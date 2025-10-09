Udom, sin perdón, será baja por sanción en el Xerez DFC contra el UCAM

El central Ekerette Udom será baja este domingo (12:00) en el Xerez DFC en el partido que debe disputar su equipo en La Condomina frente al UCAM Murcia por la roja directa que vio en el choque de este pasado fin de semana en Chapín ante el Yeclano. El azulino fue expulsado por el colegiado Sebastián Roberto Procopi Gogu, que tuvo una discutida actuación, en el minuto 37 del encuentro por "derribar a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza excesiva". La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los acuerdos del Juez Único de Competiciones y no ha admitido las alegaciones que presentó la entidad xerecista, que ha descartado presentar un recurso ante Apelación.

El Xerez DFC, ante la evidencia de las imágenes en la que su central no llegaba a impactar con el adversario, intentó evitar el castigo a su jugador, pero no ha sido posible. En su recurso, el club defendía: "… en la prueba videográfica se puede observar como en ningún momento la intención del jugador del Xerez Deportivo es la de derribar al jugador adversario, debido a que de un simple visionado de la prueba videográfica se puede comprobar como este golpea el balón en juego, no llegando a impactar en el jugador contrario, el cual trata de ir al suelo directamente simulando el impacto con el jugador del Xerez Deportivo y pudiendo provocar confusión en el árbitro del encuentro. Por ello, entendemos que la actuación de Ekerette Anthony Udom fue correcta en todo momento, no existiendo falta en ningún momento y no debiendo por tanto ser esta motivo de sanción disciplinaria alguna. Dichos hechos pueden ser comprobados en la siguiente prueba fotográfica de dicho momento …”.

Además, adujo a la ausencia de "fuerza excesiva" en la jugada afirmando que el jugador: "… en ningún momento actúa con uso de fuerza excesiva, que pueda derivar en una acción de falta, así como en una sanción disciplinaria, debido a que este únicamente trata de tocar el balón en juego. La acción debe calificarse como una disputa del balón propia del juego, sin ánimo lesivo ni utilización de una fuerza desproporcionada o temeraria, por lo que no puede considerarse una entrada con fuerza excesiva…".

El Juez resuelve que "analizada con detenimiento la prueba videográfica, así como la fotografía que se incluye en las alegaciones respecto de la jugada que origina la expulsión del jugador D. Ekerette Anthony Udom, puede observarse que el indicado jugador se lanza al suelo con los dos pies por delante en pos del balón frente a un adversario, contactando con el balón y también con el adversario al que derriba. Las imágenes de la jugada, por tanto, son compatibles con el relato arbitral contenido en el acta, tratándose en efecto de una acción consistente en derribar a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza excesiva. De tales imágenes no puede deducirse que sucedieran las cosas de un modo diferente, prevaleciendo la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral, y que exige que se despliegue por quien discute su contenido de una actividad probatoria que, fuera de toda duda, acredite el indicado error material manifiesto del relato arbitral, lo que no sucede en este caso (...)".

Amarilla a Beny

Del mismo modo, Competición ha desestimado las alegaciones de la entidad azulina por la tarjeta amarilla que vio Beny en el minuto 75 por "retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo". En este caso, alega: "Analizado con detenimiento el vídeo aportado, se observa que se para el juego y que un jugador del equipo rival porta el balón en la mano mientras se dirige a la banda, que es donde está ubicado el jugador ulteriormente amonestado. Lanza el primero el balón a la banda, pero no hacia el jugador indicado del Xerez Deportivo FC sino hacia otro jugador del mismo equipo. El jugador luego amonestado comienza a caminar lentamente hacia el balón que ha cogido un compañero, recibiendo la amonestación por el árbitro al andar un primer paso en dirección al balón. En las imágenes aportadas, ciertamente lejanas, no se puede ver ni el minuto de juego a que corresponden ni, lo más importante, el dorsal del jugador que recibe la amonestación. Siendo esto así, las imágenes podrían perfectamente corresponder a otras jugadas descritas en el acta en las que se amonesta a jugadores por acciones que suponen pérdida de tiempo, sin perjuicio de que no pueda descartarse que antes del fragmento del encuentro que recoge el vídeo aportado (que dura 32 segundos) no haya sucedido nada más. No pudiéndose identificar al jugador ni el momento en que sucede la acción, la prueba videográfica no es apta para enervar la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral, salvo que se quiera realizar un acto de fe con las manifestaciones del alegante, lo que impide precisamente la señalada presunción de veracidad".

Por otro lado, el delegado de campo azulino, Julián Chacón Beato, ha sido castigado con tres partidos, dos "por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a" y otro por "infracciones de los/as delegados/as".

Cambios atrás

De este modo, Antonio Fernández tendrá que realizar cambios obligados en la defensa para plantar cara a la escuadra de Germán Crespo. El puesto de Udom lo normal es que lo ocupe Carlos Daniel, que abandonará el lateral izquierdo y esa plaza ya será o bien para Beny, que ya la pasada jornada disputó medio tiempo completo tras dejar atrás totalmente las secuelas de su operación de menisco y mostrar un buen tono físico o por Marcelo a pierna cambiada como ha sucedido en otras oportunidades. De todos modos, parece poco probable que el técnico gallego se decante por esta medida después del buen encuentro del capitán en la derecha en el que era su primera cita de inicio en detrimento de Juanjo Mateo.