Diego Caro habla del Recreativo de Huelva: "A priori, el coco de la categoría"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, tiene claro que el partido contra el Recreativo de Huelva de este domingo (12:30 horas, Chapín) será "de máxima exigencia" y que sus jugadores van a tener que dar el cien por cien para tener opciones de ganar al "a priori, coco de la categoría". El entrenador cordobés asegura que pese a la racha de cinco partidos sin perder, su equipo tiene que seguir mejorando en muchos aspectos del juego, tanto defensivos como ofensivos, y no se ha 'mojado' al ser preguntado por si Dieste regresará al titular después de cumplir el partido de sanción, aunque se da por hecha su vuelta al once inicial en lugar de Emaná.

Pregunta.En primer lugar, Diego, ¿cómo afronta el equipo el partido contra el Recreativo después de esta racha de cinco partidos sin perder?

Respuesta.Estamos fuera de los puestos de descenso, que era el primer objetivo que se tenía que cumplir. Ahora viene un Recreativo de Huelva que a priori era el coco de la categoría, porque además venía de un descenso de Primera RFEF y sabemos que va a ser un partido de máxima dificultad el domingo, pero lo afrontamos con ilusión, ganas y motivación. Jugamos ante el Decano, creo que eso solo nos tiene que motivar y además creo que va a haber un buen ambiente de fútbol. La motivación por parte de los chavales va a ser máxima.

P.El equipo no está recibiendo goles, está en una buena racha. ¿Hay que cambiar algo?

R.No todo es perfecto, ni todo es bueno. Hay cosas que evidentemente hay que mejorar. Ellos lo ven en el vídeo tras el partido del domingo sin ir más lejos. Vieron las cosas que no hicimos bien o del todo bien. Hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando diariamente esos detalles que marcan este tipo de partidos, tan igualados. Y vamos a seguir mejorando, evidentemente. Si somos capaces de mejorar, seguiremos teniendo buenos resultados. Si no somos capaces de mejorar, al final los equipos te van estudiando cada vez más, saben más cómo tú atacas y cómo tú defiendes y te crearán más problemas para obtener la victoria.

P.Dieste regresa tras la sanción. ¿Va a jugar titular?

R.El que ponga va a dar buen resultado. Emaná estuvo a buen nivel el otro día y el que salga el domingo, junto con los otros diez compañeros que estén en el campo, sé que van a rendir a buen nivel.

P.Días grandes en Jerez por las zambombas. ¿Dará dos días de descanso si se le gana al Recre?

R.Lo que no dudo es que me lo van a pedir, eso sí que no lo dudo. Tenemos un domingo largo porque el partido a las dos y media se termina a mediodía. Tenemos un domingo largo, pero dudo que tengan doble día porque tenemos que seguir trabajando. Yo soy de darle normalidad tanto a las victorias como a las derrotas y no hemos conseguido nada aún. Estamos prácticamente abajo. Tenemos que seguir subiendo puestos y que seguir mejorando cosas. También están los días de descanso de Navidad, por lo tanto, creo que ahora tenemos que poner el máximo de lo que tengamos cada uno. Tenemos tres partidos por delante, dos en Chapin, antes del parón y tenemos que sacar los máximos puntos posibles.

P.Del uno al diez, ¿en qué escala podríamos decir que la plantilla va asimilando de lo que quiere?

R.No sabría enumerártelo. Sí sabría decirte que desde el primer día que llegamos fueron esponjas. Ellos han captado rápidamente mi idea, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Hay días que nos sale mejor, días que nos sale peor. Es normal, esto es un juego y son personas los que lo practican. Pero sí es verdad que en cuanto a la predisposición de ellos, en cuanto a la actitud, en cuanto a dejarlo todo en el campo y ponerlo todo, yo creo que no tengo absolutamente ninguna queja. Ahí sí daría un 10 de 10, seguro. No tendría ningún tipo de duda. ¿Podemos mejorar? Sin ningún tipo de duda. ¿Soy exigente? Mucho. Ellos lo saben y les pongo los errores y los machaco mucho en ese sentido porque quiero que vayan avanzando, que vayan mejorando, porque la mejora individual de cada uno es la mejora del equipo.

P.¿Conoce ya la zambomba? ¿Le gusta mucho el centro de la ciudad?

R.Me gusta pasear, pero la verdad es que poco. No he tenido mucho tiempo de poder disfrutar, pero si somos capaces de sacar el partido adelante el domingo, podré ver algo más. Me gusta pasear por el centro porque al final te distraes, me pongo mis cascos, mi música y me gusta pasear porque la ciudad, que es preciosa y en esta fecha aún más.

P.Míster, a pesar de que el partido es declarado de ayuda al club (los socios pagan), habrá un buen ambiente y la comunión afición-equipo debe ser un factor fundamental el próximo domingo.

R.Para nosotros es clave, súper importante y lo pudimos comprobar el otro día allí en Estepona, donde fueron más de 400 aficionados en un desplazamiento de dos horas. Con una mañana desapacible, que no era una mañana tan soleada y de fiesta en Jerez, se presentaron más de 400 aficionados nuestros. Evidentemente, el triunfo había que dedicárselo a ellos sí o sí. Y el domingo igual. El domingo va a haber un buen ambiente en Chapín, sin ningún tipo de duda, donde nos va a arropar nuestra gente, donde va a estar con nosotros. Y nosotros lo vamos a poner todo y lo vamos a dar todo el domingo para intentar brindarle una nueva victoria, brindarle tres puntos, que sería la tercera victoria consecutiva, que para nosotros es muy importante. Ojalá seamos capaces de conseguirlo. No dudo de que la gente va a estar con nosotros.

P.¿Recupera a algún lesionado?

R.Estamos ahí a ver cómo llegamos al último entrenamiento, a ver Morante, que ya está entrenando con el grupo, haciendo bastantes tareas con el grupo. A estas alturas de campeonato hay gente que llega con molestias, que llega ya un poco más dolorida de la cuenta y vamos a esperar al último entrenamiento para ver la disponibilidad que tenemos. Yo sigo pensando lo mismo, ya me había escuchado en otras ruedas de prensa, que yo no voy a arriesgar a ningún jugador a estas alturas, ni mucho menos, todos tienen que estar al 100% porque el partido va a ser de máxima exigencia. Tener a un jugador jugando que no esté al 100% creo que es contraproducente para el equipo y para él individualmente.