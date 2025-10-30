Diego Caro y el reto de revertir el peor inicio liguero en la historia del Xerez DFC

Diego Caro ha aterrizado en el Xerez DFC tras la destitución de Antonio Fernández Rivadulla. Los malos resultados se han llevado por delante al técnico gallego, artífice del 'milagro' de la permanencia la pasada campaña. Sin embargo, el curso 25/26 no ha podido empezar peor para los intereses del Xerez DFC: en puestos de descenso con una única victoria, seis puntos (sólo los dos filiales, Almería B y Malagueño tienen peores números) y de los equipos más goleados del Grupo 4.

Se trata del peor arranque de la historia de la entidad fundada en 2013. Nunca había sumado tan poco puntos tras las primeras ocho jornadas disputadas y, los números que más se le acercan son precisamente los del último descenso a Tercera RFEF. El nuevo entrenador azulino tiene la misión de cortar la sangría en defensa e ir escalando posiciones para cumplir con el objetivo del club, que no es otro que el de firmar la permanencia sin el sufrimiento del ejercicio pasado.

Temporada 2024/2025

Diez puntos atesoraba el equipo que entrenaba la pasada temporada David Sánchez después de las primeras ocho jornadas disputadas, lo que se traducía en una décima plaza a tres unidades de la quinta posición que ostentaba el Xerez CD (primero en puesto de play-off) y dos por encima tanto del play-out como del descenso, marcado entonces por San Fernando y Don Benito. Al igual que esta campaña, los azulinos sólo habían ganado un partido a estas alturas, 0-2 en el derbi contra el Cádiz Mirandilla en El Rosal, pero a su vez el XDFC era el único equipo que se mantenía invicto: el resto de partidos los contaba por empates.

Temporada 23/24

El primer año de David Sánchez al frente del Xerez DFC acabó con aquel histórico ascenso a Segunda RFEF logrado en San Vicente del Raspeig frente al Jove Español. La temporada, no obstante, no fue un camino de rosas para los azulinos, que no arrancaron del todo bien. En la octava jornada, el Xerez DFC marchaba octavo con 11 puntos con tres victorias, dos empates -ambos en las dos primeras jornadas- y tres derrotas (fechas tres, cinco y siete). Como dato, el equipo sólo perdió otros tres partidos en el resto de curso liguero, protagonizando una gran segunda vuelta y acabando tercero a tres puntos del Xerez CD, que ascendía como campeón.

Temporada 22/23

La campaña del último descenso a Tercera se torció desde las primeras jornadas del campeonato. De la mano de Pérez Herrera en su tercer año en el equipo, los azulinos sólo habían sumado 8 puntos en las ocho primeras jornadas y al igual que en la actual, contaban con una única victoria, conseguida en El Palmar de Sanlúcar. Los xerecistas habían empatado en cinco ocasiones y sufrido dos derrotas, precisamente en las dos primeras fechas ante Mancha Real (0-1) y UCAM (3-0). Tras esta octava jornada, en otro paralelismo claro, era destituido Pérez Herrera pese a sumar seis partidos sin perder y habiendo empatado en casa del líder Antequera.

Temporada 21/22

El primer año del Xerez DFC en Segunda RFEF tras el brillante ascenso la temporada anterior en el Manuel Polinario de Puente Genil - precisamente ante el equipo del ahora entrenador azulino Diego Caro- estuvo marcado por la inercia que traía el equipo del curso anterior, con una base importante de los que lograron el ascenso. El conjunto de Pérez Herrera estaba cohesionado y tras una goleada en casa ante el peor rival contra el que se podía debutar, el Córdoba, el equipo fue tomando vuelo, llegando con 11 puntos a la octava jornada con triunfos frente a Villanovense y los canarios Las Palmas Atlético y Panadería Pulido, además de un par de empates en Mérida y en casa con el Ceuta. En un buen 'rush' final, los azulinos se quedaron cerca de pelear por el play-off de ascenso.

Temporada 20/21

Campaña dificilísima con los efectos de la pandemia mundial del COVID-19 aún dando coletazos, campos vacíos o con escasa presencia de aficionados, partidos aplazados y una Tercera reestructurada en subgrupos por cuestiones de movilidad geográfica. Los azulinos fueron campeones del Subgrupo A de nuevo marchando de menos a más, con una derrota ante el Antoniano donde se tocaba fondo y un triunfo en Los Barrios como punto de inflexión, ya que a partir de entonces, el cuadro de Pérez Herrera sumaba nueve victorias y tres empates. Posteriormente, los azulinos subían a Segunda B como campeones del play-off de ascenso -disputado en formato de liguilla ida y vuelta con Ciudad de Lucena, Xerez CD. Ceuta, Puente Genil y San Roque de Lepe.

Temporada 19/20

Segunda campaña en Tercera RFEF y con el claro objetivo de pelear por el ascenso a la antigua Segunda División B. Los xerecistas, con García Tébar en el banquillo, realizaron un gran comienzo de temporada, colocándose rápidamente en los puestos altos de la clasificación. A la altura de la octava jornada, marchaban terceros con 16 puntos, a sólo tres del Ciudad de Lucena, que sería su verdugo a final de campaña en un play-off de ascenso modificado por el COVID-19 y tras un parón durante los meses de abril y mayo, además de la mitad de marzo. Hasta entonces, los azulinos sumaban cinco victorias, un empate y dos derrotas y eran los máximos goleadores del Grupo X con 19 tantos. Sorprendentemente, Tébar dimitía tras la jornada 11 nada más acabar el choque contra la Lebrijana (3-0) y al banquillo llegaba Uribe.

Temporada 18/19

La quinta posición ocupaba el Xerez DFC a la altura de la jornada ocho en su primera campaña en categoría nacional. Los xerecistas tenían 16 puntos y estaban empatados con el Betis Deportivo, cuarto, a una unidad de segundo y tercero, Algeciras y Cádiz B, y a dos del líder Córdoba B. El equipo entrenado por Masegosa, que había ascendido al XDFC la temporada anterior, se quedaba fuera del play-off de ascenso por peor golaveraje particular con el Algeciras de Emilio Fajardo.

Campañas anteriores

Líder con 17 puntos en las primeras ocho jornadas aparecía el Xerez DFC en la clasificación con un arranque casi inmaculado: cinco victorias, dos empates y una única derrota, en la campaña 17/18. Los xerecistas dominaron la categoría casi de principio a fin poniendo el colofó con el salto de categoría con 9 puntos de ventaja sobre Coria y doce con Conil, los otros dos equipos que subían a Tercera. El año anterior (16/17), el Xerez DFC no lograba el objetivo del ascenso a Tercera y tuvo hasta tres entrenadores: Dani Pendín, Juan Antonio Sánchez Franzón y Aguilocho. El arranque no fue del todo bueno, con tres triunfos, cuatro empates y una derrota, ocupando la quinta plaza con 13 puntos en la jornada ocho, a dos del Puente Genil y Pozoblanco. Los azulinos terminaron ese curso sextos y a ocho puntos del ascenso. En cuanto a los tres años anteriores, el equipo iba arrasando por las categorías más bajas y en todas firmó un pleno de triunfos.