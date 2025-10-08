El UCAM Murcia, un favorito a todo al que le está costando arrancar

El Xerez DFC tiene este domingo un complicado desplazamiento a la capital murciana para medirse a su bestia negra en Segunda RFEF, un UCAM Murcia que le ha ganado los cuatro partidos anteriores en los que ambos equipos se han visto las caras. Sin embargo, los de Germán Crespo no han arrancado nada bien la temporada, tienen sólo un punto más que los azulinos y están lejos de los puestos de cabeza, aunque las distancias aún son cortas.

Tras quedarse a las puertas del ascenso la pasada temporada, la directiva universitaria volvió a confiar en Germán Crespo para seguir al frente del equipo. Los murcianos han mantenido una buena base de la campaña anterior y han realizado nueve fichajes, entre ellos y más rutilante el de Dani Aquino, futbolista que en el Ceuta fue pieza clave para el ascenso de los caballas a Segunda División. El atacante realizó 8 goles con los ceutíes, pero de momento no se ha estrenado en esta faceta en el UCAM y su equipo lo está acusando.

El cuadro murciano arrancó el curso con derrota en casa de la UD Melilla y pareció enmendar la plana en la segunda jornada superando al Lorca Deportiva, que actualmente ocupa la última plaza del Grupo 4. Los tres siguientes compromisos se han saldado de igual manera, empates frente a Puente Genil y Extremadura a domicilio y otro en La Condomina ante el Atlético Antoniano.

Con seis puntos, el UCAM ocupa la novena posición a tres puntos del Linares Deportivo -quinto- y tan sólo dos por encima del descenso, que marca el Yeclano con cuatro. Su futbolista más en forma es Julio, que en las cinco primeras jornadas ya lleva 3 goles, sólo uno menos que toda la liga anterior, dos de ellos este pasado fin de semana en el Francisco de la Hera. Alvarito y el central Ramírez -junto a Ackermann suma todos los minutos disputados- son los otros dos goleadores.