimo, hacerles ver que se puede conseguir esa salvación y en La Línea creo que fue un partido completo en muchas facetas del juego, los jugadores han cogido esa confianza y es un vestuario bueno y sano, son lo suficientemente responsables para saber que la situación es complicada y la única manera de salir de ella es que haya un buen ambiente en el vestuario y a partir de ahí crecer todos juntos.

P.Es su primer partido en Chapín. ¿Qué espera de la afición?

R.La afición es clave. Es el jugador número 12 y nos tiene que ayudar a conseguir el objetivo común que todos queremos, que el Xerez Deportivo sea de Segunda RFEF el año que viene. Tenemos seis finales en casa, la primera es esta ante el Villanovense. En La Línea nos dieron ese aliento y ese punto es de ellos, cuando tienes tanta gente detrás te responsabilizas más porque ves que la trascendencia de tu trabajo tiene mayor calado. El domingo somos todos necesarios.