Antonio Fernández: "Quiero que los futbolistas disfruten ante el UCAM, pero siendo profesionales hasta el final"

El Xerez DFC, tras lograr la permanencia en Segunda RFEF la pasada semana con su victoria frente al Xerez CD (2-1) en Chapín, cierra la competición este domingo (12:00) ante el UCAM Murcia en La Condomina en un encuentro en el que los locales se juegan la tercera plaza. Antonio Fernández, entrenador azulino, encara la cita con el orgullo y la satisfacción del deber cumplido y aboga por ser profesionales hasta el último minuto, no perder el carácter competitivo que les ha caracterizado en el tramo final de la competición. Entiende que los jugadores en esta última cita comiencen ya a mirar por sus intereses personales, pero les recuerda que "a mí que no me lo exterioricen, hay que acabar de la mejor manera posible" y sigue sin dar pistas sobre un futuro que parece tener claros tintes azulinos.

–¿Cómo ha sido la semana después de conseguir la ansiada permanencia?

–Estamos todos muy felices porque conseguimos el objetivo que el club tenía entre manos. Estos días de trabajo han sido muy buenos, algo más distendidos de lo normal, pero preparando con ganas el último partido porque es oficial y queremos acabar con buenas sensaciones y buen sabor de boca. En una hipotética clasificación a doce partidos estaríamos en una buena posición y estaríamos en condiciones de superar a nuestro rival. Aunque no nos jugamos nada, a nivel personal y grupal queremos terminar bien.

–¿Cómo ha encontrado a los jugadores tras lograr el objetivo?

–Todos nos quitamos un gran peso de encima, sufrimos muchísimo. Lo que traíamos entre manos era complicado, pero lo conseguimos y es normal que los futbolistas esta última semana estén más felices, más distendidos y, sobre todo, con caras de menos tensión que en las últimas jornadas, en las que nos jugábamos en todos los partidos puntos importantes para conseguir el objetivo. Creo que se lo merecen y hay que darle a esta plantilla la importancia que tiene. Cuando llegué aquí, la situación no era cómoda, la afición no creía en sus jugadores y estos futbolistas son los que han sacado al equipo de la zona de descenso y los que le han dado la salvación, ya lo dije la semana pasada. Y no pudimos tener mejor final de temporada en casa, ganar un derbi ante el Xerez CD y lograr la permanencia.

–El último partido de liga, ante el UCAM, que se juega la tercera plaza y en un gran campo...

–Ya no tenemos presión como he comentado antes, pero todo motiva. Nos vamos a medir a un rival que va a jugar el play-off de asenso a Primera RFEF, que seguramente está en su mejor nivel de la temporada. Conociendo a su entrenador, al que me he enfrentado varias veces en Tercera, Segunda y Primera RFEF, será un equipo que salga con las ideas muy claras y con todo bien preparado para defender su posición, querrán quedar terceros mejor que cuartos, para tener el partido de vuelta en casa en el play-off. Veremos qué once sacamos en función de las molestias y de los que estén apercibidos, que tenemos algunos.

–Casi por primera vez desde que llegó, la presión es del rival...

–Sí, pero su presión también es relativa porque ellos ya tienen el play-off, lo que van a defender sólo es una posición y nosotros, mientras Antonio Fernández sea entrenador del Xerez DFC, vamos a ser lo más profesionales posible y eso quiero de mi plantilla.

–¿Están ya pensando los jugadores en el futuro?

–Es lícito. Ya se consiguió el objetivo y cuando lo logras, cada uno tiene sus egoísmos personales interiores, pero a mí que no me los exterioricen, ya se lo dije durante la semana. Esta semana tenemos que seguir siendo profesionales, no podemos ni dejarnos ir ni pensar que no nos jugamos nada porque nos equivocaríamos. Nos jugamos nuestra profesionalidad y ver cosas que no pudimos ver de algunos futbolistas o qué nivel siguen teniendo otros, siempre hay algo en juego. Cuando te vistes la camiseta de este club tienes que darte de cuanta de la afición y de todo lo que tienes detrás, de lo que mueves y de que no vale hacer un partido de cualquier manera. Eso es lo que yo veo, después lo que pueda suceder en el campo depende de otros factores. Nosotros hemos preparado bien el partido y vamos con la idea de ser competitivos. El equipo tiene que dar la cara.

–¿Y Antonio Fernández ha tenido tiempo de pensar en su futuro tras la resaca?

–Todos nos jugamos cosas. Yo quiero seguir siendo lo más profesional posible porque eso va en mi forma de ser, no me voy a dejar ir esta última semana. Estoy trabajando como si nos jugásemos la permanencia, aunque la mente de mis jugadores no es la misma, yo tengo que seguir teniendo esa tensión competitiva para trasladársela a ellos, mantener mi metodología en los entrenamientos... Todo tiene que ser igual. Así se lo dije a ellos. Si entrenan de forma más distendida, corren riesgos de lesión porque un jugador meta el pie más fuerte que otro o por todos esos factores del juego que hay que tener controlados. Luego, cada uno, como se puede decir, es de su padre y de su madre y mi ojímetro tiene que estar preparado para que todo el mundo esté predispuesto para ir a Murcia y querer ser titular.

–¿Puede ser este partido una oportunidad para convocar a algunos canteranos?

–Hay posibilidades y quiero romper una lanza en favor de Francis, entrenador del filial, por permitirnos trabajar con tanta facilidad con la gente de abajo y disponer de ella en todo momento, estoy muy agradecido. Los que han subido nos han ayudado mucho a tener en todas las sesiones veintidós o veinticuatro jugadores en los entrenamientos, que esos para los técnicos es fenomenal, siempre tienes a algún jugador con molestias y luego puedes verlos a ellos y comprobar su nivel. Y sobre mis habituales, ya veremos. En estas once semanas que he estado aquí, intenté tener un once tipo, aunque hice variantes en función de los resultados, como el domingo, que hicimos tres porque llevábamos dos jornadas seguidas sin lograr los resultados que necesitábamos para la salvación y nos salió bien. El domingo pueden tener cabida jugadores con menos protagonismo y minutos, puede haber esa posibilidad. Se lo han ganado porque han entrenado bien y han sabido esperar su momento. Y si les llega el momento, espero que los sepan aprovechar. Lo que me interesa de este partido es que el equipo disfrute, que en estas once jornadas anteriores no lo pudimos hacer porque el objetivo no estaba logrado. Tenemos un desplazamiento para eso, para disfrutar, para hacer un partido bueno, interesante y ya sin presión ninguna.