El talón de Aquiles del Linares, rival del Xerez DFC, Linarejos

El Xerez DFC visita este domingo (12:00) el estadio municipal de Linarejos para afrontar la 15ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF frente al Linares Deportivo con el reto de mantener su dinámica positiva desde la llegada de Diego Caro al banquillo, con seis encuentros sin perder, en los que ha sumado tres victorias y tres empates y ha cortado la sangría de goles que estaba recibiendo, dejando su portal a cero en tres oportunidades. Además, intentará seguir sumando para alejarse de la zona conflictiva de la tabla, ya que ocupa puesto de play-out con 18 puntos, los mismos que el Salerm Puente Genil, que marca el descenso.

La tarea no es fácil, ya que se va a medir a una escuadra que también atraviesa su mejor momento del curso, un Linares Deportivo que ha remontado el vuelo y que igualmente acumula seis partidos sin conocer la derrota. En este caso, los anfitriones aspiran a seguir sumando para intentar engancharse al tren de cabeza, cerrar el año con buenas sensaciones y, de paso, aprobar su asignatura pendiente, mejorar como local.

El Linares arrancó la temporada de forma titubeante, le costó asentarse y llegó a ocupar puestos de descenso, pero gracias a sus doce puntos de dieciocho se asoma a la zona media con 21 puntos y se coloca a tres del Xerez CD, que marca el play-off con 24. Pero, a pesar de su reacción, tiene un punto flaco, Linarejos. Le cuesta sacar adelante sus compromisos como local, aunque no es menos cierto que ha tenido a rivales importantes como visitantes. Ha disputado seis partidos, ha ganado dos, el último al UCAM y anteriormente a la Minera (3-2), ha empatado tres (Atlético Malagueño, Xerez CD y Águilas) y perdido uno, Lorca. Marcó diez goles, encajó diez y acumuló nueve puntos. Únicamente Recreativo de Huelva, 8, Almería B y Atlético Malagueño, 4 y Estepona, 1, son peores. De todos modos, ha logrado cinco puntos de los últimos nueve, con su victoria ante los universitarios y dos igualadas contra el colista Atlético Malagueño y el Xerez CD.

Fuera, es el mejor con una docena de puntos cosechados, los mismos que suman Águilas y Xerez CD. Ha jugado ocho citas, con tres triunfos, tres empates y dos derrotas. ¿Qué le pasa al equipo de Díaz en casa? ¿Le puede la presión? ¿Le están afectando las bajas?

Pese a todos esos interrogantes, en un estadio en obras que apenas permite presencia de afición visitante, los de Diego Caro no lo tendrán fácil, pero necesitan sorprender a su rival para no complicarse en la recta final del año, que cerrarán en Chapín contra el Lorca. El entrenador cordobés está pendiente de la evolución de Diego Iglesias, que tiene complicado llegar a la cita por los problemas que arrastra en los isquios desde el encuentro ante el Estepona (0-2) y recupera al central Morante.

Los azulinos, lejos de Chapín, son de los peores y tienen una oportunidad de mejorar sus estadísticas. Únicamente han cosechado cinco unidades, aunque cuatro de ellas son con Caro, una en Melilla y tres en Estepona. Será la tercera salida para el cordobés, que se encontró con un lastre importante en ese sentido.

Plantilla remodelada

El Linares Deportivo, al igual que la pasada temporada, arrancó el curso con el reto de disputar el play-off de ascenso a Primera Federación y llevó a cabo una profunda remodelación en su plantilla incorporando 18 fichajes, entre los que destacan el centrocampista ex xerecista Joao Paulo, fijo para el técnico, el atacante Menudo o el ariete Harper, que es uno de sus mejores referentes ofensivos, pero que se va a perder el choque porque se encuentra recuperándose de una rotura de menisco. Uno de los pilares del proyecto es el veterano Hugo Díaz, uno de los capitanes del equipo. En el Francisco de la Hera ante el Extremadura (1-1) no estuvieron el lesionado Rafa Ortiz, que es duda, Caramelo, que volverá a ser baja por sanción, ya que fue castigado con dos partidos por la tarjeta roja directa que vio ante el UCAM y el citado Harper.

Marcelo se dispone a sacar de banda la campaña pasada en Linarejos en presencia de su excompañero Teté. / Lucía Aguilar/Xerezdfc.com

Una visita de pésimo recuerdo

El Xerez DFC ya sabe lo que es visitar Linarejos y las cosas no le fueron nada bien, puesto que perdió por 4-0 la pasada temporada, en el que era el tercer partido de Antonio Fernández y la segunda salida al frente del plantel del gallego tras la destitución de David Sánchez. El combinado xerecista, que peleaba por salir de los puestos de descenso, aquella mañana del 2 de marzo cayó goleado en un mal partido, que ya perdía a los ocho minutos.

Ese compromiso lo disputaron con la camiseta jiennense los ahora azulinos Mauro Lucero y Juanjo Mateo, que precisamente no podrán regresar a la que fue su casa por diferentes motivos. El primero se recupera de la rotura del ligamento cruzado que sufrió al inicio de la competición y el lateral vio la quinta amarilla la jornada pasada frente al Recre (1-1) en Chapín. En el Linares también jugó Teté, mediapunta azulino que se marchó en el mercado de invierno. Por parte xerecista participaron en aquel choque y continúan en el plantel Beny, Marcelo, Rafa Parejo, Ilias y Sergio García.