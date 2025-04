Condenado a seguir sufriendo (1-2)

Increíble pero cierto. El Don Benito ha vuelto a pescar por segunda semana consecutiva en Chapín. Si la pasada semana sumaba un punto contra el Xerez CD, en esta ocasión se ha llevado los tres del Municipal jerezano ganando al Xerez DFC, que va a tener que seguir sufriendo para certificar la permanencia en la categoría. El colista y descendido desde hace varias semanas ha superado con toda justicia a un equipo xerecista que tenía en su mano evitar matemáticamente el descenso directo y quedar a un punto de la salvación, pero los nervios han atenazado a un equipo que suma su tercer partido sin ganar y una segunda derrota seguida que le deja con tres puntos de ventaja sobre el Villanovense y a dos del play-out que sigue marcando el San Fernando. El domingo de Mundial de MotoGP, el derbi contra el Xerez CD con los de Antonio Fernández jugándose la permanencia y los de Checa sus opciones de play-off.

El once esperado

No hubo sorpresas en el once inicial de Antonio Fernández y como se esperaba, Ilias Charid entraba entre los elegidos en lugar de Espinar, regresando al 4-4-2 y 'olvidando' el 'trivote' que no dio resultados positivos en la visita de la semana anterior a la Deportiva Minera. Así, Matías estuvo en el arco, con la ya habitual defensa formada por Marcelo y Beny en los laterales y Durán y Salguero en el centro de la zaga. Parejo y Martínez formaron la dupla en el mediocentro, con Sergio García y Jacobo en los costados y arriba Abraham.

Mientras, en el Don Benito, el recientemente renovado Juan Carlos Crespo apostaba por Dabo, autor de los dos goles de su equipo días antes en este mismo escenario pero contra el Xerez CD, en la punta de lanza en lugar del lateral izquierdo, y también por el exxerecista Erik Aguado -ni la olió en la primera parte- en la banda derecha, dejando en el banquillo a Oussama, su máximo artillero y que arrastra unas molestias en una rodilla.

Ilias Charid corre con el balón perseguido por Álex Benítez. / Manuel Aranda

Los azulinos saltaron al terreno de juego de Chapín conociendo los resultados de sus más inmediatos rivales en la lucha por la permanencia. El San Fernando perdió el sábado en casa del Estepona y por la mañana el Villanovense derrotaba al Xerez CD, colocándose a tres puntos de los xerecistas, de modo que un triunfo ante el colista significaba eludir el descenso directo y situarse con cinco puntos de ventaja a falta de seis con respecto a los isleños.

Larguero del Xerez DFC

La primera escaramuza en forma de ataque fue visitante, en un saque de banda que ponía en juego Emmanuel, la baja en el punto de penalti Salas y Dabo recibía disparando tal y como le vino por encima del larguero. No fue una ocasión clara, todo lo contrario que el primer acercamiento del Xerez DFC, protagonizado por Sergio García, cuyo centro al primer palo lo remataba de tacón Abraham, la pelota la repelía Lolo Pavón hacia su portería, estrellándose en el larguero, sin que Jacobo pudiese llegar al rechace, sacando el 22 del Don Benito en segunda instancia.

El Don Benito, descendido desde hace tres jornadas y sin ninguna presión, salió dispuesto a dar un nuevo disgusto en Chapín, Álex Benítez repartía el juego de los pacenses y arriba Rosón se mostraba muy participativo. Entre los dos iniciaron una contra al cuarto de hora que acababa con un nuevo remate de Dabo en el área pequeña, adelantándose a Salguero y Durán, pero su intento se le iba de nuevo por encima del travesaño en la segunda llegada de los visitantes.

Llegadas locales

Los xerecistas se hacían con algo más del control del partido y volvieron a pisar área casi a la media hora de encuentro en una contra llevada por Sergio García. La pelota le llegaba a Abraham , quien se revolvía dentro del área buscando su perfil zurdo, pero lanzando demasiado centrado, respondiendo Sebas Gil con una intervención desviando el tiro del atacante azulino. El 'killer' lo intentaba instantes después con otro disparo que tocó un defensa lo justo para que el balón llegase fácil a los dominios del meta serón.

Sebas Gil, atendido en la primera mitad. / Manuel Aranda

Lo volvió a intentar un Xerez DFC que intensificó sus llegadas en este tramo de partido. Una indecisión de los centrales visitantes permitió llegar antes a Abraham, que abría a la izquierda sobre Sergio García y el disparo cruzado del extremo se perdía entre un mar de piernas sin que nadie llegase a desviar la pelota, yéndose por la línea de fondo.

