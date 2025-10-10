Antonio Fernández: "Tenemos que ir a Murcia sin complejos, pero sabiendo que nos enfrentamos a uno de los transatlánticos de la categoría"

El Xerez DFC logró el pasado domingo ante el Yeclano en Chapín el primer triunfo (2-1) de la temporada en un partido que se le complicó con la rigurosa expulsión de Udom antes del descanso. Los azulinos se han liberado con esos importantes tres puntos, que les han sacado de los puestos de descenso, y ahora afrontan la sexta jornada con más tranquilidad en La Condomina ante el UCAM, una de las escuadras fuertes del grupo, pero que no ha arrancado bien, con la moral reforzada y el reto de conquistar la primera victoria como visitante. Antonio Fernández, técnico azulino, pasa revista a la semana de trabajo y a las claves del encuentro. Considera al rival "uno de los transatlánticos de la categoría", pero confía en su equipo y apuesta por hacer un buen partido y sumar en tierras murcianas.

–¿Cómo ha ido la semana después del primer triunfo de la temporada ante el Yeclano?

–Bien. La victoria nos ha sacado un peso encima, ya venía fraguada de intentos anteriores y el otro día llegó en unas circunstancias complicadas, quedándonos con un jugador menos y aguantando bastantes minutos así. Hicimos las cosas bien en la primera media hora, nos pusimos con 2-0 por delante y eso también nos dio la posibilidad de sumar de tres. El equipo estuvo muy bien, defendió bien, ordenado y supo aguantar los envites del rival. Esta semana el equipo es consciente de que vamos a un campo complicado, de un rival que nos precede en la clasificación, nos lleva un punto, y tenemos que ir a hacer nuestro partido sin complejos, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar a uno de los transatlánticos de la categoría.

–¿Qué piensa de la resolución de Competición, que no ha retirado la roja a Udom?

–En la resolución no nos podemos meter. Lo único que podíamos hacer es presentar alegaciones que le podían haber quitado la tarjeta roja directa y no ha sido así. No podemos hacer nada más. No disponemos de él, pero tenemos otros jugadores que tienen que actuar y dar un paso adelante.

–¿Cómo afecta a sus planes en defensa la baja de Udom?

–Lógicamente, tenemos un central menos, pero con lo que tenemos no debemos poner excusas. Udom nos está dando un muy buen nivel, no disponemos de él e intentaremos sacar el equipo más competitivo posible. Estoy convencido de que con lo que vamos a sacar el equipo tiene que dar un paso adelante y competirle al UCAM.

–El UCAM es uno de los equipos potentes de la categoría, pero no ha comenzado la liga como se esperaba...

–Este año la categoría con respeto al pasado es mucho más competitiva y mucho más difícil. Los equipos se han reforzado mucho y bien. La línea entre ganar, perder o empatar es muy fina. Como he comentado antes, debemos ir a hacer nuestro partido y saber gestionar eso. Si lo sabemos hacer y les ponemos en dificultades, también somos un equipo que puede ganar en cualquier campo, ya lo hemos demostrado. Nos hemos puesto por delante en muchos campos este año y lo único que nos ha faltado es esa garantía de aguantar ese resultado. De todos modos, juegan en casa, llevan tres empates seguidos y querrán sumar de tres.

Las claves del partido estarán en defender bien nuestra área, en no cometer errores y en aprovechar las opciones que tengamos"

–Ha hablado de que el Xerez DFC ha sido capaz de ponerse por delante en los partidos y luego se le han escapado puntos, ¿qué falta?

–Bueno, esa mala suerte no ese no buen hacer por nuestra parte. Tenemos que modificar eso, pero creo que el equipo en los dos partidos que lleva fuera de casa, en Jaén y ante La Unión, dio un buen nivel. Por circunstancias, en Jaén nos empatan muy rápido, nos descentran un poco, nos encontramos un poquito incómodos y no supimos leer bien para aguantar ese resultado o para intentar ganar y, aún así, tuvimos opciones en los últimos minutos para empatar el partido. Es lo que tenemos que creer. El equipo tiene que creer que puede y esa es la misión mía como entrenador. Ir fuera sin complejos, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo.

–¿Puede ser este encuentro un punto de inflexión?

–Más que un punto de inflexión es tener la tranquilidad de que el equipo también sabe ganar. Hemos ganado en casa y ahora nos queda ganar fuera. Tenemos intentar hacer un partido desde el punto de vista táctico y hasta desde el punto de vista condicional y físico perfecto porque ello nos va a exigir mucho. Si estamos bien posicionados y prácticamente somos correctos tanto para leer cuando tenemos que transicionar, cuando tenemos que tener la pelota o cuando la tengan ellos saber qué ajustes necesitamos para no sufrir, creo que podemos sacar algo. El año pasado fuimos allí en unas circunstancias totalmente diferentes, era el último partido de liga, ya estábamos salvados... Este año es completamente diferente, vamos con todas las garantías de intentar hacer un buen partido y traer un buen resultado para aquí.

–No es lo mismo jugar en Totana que en La Condomina, ¿influye el escenario?

–Sí, pero eso nos quita de que tanto La Unión como ellos son dos equipos llamados a estar en la parte alta y que nos van a exigir. La Condominia es un campo con unas dimensiones muy parecidas al nuestro, pero tapar espacios es más complicado que hacerlo en un campo mucho más estrecho y pequeño, pero tenemos que ser a nivel táctico un equipo muy correcto y que esté siempre bien ajustado. La clave va a estar ahí, en defender bien nuestra área, en no cometer errores y las oportunidades que tengamos, pues aprovecharlas. Esa yo creo que va a ser la clave del partido.