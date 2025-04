Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC: "Es incomprensible..."

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del Xerez DFC, compareció cariacontecido en la sala de prensa de Chapín tras la derrota de su equipo contra el Don Benito, que complica las cosas para los azulinos, aunque siguen dependiendo de sí mismos para lograr la permanencia y evitar también el play-out. El entrenador gallego no tuvo reparos en reconocer el mal partido de su equipo, la mala imagen que mostró contra un colista descendido desde hace semanas y no puso paños calientes a la derrota, asegurando que sus jugadores no compitieron

Pregunta.Una primera valoración del partido.

Respuesta.Valoración complicada, creo que no era el día para haber hecho este mal partido. En líneas generales ha sido muy malo, no hemos competido y lógicamente cuando no compites y el rival está en muchas fases del juego mejor que tú es para hacérselo ver y para darnos cuenta de que esto no es el camino correcto para la salvación. Teníamos una oportunidad muy buena por delante y no la hemos sabido aprovechar. He notado al equipo... con exceso de responsabilidad grandísimo, no ha salido nada de las cosas que se han trabajado, nos hemos equivocado en muchas de las situaciones y no hemos sabido tampoco atacar a un equipo que se ha replegado y que ha sabido jugar con el tiempo y con la ansiedad de nuestro equipo.

P.¿Han temblado las piernas?

R.No sé si es temblar las piernas. No hemos estado bien y hay que analizar por qué no hemos estado bien. Ahora es prematuro hacer una valoración del por qué. Es incomprensible lo que hemos hecho... no hemos estado bien y hay que reconocerlo, yo el primero, no me escondo y si el equipo no está bien también es por culpa de su entrenador y asumir la responsabilidad que tenemos todos, los jugadores y el entrenador. Me da pena y tristeza por la gente que vino, que esperaba otro resultado igual que nosotros. Ya les dije a los jugadores durante la semana que nos íbamos a encontrar un equipo que estaba muy vivo independientemente de que estuviera descendido y así ha sido. Hemos jugado muy presionados, ellos sin presión y han sabido jugar con nuestra ansiedad.

"Tenemos que levantarnos porque somos el mejor equipo en la clasificación de lo que nos afecta de manera directa"

P.La primera parte no es del todo mala, pero el inicio de la segunda marca mucho y eso que empatáis nada más hacer el 0-1 el Don Benito.

R.Creo que el inicio de la primera parte ha sido muy bueno, hemos tenido una oportunidad clarísima que otras veces entra y esta vez no quiso entrar y el partido hubiese sido otro si nos ponemos por delante. No ha sido así y el equipo ha estado en fases del partido, no indolente, pero no ha competido como normalmente lo hace en casa. Hasta la fecha en casa éramos muy fiables, transmitíamos muy buenas sensaciones y esta vez no hemos sido ese equipo y nos ha penalizado muchísimo.

P....

R.Sigo diciendo lo mismo. Ahora estamos muy fastidiados en el vestuario, pero tenemos que levantarnos porque somos el mejor equipo en la clasificación de lo que nos afecta de manera directa. Queríamos ganar, claro, pero cuando no ganas no debes de perder y cuando eres capaz de empatar al momento de que te hacen el 0-1 hay que tener esa paciencia y esa tranquilidad para esperar el momento para volver a ser agresivos. No hemos sido contundentes en banda derecha, nos han llegado fácil y nos han metido un gol muy parecido al primero. Era un partido de áreas y no hemos estado bien en ninguna.

"No es un día fácil, pero esto hay que digerirlo y tenemos dos puntos sobre el play-out y tres con el descenso directo y el golaveraje ganado. No hemos descendido, eh"

P.El 1-2 sí que os hace mucho daño y ha estado más cerca el 1-3 que el empate.

R.Decidimos arriesgar, pasamos a una defensa de tres con carrileros, sacamos gente de atrás para poner a gente de delante y dejamos a Sergio el carril completo para él, con Núñez, Ingoma con Abraham e Ilias por detrás para tener más presencia y buscar esos centros laterales que nos diesen la posibilidad de empatar el partido. Pero tampoco hemos estado muy acertados en ese aspecto. No es un día fácil, pero esto hay que digerirlo y tenemos dos puntos sobre el play-out y tres con el descenso directo teniendo el golaveraje ganado. No hemos descendido, eh. Hemos hecho un muy mal partido delante de nuestra afición que es lo que nos tiene que doler y envalentonar para preparar esta semana lo mejor posible. La afición tiene que estar muy molesta con nosotros, es normal y es soberana, pero la necesitamos, si quieren que el equipo se salve si se distancian de nosotros va a ser un problema; tienen que volver a estar con nosotros. Es muy fácil decirlo ahora, pero cuando las cosas se ponen mal es cuando más juntos debemos estar. Hay que saber de dónde venimos. Hemos estado a cinco puntos de la salvación y a siete del play-out y estamos fuera del descenso directo. Sabíamos que íbamos a sufrir. No queríamos este panorama, no queríamos encontrarnos en esta situación, queríamos estar salvados ya, pero no nos está dando por el momento.

"No queda otra que escondernos, estar calladitos, trabajar mucho durante la semana y preparar el partido de lo mejor posible"

P.Pide unión, pero los incidentes del final con aficionados bajando al campo no deben ser plato de buen gusto.

R.No sé, no he visto. No suelo ir cuando se gana ni cuando se pierde. Entiendo que es un momento muy caliente. Entiendo las posturas de todas las partes, de la afición y el nerviosismo y la mala leche que podían tener los jugadores por el mal partido que hemos hecho. Son circunstancias, dejarlas pasar y volver a esa unión. La unión hace la fuerza, apelo a eso. Nerviosismo tiene que haber porque nadie esperaba ni quería este resultado, nadie, pero ha sido así, hay que asumirlo y no queda otra que escondernos, estar calladitos, trabajar mucho durante la semana y preparar el partido de lo mejor posible. La imagen no puede volver a repetirse en casa porque no es la que a mí como entrenador me gusta de mis equipos, sobre todo en casa.