El duelo languideció en los minutos finales del primer tiempo, los locales buscaban pases interiores y cuando no, la entrada por la izquierda de Sergio García, mucho más participativo que Jacobo (tanto que el técnico del Don Benito cambió de orden a sus laterales para tapar al cordobés), pero no se acercaron más a las inmediaciones de un Sebas Gil que tenía que ser asistido por unas molestias antes del 45'; y los visitantes ni siquiera pasaban del centro del campo, llegándose al descanso con el empate a cero inicial.

Dos goles en un minuto

La segunda mitad comenzó con susto para el Xerez DFC. Salas habilitó al recién entrado Inach Fernández y el centro de este lo controlaba Dabo, perfilándose para el lado derecho y engatillando a portería, llegando Beny para tapar el remate y mandar el balón a saque de esquina. A la segunda que tuvieron los visitantes no fallaron ante el marco de Matías Ramos. Rosón inició la jugada en banda izquierda, metió en profundidad a Dabo, éste la puso atrás, donde controló Inach y se la daba de cara a Rosón, que con la derecha batía con calidad al meta argentino del Xerez DFC.

Abraham hizo el 1-1 de esta factura. / Manuel Aranda

No le duró nada la alegría al Don Benito, porque en la siguiente jugada, el Xerez DFC restablecía las tablas en un centro de Sergio García que Abraham mandaba al fondo de la red con un extraordinario cabezazo, haciendo inútil la estirada de Sebas Gil. Decimosegundo gol del atacante azulino esta temporada.

Se desató el Xerez DFC con el empate y a punto estuvo de hacer el segundo en un centro raso de Sergio García al que llegó Matheus lo justo para cortar el pase cuando Abraham y Jacobo estaban prestos al remate. Los azulinos sabían que tenían que aprovechar estos minutos de zozobra visitante para completar la remontada.

Segundo del Don Benito

Sin embargo, el que volvió a dar un zarpazo fue el Don Benito en otra jugada iniciada por Dabo. El delantero controló en tres cuartos de cancha, se revolvió y abrió a Salas, éste esperó la incorporación de Rosón, quien controló con todo el tiempo del mundo dentro del área, recortó hacia la izquierda y volvía a batir a Matías con un disparo ajustado. La pelota, tras tocar el poste, se introducía en la meta local.

Antonio Fernández movió de inmediato el banquillo, dando entrada tanto a Fran Núñez como a Ingoma por Jacobo y Beny, pasando Sergio García al lateral izquierdo aunque con proyección ofensiva. Respondía el técnico del Don Benito quitando del campo a Dabo y dando entrada a Oussama, el máximo goleador de los pacenses, mientras la grada perdía la paciencia y pitaba al equipo por su mal inicio de segunda mitad.

Sergio García, de largo el mejor una vez más de los xerecistas. / Manuel Aranda

Se le notaba al cuadro azulino muy nervioso, perdiendo balones en campo propio ante un Don Benito que se había venido arriba con el marcador a favor. Cada ataque de los visitantes ponía el corazón en un puño a la parroquia local y por momentos estaba más cerca el 1-3 que el 2-2, pero como esto es fútbol, el Xerez DFC rozó el empate en un centro de Fran Núñez tras una cabalgada de Sergio García, el único junto a Abraham que parecía seguir creyendo. Sebas Gil se comió el balón por alto e Ingoma, solo, remataba de cabeza fuera para desesperación de los azulinos. Quemó todas sus naves Antonio Fernández dando entrada a Juan Andrés y Espinar por Marcelo -un delantero por un lateral- y Parejo, pero el Don Benito seguía contragolpeando con mucho peligro y Matías salvaba el 1-3 ante Inach.

Sergio García tenía que dejar su puesto a Beto Plaza a pocos minutos del final tras sufrir un tirón al ir a evitar un saque de banda para el Don Benito, una malísima noticia para los locales porque el derbi contra el Xerez CD es el próximo domingo y el 10 azulino, el mejor de los de Antonio Fernández desde hace semanas. Ingoma tuvo el empate, pero su derechazo lo mandaba a córner Sebas Gil. En los siete minutos de descuento, un par de saques de esquina y poco más de un Xerez DFC muy pobre y que fue despedido con una bronca. Y es que ni el más pesimista pensaba en una derrota contra el último de la fila.

Tensión entre aficionados y jugadores

Al término del encuentro, un numeroso grupo de aficionados situados en Fondo Sur saltaron a la pista de atletismo de Chapín para cruzar palabras con los jugadores. Se vivieron momentos de tensión, a Matías se lo tuvo que llevar un miembro del staff del equipo, mientras los capitanes intentaban templar los ánimos con unos seguidores exaltados después de perder con el colista. La llegada, pausada, de las fuerzas de orden público a la zona disipó las protestas, la plantilla se marchó al vestuario y los aficionados abandonaron el estadio.