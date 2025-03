Golpe de autoridad para allanar el camino de la salvación (0-1)

Sí se puede. Golpe de autoridad. El Xerez DFC se ha impuesto por 0-1 al Almería B con un gol del pichichi Abraham a los siete minutos en un partido sobresaliente, en el que ha sido superior de principio a fin a un equipo que pelea por el ascenso, pero que en ningún momento pudo demostrar su nivel por el gran planteamiento de Antonio Fernández, que le ganó de forma clara la partida a Lasarte. Los xerecistas, con esta victoria, abandonan de forma momentánea el play-out con 36 puntos y le pasan la patata caliente al San Fernando, obligado a derrotar al Don Benito para no ocupar ese puesto. La próxima jornada en Chapín, partidazo. Los azulinos reciben a los de Dani Mari. Máxima emoción.

Jacobo por Sergio García fue el único cambio en el once del Xerez DFC respecto al que ganó al Antoniano. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Antonio Fernández recuperaba para este encuentro a Espinar y Jacobo tras cumplir sus respectivos partidos de sanción y apostó por el mismo once que la pasada jornada venció en Chapín al Antoniano (2-0) y por su habitual línea de cuatro con únicamente un cambio. Sergio García se quedó en el banquillo para que entrara el extremo jerezano. Para Matías Ramos fue la portería, con una defensa integrada de derecha a izquierda por Marcelo, Alberto Durán, Salguero y Beny, con Parejo y Álvaro Martínez, en la medular, Fran Núñez, Ilias y Jacobo por delante y el 'killer' Abraham arriba.

Abraham celebra su gol tras cazar un rechace de Brito en un tiro de Jacobo. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Y el Xerez DFC, al igual que le sucedió en su última salida al campo del líder La Unión, entró fuerte, concentrado, ordenado, con la intención de hacer daño y mantener a raya a un filial que se venía mostrando muy fuerte en casa y no tardó en abrir la lata. Tras unos minutos de tanteo, el combinado azulino abrió la lata. Un Jacobo pletórico se marcó un jugadón marca de la casa aprovechando un error en la salida de balón de los locales, dejando atrás a todos los rivales que le salieron al pase, pisó área, se internó y se sacó un zapatazo tremendo que despejó Bruno con apuros. Una acción de así merecía la máxima recompensa y Abraham, perfectamente colocado, cazó el rechace del portero y lo mandó a la jaula. 0-1. Minuto 7. El ariete, que ha renovado de forma automática por sus diez goles, suma ya once.

El tanto desconcertó totalmente a un filial que no esperaba el mazazo, que no se estaba encontrando cómodo, que no podía hacer su juego porque tenía el centro del campo anulado y que, lógicamente, no encontraba la forma de generar peligro, en el 10', Ilias lo intentó con un disparo que se le marchó arriba y en el 14', una defensa local muy blanda estuvo a punto de complicarse la vida tras un centro lateral de Beny.

Hasta el minuto 23 no se dejó ver en ataque de forma clara el Almería B. Neves mandó un buen centro tocado arriba que Luis Lara controló, se dio la vuelta y se sacó un disparo que Alberto Durán supo taponar. El filial intentaba estirarse, pero no lo tenía fácil. No podía con un Xerez DFC que controlaba los tiempos y no se dejaba sorprender por un adversario desdibujado. Sin centro del campo, no generaba y los bandas no desequilibraban, incapaces de suepsuperarentramado planteado por Fernández.

Abraham perdona el 0-2

El combinado xerecista, mientras, seguía a lo suyo. Llevando el miedo a la grada local cada vez que iniciaba una contra o una jugada de ataque. Y en el minuto 39 perdonó el 0-2. Beny, después de una imprecisión de los rojiblancos, ganó el área, centró al primer palo y Abraham se tiró con todo en la boca de gol, pero no pudo conectar con el balón para mandarlo dentro. Justo después, una acción clara para los locales. Un remate de cabeza de Loren acabó en córner.

Tras tres minutos de descuento llegó el final de un primer tiempo sobresaliente de los azulinos, que supieron mandar, presionar bien, mostrarse impecables en defensa, aprovechar sus ocasiones a la contra y maniatar a un rival que nunca se sintió cómodo y que fue incapaz de poner en apuros a Matías Ramos.

Fran Núñez conservó su puesto en el once y estuvo a buen nivel. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Más ocasiones tras el descanso

Alberto Lasarte no estaba contento con lo que había visto en el primer tiempo y realizó cambios, pero tampoco obtuvo la reacción deseada, ya que era el cuadro azulino seguía mandando. En el 48', Abraham envió alto un disparo con el que los xerecistas mostraban de forma clara sus intenciones. No estaban dispuestos a que les sucediera lo mismo que ante LA Unión, en un partido en el que se dejó los tres puntos después de una gran primera mitad.

Los xerecistas, siempre nadando y guardando la ropa de maravillas, en el 52' volvieron a acariciar el 0-2 en una jugada iniciada por Abraham que desbarató Bruno con un paradón a Ilias en el mano a mano y en el 54', los azulinos se enfadaron mucho con el colegiado al cortar una contra muy peligrosa por una falta de Abraham.

Y la réplica local la puso Peñalver, con un tiro que atajó seguro Matías (55'). Poco a poco, el filial lo intentaba y buscaba estirarse, aunque no se mostraba del todo fiable en los metros finales a la hora de tomar las decisiones. En el 69', tuvo su oportunidad más clara, con un remate mordido de Paredes, que se marchó por encima del larguero con todo a favor, tras un centro de Luis Lara.

Gol anulado a Paredes

Y en el 77', susto monumental. Un gran centro de Loren lo mandó dentro de cabeza Paredes, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. Respiro para un cuadro azulino que no merecía ese castigo, aunque los rojiblancos habían dado ya un paso al frente. Y en el 85', un tiro a la media vuelta de Cantón lo atajó abajo Matías Ramos. El cuadro de Antonio Fernández comenzaba a dar muestras de cansancio tras un derroche brutal, pero se agarraba al verde y a un resultado que le daba la vida. Luego, Gázquez no pudo conectar bien un disparo claro y el mismo Gázquez mandó por encima del larguero un balón colgado tras el saque de esquina.

Justo sobre la campana, Matías se lesionó la pierna de apoyo en un centro y le tocaba aguantar el tipo durante los siete minutos de descuento. A pesar de las molestias, detuvo un remate de cabeza de Loren y luego otro de Paredes. Los locales empujaban más con el corazón que con la cabeza y los xerecistas echaban el resto. Tres puntazos que tienen su peso en oro.

Once del Xerez DFC en el Anexo de los Juegos Mediterráneos ante el Almería B. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com