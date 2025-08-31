Antonio Fernández hace un balance "positivo" de la pretemporada 25/26 del Xerez DFC

Las pruebas han terminado. El Xerez DFC ha puesto fin a la pretemporada 25/26 este sábado con la disputa del Trofeo de la Vendimia y lo ha hecho con su único borrón de toda su preparación de cara a la competición que arrancará el próximo domingo 7 de septiembre en Chapín frente a la Deportiva Minera. Los azulinos perdieron 0-2 frente al Real Madrid C su primera cita del verano, ya que las anteriores las habían sacado todas adelante con resultados satisfactorios. La escuadra xerecista ha jugado nueve encuentros, uno de ellos en formato triangular, y los ha saldado con una derrota, cinco victorias y tres empates, han anotado catorce goles y han recibido siete.

Una plantilla totalmente renovada, que durante este periodo de preparación ha contado además con el concurso de muchos canteranos, tras lograr la permanencia la pasada campaña, se ha adaptado muy pronto al modo de trabajar y a la forma de concebir el fútbol de Antonio Fernández, y también ha asimilado muy pronto los conceptos del gallego, exigente siempre con sus jugadores, a los que ante todo les pide que compitan al máximo. Los azulinos, sólidos atrás, transmiten buenas sensaciones y han ido de menos a más.

Resultados de la pretemporada

Trofeo de la Vendimia: Xerez DFC, 0-Real Madrid, 2

Trofeo Virgen de la Palma: Algeciras, 1-Xerez DFC, 1 (Dieste, de penalti ). Derrota por penaltis.

Derrota por penaltis. Xerez DFC, 3-Ceuta, 3 (Ilias, Domi y Dani Torres)

Atlético Sanluqueño1-Xerez DFC, 2 (Sergio García y Dieste )

Xerez DFC, 2-Sevilla Atlético, 0 (Diego Iglesias y Pirri)

Chiclana, 0-Xerez DFC, 2 (Mauro, Ilias)

Arcos, 0-Xerez DFC, 2 (Fran Viñuela y Pirri)

Trofeo Ciudad de Lepe: Extremadura, 0-Xerez DFC, 0; San Roque, 0-Xerez DFC, 1 (Fran Viñuela)

Jerez Industrial, 0-Xerez DFC, 1 (Dieste)

El Xerez DFC 25/26 ha completado una buena pretemporada, con sólo una derrota. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

El técnico, satisfecho

El preparador azulino hace un balance positivo de la preparación. "La pretemporada ha acabado y no hemos hecho la pretemporada perfecta que buscábamos porque hemos perdido nuestro último partido, pero nos tiene que servir primero para poner los pies en el suelo y luego para tener claro de dónde venimos. El equipo viene del año pasado de una salvación agónica al final y tenemos que darnos cuenta de que si queremos competir en la categoría con lo mostrado en este encuentro no nos va a llegar. Es el final de la pretemporada y los puntos empiezan en disputa la semana que viene. Hay que seguir trabajando".

Y en ese sentido, el objetivo es "corregir los errores y afianzar las cosas positivas, que hemos hecho muchísimas en este mes de trabajo. Estoy muy contento con el desempeño que tuvo el equipo en toda la pretemporada, aunque no tuvimos el mejor día ante un buen equipo como el Madrid C, que nos puso las cosas muy difíciles. Hubo igualdad en la primera parte, en los primeros quince o veinte minutos de la segunda también, hasta que se desniveló el marcador. Creo tuvimos ocasiones suficientes como para marcar en los dos tiempos, especialmente hasta que ellos metieron. Después, a partir de que ellos se adelantaron, estuvimos un poquito desordenados e hicimos los cambios necesarios porque es pretemporada y tenía que jugar todo el mundo para que todos tuviesen minutos".

Además, insiste: "El balance en líneas generales es muy positivo, estoy contento, aunque me quedo con el mal sabor de boca de perder a una semana de empezar la liga. Esta derrota debe servirnos para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos y de que cada partido es importante. A mí no me gusta perder ningún amistoso, pero, bueno, se ha dado esa circunstancia, hay que saber asimilarla y corregir esos errores que hemos cometido para no cometerlos el domingo contra la Minera, que ahí ya hay tres puntos en disputa delante de nuestra gente".

Bajo su punto de vista, el equipo afronta el inicio del nuevo curso "con mucha ilusión, todos los campeonatos se inician con mucha ilusión. La preparación ha sido muy buena, sacando este borrón que hemos tenido delante de nuestra gente. Hemos asimilado muchos conceptos y creo que el equipo llega preparado para asumir el reto de ese primer partido, darlo todo e intentar ser mejores que la Minera".