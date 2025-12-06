Arzu: "Trataremos de hacer un partido incómodo a un Xerez DFC que tiene buen trato de balón"

El técnico del Recreativo de Huelva, Arzu, ha calificado al Xerez DFC de rival muy peligroso, pero confía en que su equipo no acuse las numerosas bajas, plante cara y logre los puntos en una semana de tres partidos para los onubenses, que el miércoles reciben en el Nuevo Colombino al UCAM Murcia en el partido aplazado.

Sobre el Xerez DFC comentó que "nos vamos a enfrentar a un rival donde en el bagaje con el nuevo entrenador 11 puntos de 15, tres porterías a cero, es un equipo que tiene una producción ofensiva importante con 17 goles donde intervienen muchísimos jugadores, los atacantes Sergio García , Dieste e Ilias que son jugadores determinantes en zonas peligrosas con una buena contribución en goles, o sea, que es un equipo que supongo que, por inercia, intentará seguir ese mismo modelo".

Arzu añadía que la intensidad del Xerez DFC "no es la del Águilas, es un equipo que también deja jugar. Técnicamente es un equipo bien dotado, pero intentaremos imponer en los diferentes momentos del juego. Nosotros plantaremos un partido incómodo a ellos, es un equipo que acumula jugadores en la zona interior, un equipo al que no le pesa el balón, que van a atacar a su ritmo, pero que sabe progresar muy bien y que después arriba tiene gente determinante". Por último, resaltó que "tenemos que dar un paso adelante y tenemos que ser valiente y es muy importante irnos con una sensación ascendente al parón navideño".