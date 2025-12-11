El alicantino José Manuel López Rodríguez, el árbitro del Linares-Xerez DFC

Linares Deportivo y Xerez DFC se citan este domingo (12:00) en Linarejos en la 15ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF con tres importantes puntos en juego y con dinámicas idénticas, ambas escuadras encadenan seis partidos son perder. Los anfitriones aspiran a lograr los tres puntos para seguir escalando en la tabla y mirar hacia los puestos de play-off de ascenso y los visitantes necesitan sumar para alejarse de la parte baja y eludir el play-out, posición que ocupan actualmente.

El colegiado designado por la RFEF para impartir justicia en esta cita es un desconocido para los dos clubes, ya que nunca les ha pitado. Se trata del alicantino de 29 años José Manuel López Rodríguez, que cumple su segunda temporada en la categoría. Este curso ha dirigido cinco encuentros -uno de ellos en este Grupo 4, el Almería, 0-Águilas, 1-, que se han saldado con un triunfo local, dos empates y dos victorias visitantes, ha enseñado 41 tarjetas, 39 amarillas (18 locales y 23 visitantes) y dos rojas (una y una).

López Rodríguez nació en Novelda el 5 de octubre de 1996. Desde pequeño estuvo vinculado al mundo del fútbol, ya que fue futbolista en las categorías inferiores del equipo de su ciudad natal, jugando de delantero hasta que en 2012 colgó las botas y las cambió por el silbato, comenzando a dirigir partidos como árbitro auxiliar hasta juveniles.

A partir de ahí, comenzó a escalar categorías y en la temporada 2015-16 ascendió a Segunda Regional y de forma inmediata a Primera Regional (16-17), obteniendo un segundo ascenso consecutivo para dar el salto a Preferente (17-18), y en la 18/19 ya estaba en Tercera División. En sus dos campañas en Segunda Federación (24-25 y 25/26) ha pitado un total de 19 encuentros, con 8 triunfos locales, siete empates y cuatro victorias visitantes. Mostró 112 tarjetas amarillas y tres rojas.