Alberto Lasarte, cuarto entrenador destituido y Salmerón, nuevo técnico del Almería B

Alberto Lasarte se ha convertido en el cuarto entrenador que cae esta temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF y el Almería B llegará con técnico nuevo este domingo (17:00 horas) a Chapín para enfrentarse al Xerez DFC. El nuevo inquilino del banquillo indálico es José María Salmerón, preparador que es un viejo conocido del club mediterráneo, del primer y del segundo equipo, y que ha pasado en su dilatada carrera por equipos como el UCAM Murcia, Real Murcia, Recreativo de Huelva y, la pasada campaña, en el Atlético Sanluqueño.

El Almería B protagoniza una racha malísima de resultados con siete derrotas consecutivas y un total de ocho en las nueve primeras jornadas. Esta mala dinámica ha motivado el despido de Lasarte, quien el año pasado estuvo a punto de clasificar al filial albirrojo para el play-off de ascenso a Primera Federación tras lograr el ascenso de Tercefra y Segunda RFEF en la campaña 23/24.

"Alberto Lasarte no continuará en el cargo de entrenador del Almería B. El técnico seguirá ligado a la entidad en otras funciones del área deportiva de la cantera. El club reconoce el gran esfuerzo y trabajo realizado durante su etapa en el banquillo del segundo equipo" ha explicado el club almeriense en un escueto comunicado para, poco después, anunciar la contratación de Salmerón, que firma para lo que resta de temporada y una más.

Lasarte es el cuarto entrenador despedido cuando se llevan apenas nueve jornadas disputadas en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El primero en decir adiós fue Mikel Llorente en el Estepona pese a lograr el triunfo en Chapín contra el Xerez CD. Lo sustituyó Xavi Molist, que de momento no está consiguiendo buenos resultados. Los malagueños ocupan plaza de descenso. En la octava jornada cayeron al unísono Antonio Fernández Rivadulla en el Xerez DFC y Alberto Cifuentes en la UD Melilla, y ahora es Lasarte quien cede sus funciones con el Almería B penúltimo de la tabla. De este modo, Salmerón debutará en el banquillo del filial almeriense este domingo contra el Xerez DFC en Chapín.