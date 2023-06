La apuesta africana del Xerez DFC

Nigeria, tan lejos y tan cerca... El fútbol de este país ha sido tradicionalmente uno de los más potentes de África y tiene repartidos por todo el mundo a jugadores de gran nivel y talento, que casi siempre se han caracterizado por su físico y su técnica. Con la llegada de Edu Espada al Xerez DFC, la entidad azulina se ha apuntado a la apuesta y esta pretemporada tendrá a prueba a tres jugadores sub-23 -un central, un extremo y un mediapunta- que sueñan con triunfar fuera de sus fronteras y con una mejor calidad de vida.

¿Cómo llegarán al club? Juan Carlos Ramírez, adjunto a la dirección deportiva azulina y entrenador el próximo curso del juvenil recién ascendido a División de Honor, se desplazó en Semana Santa a Lagos, capital del país y ciudad más importante, pero en la que impera la pobreza. Espada tiene contactos con la Academia Baraka, una de las muchas que existen en África y que se encargan de montar ligas locales con jóvenes jugadores y de invitar a entrenadores y scountig de toda Europa para que analicen a sus futbolistas y les prueben.

Proceso de selección

El director deportivo azulino encargó esta misión a Ramírez, que viajó junto a otros entrenadores para formar parte de una "experiencia alucinante a nivel deportivo, muy gratificante, pero dura a la vez porque no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no visitamos países como Nigeria y comprobamos su bajo nivel de vida, con una pobreza extrema. Lagos tiene más de diez millones de habitantes y por la calle teníamos que llevar escolta, pasamos miedo. Te replanteas todos los valores, aquí nos peleamos por tonterías y allí no tienen nada. Para todos estos jóvenes, esta oportunidad es única, pueden salir de su país y probar fortuna en otro con muchos más medios y recursos. Es su sueño. La reacción de los elegidos fue impresionante, todos rezando, llorando... Nos trataron muy bien, tratamos con profesionales y con personas que lo que buscan a través de su academia es ayuda para todos estos jóvenes".

Los elegidos

La experiencia comenzó con la disputa de los 'Scouting Games', un campeonato de equipos de ligas locales integrados por jugadores de entre 16 y 23 años. Los primeros cuatro días, todos estos conjuntos se enfrentan en partidos presenciados por los 'ojeadores', que cada jornada pueden llegar a ver hasta cinco y seis encuentros. Una vez finalizados estos partidos, cada invitado selecciona a veinte futbolistas, que disputan partidos en la quinta jornada y durante las otras dos jornadas trabajan con ellos sobre el verde para comprobar su nivel y dar un nuevo paso en la selección. De esos veinte, cada técnico se queda con tres.

La empresa se hace cargo de todos los gastos y también hace frente al billete de avión de los seleccionados para que cada uno acuda al destino elegido. En este caso, el Xerez DFC sólo tendrá que pagar la estancia en Jerez de los tres futbolistas, que llegarán con toda su documentación en regla por si superan el periodo de prueba tanto en el primer equipo como en el filial.

La figura de Edu Espada

Espada llegó al Xerez DFC el pasado mes de marzo y él lleva ya más de tres meses trabajando a su lado. Se encuentra "contento porque es un tío muy cercano, directo y un gran profesional, que tiene las ideas muy claras. Tengo que agradecerle la confianza y que me haya dado mi sitio. Me siento valorado a su lado. Está cambiado la estructura deportiva del club, él ha cogido las riendas y es el máximo responsable. Está todo como mucho más definido y cada uno tenemos nuestra parcela, trabajo muy a gusto".

El descenso ha supuesto un cambio radical desde el punto de vista deportivo y se están adaptado a ella. "Edu está viendo fútbol cada fin de semana y yo también he visto partidos del Salerm Puente Genil o del Córdoba B y de otras categorías. Estamos creando una base de datos para el próximo curso".

Y de cara a la próxima temporada, asume que el reto es "exigente, tenemos que pelear por lo máximo y, para ello, esperamos no cometer los errores de la pasada campaña. Ahí, asumo mi parte de responsabilidad y de culpa y pido disculpas por no lograr el objetivo. Tercera es una categoría muy complicada, hay muchos equipos importantes y el ascenso directo no es nada fácil".

Xerez DFC juvenil

El jerezano, además de trabajar junto a Espada para la primera plantilla, compaginará el próximo ejercicio esas funciones con otras en la cantera, como la de ser entrenador al equipo juvenil en División de Honor. Está contento con el reto y manifiesta: "Es una decisión de Edu, él quiere que esté en la secretaría técnica y que entrene al División de Honor juvenil y los máximos responsables de la cantera, Javi Rodríguez y Juan Antonio Pedrosa también lo ven con buenos ojos. Es un reto bastante bonito y duro, ya que en esta categoría están los mejores equipos de Andalucía, Ceuta y Melilla y compaginaré el despacho y los entrenamientos. Están Sevilla, Betis, Málaga, Granada... y algunos tienen más presupuesto que nuestro primer equipo, el nivel es muy alto y, además, en un grupo de dieciocho hay cinco o seis descensos".

Formar una buena plantilla para ese cuadro juvenil también es "un objetivo complicado porque hay muchos futbolistas que cumplen, sólo se quedan seis o siete jugadores, y tenemos que tirar de la captación que hemos hecho durante todo el año y de los que hemos seguido. Ahora mismo, estamos en una etapa difícil, nos encontramos negociando con ellos e intentando formar un buen equipo".