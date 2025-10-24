El delantero del Xerez DFC Emaná se resiente de su lesión y estará casi otro mes k.o.

El inicio de temporada para el delantero Stéphane Emaná en el Xerez DFC está siendo aciago. El atacante camerunés se lesionó a principios de octubre en Jaén, sufrió una rotura muscular en el biceps femoral de la pierna izquierda y cuando encaraba la recta final de su recuperación se ha resentido de sus molestias, por lo que estará al menos otras tres semanas más apartado de los terrenos de juego. Así lo ha confirmado Antonio Fernández, técnico azulino, en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (18:00) en el Francisco de la Hera ante el Extremadura.

El punta ya no estuvo disponible para la cita ante el Yeclano Deportivo en la que los xerecistas lograron su única victoria en liga hasta el momento (2-1) y ahora le toca esperar nuevamente. En los primeros compromisos no tuvo mucho protagonismo, ya que ante la Deportiva Minera sustituyó a Ilias a falta de un cuarto de hora para el final, contra La Unión apenas jugó cinco minutos, con el Atlético Malagueño estuvo siete minutos en el verde y en La Victoria ante el Jaén, 20 y acabó lesionado. Ahora, el primer equipo se queda únicamente con Dieste como referente y tiene que echar mano de los canteranos Dani Torres y Domi.

El entrenador xerecista ha lamentado el contratiempo y ha explicado que "hay que ser superexigentes en todo, pero en ataque tenemos ahí un pequeño déficit, sólo tenemos un delantero de primera plantilla disponible. En ese aspecto sí que estoy un poco preocupado, porque no tenemos recambio natural de primera plantilla. Tenemos a Dani Torres y a Domi, que son dos jugadores que uno viene de Segunda Regional y otro de juveniles. Nos pueden ayudar, pero nunca nos van a poder dar la vuelta a la situación de manera inminente, son muy jóvenes, con el tiempo sí darán más. Emaná se lesionó en Jaén, ha vuelto a recaer y ahí sí que podemos estar un poquito preocupados porque ya llevamos cuatro semanas sin él y podemos estar otras cuatro más".

Bajo el punto de vista del técnico, esa ausencia "nos puede lastrar, que no se nos resfríe ahora mismo Dieste, que no se nos lesione, porque entonces sí que tendríamos un serio problema. Dieste está acumulando muchísimos minutos, no tiene ese recambio que necesitamos a lo mejor en los partidos. El resto, aunque hay algunos futbolistas con pequeñas sobrecargas, está disponible".