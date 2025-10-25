Antonio Fernández: "Hicimos méritos para mucho más, irte de vacío duele y escuece"

El Xerez DFC no levanta cabeza, sigue hundiéndose en los puestos de descenso y este sábado ha vuelto a tropezar con la misma piedra en el Francisco de la Hera ante el Extremadura, que ha recuperado el liderato del grupo IV con 17 puntos. Los azulinos han perdido 3-2 un partido en el que se adelantaron hasta en dos ocasiones en el marcador, pero terminaron perdiendo por los errores defensivos de siempre. Antonio Fernández, técnico xerecista, se mostró "jodido" tras el duro revés, ya que considera que su equipo mereció "no empatar, hasta ganar", lamenta los fallos y confiesa que "es frustrante" lo que les está sucediendo y que la derrota "duele y escuece" después de lo demostrado sobre el verde. Se jugaba su continuidad tras los últimos resultados y la derrota le deja muy tocado.

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–La valoración es de mucho enfado. Venir a un campo como este, hacer el partido que hicimos y marcharnos de vacío duele y escuece, lógicamente. Creo que hicimos méritos suficientes no solo para empatar, sino para ganar. El rival se llevó demasiado premio, más por demérito nuestro que por mérito del ellos. El primer gol llega en una falta en la que tienen un pelín de suerte, el segundo es un gol mal defendido y el tercero, bueno, es una transición que no cortamos. Nosotros las tuvimos de todos los colores y no acertamos. En la primera parte, nos podíamos haber ido con un 0-3 o un 1-3, pero nos vamos de vacío y esto es inexplicable. Estoy enfadado, lógicamente. El esfuerzo de mis jugadores ha sido muy bueno, pero, otra vez, no les ha dado a pesar de hacer un partido. Generamos muchas y de todos los colores. Si tú generas fuera de casa, te adelantas en el marcador dos veces y no te llevas nada, es frustrante.

–Su equipo tuvo el 1-3 y pasó al 2-2, ¿se vino abajo?

–Ahí están los partidos. Sé perfectamente que mis jugadores no quieren fallar las ocasiones que crean, pero si las creas estás indisposición de meter goles, que es lo que hicimos. Nos penaliza el nivel defensivo, que nos está costando. Una vez que nos ponemos por delante en el marcador, nos cuesta bastante no defender el resultado, porque nosotros no somos un equipo que se dedica a defender, cerrar los partidos. Somos un equipo que presiona alto, que intenta que el rival falle para tener opciones. Insisto, creo que el rival se ha llevado demasiado premio para lo que realmente hemos hecho nosotros y han hecho ellos.

–¿El triunfo fue más demérito de su equipo que mérito del rival?

–Creo que sí, estuvimos en todo momento en el partido, nos pusimos en el marcador dos veces por delante, ese segundo gol nos hizo mucho daño y nos costó asimilarlo. Cuando te pones dos veces por delante y te empatan dos veces, pues pesa y mucho más en la situación en la que estamos. Insisto, he visto a un equipo superentero, supercompetitivo, que ha venido y ha jugado de tú a tú un rival que no ha sido superior a nosotros. Mi equipo tiene capacidad suficiente para salir de la zona en la que está y es lo que está pasando.

–¿Qué le falta a su equipo para ganar partidos entonces?

–Pues encajar menos goles. Hemos metido goles en todos los partidos y en este dos, pero llevamos trece en contra. Ese es el lastre nuestro. Desde principio de temporada algo nos pasa que con poquito el rival nos hace mucho. Y eso es lo que tenemos que subsanar. Si subsanamos eso, pues podemos puntuar en cualquier campo y podemos ganar a cualquier rival.

–Jugadores como Rafa Parejo, Viñuela, Sergio, Ilias o Dieste hiceron un buen partido...

–El plan de partido pasaba por darle mucha amplitud al campo en los primeros quince minutos dimos un auténtico recital de cómo llegar al área contraria rápido, de generar ocasiones, Dieste dio en el palo, un mano a mano de Ilias... Te vas de vacío de aquí y no se lo cree nadie. Es triste eso.

–La imagen al finalizar el partido con la plantilla abrazada de cara a los aficionados dice mucho...

–El grupo está unido, el grupo está fuerte, el grupo cree. Si no creyese, no hubiese hecho el partido que hizo aquí. Te vas de vacío y te vas con preocupación, pero en una parte ves un equipo que está entero, que no está desarbolado, que compite, pero bueno, en fases nos cuesta. De todos modos, la imagen que hay en el vestuario es de estar desolado. Todo el mundo ha visto el partido que hicieron, nos vamos de vacío y eso duele, nos pasó lo mismo con el UCAM. El fútbol ahora mismo está siendo bastante injusto con nosotros por merecimiento. Sé que el fútbol son goles, pero el equipo está dando motivos para llevar más puntos de los que lleva.

–La afición, pese a los últimos resultados, ahí está...

–Estamos orgullosos de mirar la grada y ver a azulinos ahí, nuestros incondicionales. Les hemos intentado brindar una victoria, queríamos pegar un golpe en la mesa en un escenario como este, estuvimos cerca, pero no nos ha dado. Nos vamos jodidos y yo, personalmente, lo estoy mucho. He visto a un equipo que ha hecho cosas muy buenas y se va de vacío y eso me duele como entrenado. Hicimos una semana de trabajo muy buena, la plasmamos en el campo y por detalles se nos ha escapado la victoria.