Antonio Fernández quiere a todos los jugadores del Xerez DFC "enchufados, puede jugar cualquiera"

Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC, ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro contra la Deportiva Minera de este domingo en Chapín, primer partido de liga, que quiere a todos sus jugadores enchufados y que su idea es que "todos se sientan importantes" esta temporada. El entrenador gallego ha mostrado su satisfacción por la pretemporada del equipo, ha comentado que "las cosas que funcionan no se tocan" y espera una buena versión de sus jugadores para sumar los tres primeros puntos ante un rival "que nos va a poner las cosas muy difíciles".

Pregunta.¿Primer partido de Liga, cómo ha ido la semana en cuanto a entrenamientos?

Respuesta.Ha ido con total normalidad, una semana tipo preestreno en casa contra la Deportiva Minera y con todos los jugadores sanos, que es importante, y ahora pues toca ir afinando y eligiendo ese once que va a salir de inicio del domingo y que, lógicamente tengamos las cosas claras y que seamos nosotros para hacer un partido lo más completo posible para medirnos a un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles.

P....

R.La pretemporada es pretemporada, yo creo que sí que hemos trabajado muchas cosas y hemos hecho buenos partidos, algunos no tan buenos, lógicamente, pero yo creo que la pretemporada ha sido buena y sí que hemos mecanizado cosas que nos interesan. Ccomo digo yo siempre, los protagonistas son los jugadores, son los que tienen que llevar a cabo el trabajo y yo creo que en ese aspecto el equipo está trabajado. El domingo siempre te queda esa incógnita de ver cómo salimos y yo entiendo que vamos a salir muy bien delante de nuestra gente, en nuestro campo y con tres puntos en disputa. Intentaremos ser un rival complicado y mejor que la Minera para poder dejar los tres puntos en casa

P.¿Va a cambiar mucho el equipo inicial de lo visto en pretemporada?

R.Creo que seguiremos en la línea de lo que está funcionando y lo que está dando buenos resultados en esta pretemporada. Pocos cambios se harán, las cosas que funcionan entiendo que no se tocan y creo que lo tenemos más o menos controlado. El equipo que esté más acertado en las áreas será el que se lleve al final el resultado o el resultado estará en función del equipo que defienda mejor y ataque mejor las áreas

P.Tiene una plantilla con bastante competencia en varios puestos.

R.Lo bueno es que acabamos la pretemporada con todos sanos y ahora pues iniciamos la liga con todo el equipo disponible y ahora me toca a mí ser el malo de hacer ese primer once. Este año intentaremos que todo el mundo se sienta importante y que el que no juegue el domingo pues que entienda que el siguiente partido que juguemos puede tener posibilidades de jugar. Es la idea que yo tengo en mente y la que le quiero hacer ver a los jugadores para que todo el mundo esté enchufado.

P.Nueva temporada. ¿Qué le pide a la afición?

R.Que nos ayude, que se empieza una temporada creo que ilusionante, Segunda RFEF y lógicamente muchos de los resultados en casa dependen también de nuestra afición, de que en los momentos complicados nos ayuden y en los momentos buenos pues disfruten y esa es la idea. Queremos ver esa grada que anima en todo momento, esa grada que mete presión al rival. En ese aspecto poco puedo decir porque realmente tenemos una afición muy fiel y una muy buena afición.

P.Esta semana llegaba Pepe Greciano al filo del cierre del mercado. ¿Es pronto para verlo en acción?

R.Es un jugador joven, un jugador que yo creo que se está adaptando muy bien, que ha completado todas las sesiones. En ese aspecto estoy contento y ya veremos si es jugador para ir al banquillo y si no lo vemos aún preparado a nivel condicional pues lógicamente no irá. Está adaptándose, aparte de que tenga condiciones los jugadores también tienen que tener ese gen de adaptarse bien y de ser buenas personas, él lo tiene y en ese aspecto la adaptación va a ser mucho más rápida.