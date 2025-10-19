Antonio Fernández: "Siempre defenderé a mis futbolistas, pero podíamos haber dado un poquito más"
Fútbol
El técnico del Xerez DFC subraya que "otra vez nos ponemos por delante y otra vez no ganamos por otro error, necesitamos ya una portería a cero como el comer"
Al borde de un ataque de nervios (1-1)
Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC, se ha mostrado decepcionado tras el empate a uno cosechado en Chapín por su equipo, que no ha podido doblegar al Águilas, un rival rocoso, que en la segunda mitad se lo puso complicado y hasta se pudo llevar los tres puntos. El preparador gallego lamenta no haber ganado tras comenzar adelantándose en el marcador, haber cometido un nuevo error defensivo que les impidió dejar la portería y asegura que "siempre defenderé a mis jugadores, pero podíamos haber dado un poquito más, me voy disgustado".
–¿Qué valoración hace del encuentro?
–No es para estar contentos con el partido que hemos hecho, de los siete encuentros que llevamos ya es el quinto que nos ponemos por delante en el marcador y que no somos capaces de aguantar la renta y de dejar una portería cero. De todos modos, a pesar de no haber ganado, el equipo lo ha intentado, pero hemos vuelto a cometer un error en la marca en el gol de ellos que nos condiciona y nos hace jugar con menos confianza en la segunda parte. Intentamos modificar nuestra estructura porque ellos pasaron a jugar con 5-3-2 y nosotros igualamos un poquito su sistema y así estuvimos un poquito más cómodos. En la primera parte nos sentimos cómodos y generamos, en la segunda no todo lo suficiente como para desnivelar otra vez el marcador. Nos vamos con una sensación no buena, esa para estar descontento con el nivel que dado.
–¿Por qué el equipo se adelanta y no es capaz de ganar?
–Lo más difícil en el fútbol es abrir el marcador, que lo hagas cinco veces y que no seas capaz de aguantar ese resultado, no dice mucho bien de nosotros. El equipo por fases en la primera parte lo he visto muy intenso, ganando duelos, muy agresivo, pero les concedimos errores en pases horizontales, uno de Parejo que nos podía haber costado caro, y no supimos leer que el balón a lo mejor a veces con la presión alta del rival, hay jugarlo profundo para hacerlos correr ellos para atrás. En la segunda mitad, no supimos leer ese juego cuando sacamos a Diego y Beny, los dos tenían que estar abiertos, Diego se nos metió dentro y ahí perdimos esa ventaja que queríamos, la misma que queríamos buscar con Viñuela y con Juanjo, ese dos contra uno contra su carrilero. La clave del partido estaba en llevar el balón por fuera e intentar después llevarlo adentro con centros laterales y que Dieste y los jugadores de dentro intentasen marcar un gol.
–¿Le pesa al equipo el escenario de recibir tantos goles después de ir por delante?
–No sé si le pesará, pero que nos está sucediendo esa circunstancia es cierto. Es una cosa que ya lo dije a los jugadores esta semana, que necesitábamos una portería a cero como el comer porque nos podía dar la posibilidad seguramente de sumar de tres, somos un equipo que ha hecho gol en todos los partidos que ha disputado, eso tampoco es una cosa fácil, pero no pudo ser. Nos vamos disgustados porque queríamos ofrecer a la afición otra victoria en casa, la segunda consecutiva después de la que habíamos conseguido hace dos semanas y la realidad es la que es. Tenemos que seguir trabajando duro para revertir la situación y lograr que el equipo compita mejor. El hecho de encajar en goles cuando tú haces primero es tema de competir, esta vez el despeje no ha sido bueno, la marca se nos ha ido y le ha caído la pelota a uno de los jugadores diferenciales de la categoría.
–Realizó muchos cambios, ¿le convencieron?
– Los cambios eran con la intención de mejorar, de darle un cambio al equipo y darle aire a esos jugadores que tanto esfuerzo hicieron en la primera parte. Tanto Julen como Sergio tenían tarjeta amarilla y no queríamos quedarnos con uno menos que, hubiese sido mortal de necesidad. Siempre defenderé a mis futbolistas, pero podíamos haber dado un poquito más, necesitábamos más el apoyo de esa gente que salió de sustituyendo. La gente que estaba en el campo estaba ya muy madura y necesitábamos cambiar y dar una frescura al equipo. Se intentó, intentamos modificar cosas para ganar y no se ha dado esa circunstancia. El partido estaba en un toma y daca y podíamos haberlo perdido al final. Queríamos intentar ganarlo, no pudo ser y se quedó en empate.
–¿Pesa verse en la zona baja de la tabla?
–Obviamente, verse abajo no es una situación cómoda para trabajar, es la lectura que hago yo. Mete presión al equipo, no es una situación en la que queríamos vernos, pero van siete semanas y es pronto para tener esa presión de vernos en una situación que yo creo que es totalmente reversible. Hay que seguir creyendo y seguir trabajando, es en lo único que creo, en el trabajo.
También te puede interesar
Lo último