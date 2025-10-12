Antonio Fernández: "No merecimos perder, un empate hubiese sido lo más justo"

El Xerez DFC logró la pasada semana en Chapín frente al Yeclano su primer triunfo del curso (2-1) y este domingo pretendía lograr el primero fuera, en La Condomina ante el UCAM, un equipo que aspira al ascenso y que no ha comenzado bien, pero que es su bestia negra porque le ha ganado todos los enfrentamientos. Los xerecistas no estuvieron mal, pero volvieron a pagar caros sus errores en defensa, encajando un tanto en propia puerta y otro por un desajuste que permitió a Ale Marín anotar un golazo. Antonio Fernández, técnico azulino, se ha mostrado decepcionado con el resultado (2-1), cree que su equipo mereció una mayor recompensa por el juego y el trabajo desplegado, pero admitió que no se pueden permitir tantas licencias en defensa. No está preocupado por la marcha del equipo, que ocupa puestos de descenso, y confía en la reacción.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Lógicamente, después de perder la valoración no puede ser positiva, pero hubo fases del partido en las que el equipo gustó, sobre todo en la primera parte estuvimos muy bien y creo que en el cómputo general no merecimos perder, un empate hubiese sido lo más justo, después de lo visto en el campo. Nos volvemos a lastrar por meternos un gol en propia meta, que son opciones que se pueden producir en el partido, pero que este año ya llevamos dos consecutivas, antes ya nos ha sucedido algo parecido, y el gol que nos meten en la segunda parte, en el minuto setenta o setenta y algo, creo que es neutralizable. Es un fallo en conjunto, hay que matar la jugada, no hay que dejar correr al rival y permitir que se acerque al área. Me voy contento con el desempeño, las ganas y el buen juego que hemos mostrado en algunas fases, pero por el resultado está claro que no más.

–El Xerez DFC fue capaz de empatar en la recta final del primer tiempo, ¿tuvo realmente opciones su equipo de llevarse el partido en el segundo o dio por bueno el punto?

–La idea en la segunda parte era intentar ser ambiciosos, ir a buscar ese segundo gol que nos diese la posibilidad de sumar de tres, sabiendo que el rival también nos iba a poner en muchas dificultades. Lo que no me imaginaba es que el rival nos hiciese un gol en una transición, empatando fuera de casa y en el minuto 70, ese es el, pero que le puedo poner a mi equipo en ese aspecto. Luego, el equipo quiso, por fases fue mejor que UCAM, aunque no en el cómputo general porque el marcador refleja otra cosa. Estoy contento con eso, pero, insisto, con el resultado no.

–El empate a uno llegó tras una gran jugada de Ilias, ¿hasta qué punto es importante para el equipo contar con un futbolista tan desequilibrante en esas situaciones ofensivas?

–En esa jugada les cogimos un poquito desprevenidos. Ilias marcó diferencias y es lo que buscamos, tener jugadores que puedan en ese aspecto ser desequilibrantes y desnivelar situaciones a nuestro favor. De todos modos, no solo hay que resaltar en esa jugada a Ilias. En el cómputo de esa primera parte tan completa que hicimos, después de meternos un gol en la propia meta, tuvimos la paciencia de intentar tener la pelota, llevarla de un lado a otro e intentar que el rival tuviese dudas, conseguimos empatar y el partido estaba como para aspirar a todo, pero también sabiendo que lógicamente el rival juega y también te puede hacer daño, como así fue.

–Con la derrota, el equipo acaba la jornada en descenso con cinco puntos de dieciocho posibles, ¿le preocupa la situación?

–Me preocupa lo que es la puntuación, pero nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestro objetivo. Si nuestra meta fuese ser campeón estaríamos super super preocupados. Tenemos que estar intranquilos con la situación, pero ahora debemos pensar en intentar recuperarnos. Veníamos aquí con mucha ambición y muchas ganas, que creo que se han visto, de intentar dar un golpe a la mesa, no ha podido ser, teníamos enfrente también a un buen rival, que estaba necesitado de puntuación. Tenemos que seguir trabajando desde la tranquilidad, porque queda mucha liga por delante.