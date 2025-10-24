Antonio Fernández: "Hay que dejarse ya de poner venditas y mirarnos a la cara, no podemos seguir así"

El Xerez DFC, en descenso, pone en juego este sábado (18:00) en el Francisco de la Hera frente al Extremadura, colíder del Grupo 4 de Segunda RFEF junto a la Deportiva Minera, algo más que tres puntos. El partido es vital para el equipo y para Antonio Fernández, técnico de los xerecistas. Si no logra un resultado favorable su puesto puede peligrar seriamente. El preparador gallego se siente con fuerzas para revertir la situación y confía en lograr un resultado positivo en Almendralejo, aunque destaca el potencial del cuadro azulgrana.

–¿Cómo afronta el equipo el partido ante el Extremadura, que es colíder?

–Es una salida complicada, pero tenemos que afrontarla con todas las garantías. Hay que ir allí e intentar ser un equipo supercompetitivo y las ocasiones que tengamos, lógicamente, materializarlas. Debemos tener las cosas claras desde el principio, tener claro el plan partido que vamos a diseñar para intentar sacar un resultado positivo. Vamos con la intención de conseguir una victoria, pero, lógicamente, las victorias no se regalan, hay que trabajarlas. En ese aspecto, todos necesitamos dar un paso adelante, desde el entrenador hasta los jugadores. Tenemos que mejorar mucho a nivel individual para no seguir cometiendo esos errores que nos están lastrando en alguna salida que otra y si eso lo minimizamos, estoy convencido de que los resultados llegarán. Tengo el firme convencimiento de que si las cosas no están muy bien, hay que trabajar más y no hemos descansado para tener un día más de preparación y excusas ninguna en ese aspecto.

–¿Están los futbolistas mentalizados para afrontar esta final?

–Hablar ahora mismo de finales puede ser. Lo que hay que saber es que vamos a un campo complicado y debemos acudir sin complejos ningunos, hay que ser valientes y estar convencidos del partido que queremos hacer. Y, lógicamente, después estar acertados tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Ellos tienen argumentos suficientes para hacerte daño, pero también el Xerez Deportivo tiene suficientes argumentos para hacer daño. Hay que ser superexigentes en todo, pero en ataque tenemos un déficit con la lesión de Emaná, sólo contamos con Dieste y con Dani Torres y Domi, que son canteranos.

"Las estadísticas están para romperse, hay un dicho gallego que dice que no llueve siempre"

–El Extremadura hace casi un año que no pierde en su campo, ¿intimida?

–Las estadísticas están para romperlas. Empezaron muy bien, pero llevan dos empates y perdieron su primer partido la jornada anterior. Nadie es invencible, a todos los equipos les pueden aparecer dudas. A nosotros nos pueden aparecer dudas, a los rivales también les tienen que aparecer dudas en un momento dado. No hay males que duren 100 años. Hay un dicho gallego que dice que no llueve siempre, hay un momento que escampa y sale el sol. Tenemos que creer en el trabajo, en que estamos haciendo las cosas bien. La puntuación no es la que queríamos, pero la categoría es la que es, está todo basado en el detalle. Hay equipos que ganan en el descuento, otros que pierden o empatan en el descuento. Debemos ir a ese detalle. Los futbolistas y el cuerpo técnico tenemos que dar un paso adelante en ese aspecto. Hay que dejarse ya de poner venditas, toca mirarnos a la cara y no seguir así. Si seguimos en la tesitura de hacer regalos a los rivales no saldremos de esta situación. Si somos un equipo que a partir de ahora es solvente en las áreas y a nivel defensivo no se cometen errores personales, tendremos mucho ganado porque el equipo hace muchas cosas bien y las pocas que hace mal nos han lastrado en demasía.

–Ha hablado de la situación con los delanteros, pero el equipo muestra peores registro en defensa que en ataque...

–No me quejo, he dado mi argumento. El argumento es lo suficientemente válido para que lo quiera coger. Atrás, empezamos el año con unas garantías grandísimas, nos sacaron a un jugador que para mí la fundamental, Salguero, luego se lesionó Mauro, que era otro de los que traíamos para estar ahí y tuvo que venir Udom, que nos está aportando muchísimas cosas. Ahora mismo tenemos tres centrales disponibles de la primera plantilla.

El año pasado nadie daba un duro por nosotros y nos salvamos, el primero que tiene que creer soy yo"

–A nivel personal, ¿tiene dudas o se siente con fuerzas para revertir la situación?

–La situación del año pasado era mucho más complicada que la de este año, el año pasado nadie daba un duro por salvar la categoría y la salvamos. Tengo que dedicarme a trabajar, aunque entiendo a la afición, que lógicamente es soberana para dar su veredicto. Hay que estar tranquilos, conscientes y responsabilizados de saber que queremos dar la vuelta a esto y el primero que tiene que creer soy yo.

–¿Puede ser este partido un punto de inflexión teniendo en cuenta los próximos rivales, Antoniano y Almería B en casa?

–Todos los equipos son peligrosos. Nos tenemos que centrar ahora mismo en Extremadura, que creo que es un partido, como les digo a ellos, que tienen que saber disfrutarlo pero sufrirlo, disfrutarlo en el sentido de que estén sueltos para hacer cosas, para que tengan argumentos, que jueguen sin temor a nada y sean valientes. Y saber que tendremos enfrente a un rival que está en su casa y que estará apoyado por su afición, pero nosotros seguramente también tendremos más de un incondicional en Extremadura y les tenemos que estar agradecidos por el esfuerzo que va a hacer.

–A pesar de la situación, la afición ha hecho un esfuerzo y estará en Almendralejo...

–La afición es el mayor valor que tiene este club. Somos conscientes de que las cosas no están saliendo bien, queremos revertir la situación y ese paso que están dando ellos es un primer paso para salir del descenso. Está todo muy junto, un resultado te pone en una posición más o menos cómoda y después tenemos dos partidos seguidos en casa. Tenemos que creer, desearle un buen desplazamiento a la afición que vaya y que nos anime desde el primer minuto independientemente de que se hagan mejor o peor las cosas. Tienen que estar con el equipo, que al final es el que les va a dar los éxitos y las situaciones de alegría a ellos que tanto lo merecen.