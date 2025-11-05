El Almería B, un chollo para los rivales

El nuevo Xerez DFC de Diego Caro vuelve a jugar este fin de semana en Chapín, segundo partido consecutivo en casa de los azulinos, que tratarán de sumar la segunda victoria seguida, tras vencer hace unos días al Antoniano en el debut del cordobés en el banquillo, y la tercera del campeonato con el objetivo de abandonar los puestos de descenso, dar un salto en la clasificación y comenzar a ver el futuro con más optimismo después de protagonizar el peor arranque de liga en toda su historia.

El Almería B se presta como víctima propiciatoria para que los tres puntos se queden en las alforjas de los xerecistas. El filial almeriense ocupa la penúltima posición con sólo 3 puntos y una única victoria en el casillero, la que obtuvo en la segunda jornada en su visita al Atlético Malagueño, colista del Grupo 4 de Segunda RFEF y único equipo que todavía no sabe lo que es el triunfo este curso. Apurado el primer cuarto de la competición, los dos filiales llevan camino de regresar a Tercera.

Para el filial albirrojo es su segunda temporada en Segunda RFEF. El curso pasado realizó una más que notable temporada, acabando en la sexta posición a sólo tres puntos del play-off de ascenso a Primera Federación. En verano, la plantilla sufrió una importante remodelación, manteniendo en el banquillo a Alberto Lasarte, pero de momento las cosas no pueden ir peor para los intereses de los indálicos, que suman a estas alturas de campeonato ocho derrotas, siete de ellas consecutivas.

Los números de los almerienses son pobrísimos: un único triunfo en casa del colista, sólo 3 goles a favor siendo de largo el equipo menos realizador del grupo y además en defensa un auténtico coladero, con 16 goles recibidos en nueve partidos, casi a dos por encuentro. La pasada jornada, La Unión Atlético les goleaba 0-3 con un tanto de falta directa desde un lateral del área y dos goles que dejaron a las claras la debilidad de los centrales. La única portería a cero de la temporada la hacía en la segunda jornada coincidiendo con la victoria en Málaga, recibiendo otra goleada en terreno de la Minera (4-0).