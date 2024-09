Asier: "Me he enfadado bastante cuando he visto que el balón daba en la cruceta"

El Xerez DFC sumó un punto en casa del Águilas y ya es el único equipo del Grupo 4 de Segunda Federación que está invicto tras las cinco primeras jornadas disputadas. Los otros dos que tenían esa condición antes de este pasado fin de semana, San Fernadno y Juventud Torremolinos, cayeron en casa del Linares Deportivo y Xerez CD, los dos primeros clasificados que ahora han invertido posiciones, siendo los de Checa los líderes de la tabla por mejor golaveraje general.

El resultado en El Rubial de Águilas pudo ser otro bien distinto y favorable para los de David Sánchez si la falta que lanzó Adier a cinco minutos del final hubiese ido a portería y no a estrellarse en la cruceta de la meta defendida por Iván Buigues. El atacante azulino, que sustituyó a Jacobo en la segunda mitad, se mostraba resignado tras el encuentro y lamentaba que ese balón no fuese dentro: "Cuando he lanzado, la he visto y salir y vi que iba buena y cuando ha pegado en la cruceta me he girado y me enfadado bastante, pero el fútbol es así, un día pegará ahí y otro rebotará y entrará, me quedo con el esfuerzo del equipo hasta el final", comentaba.

Asier cree que el punto obtenido en Águilas "es positivo porque este es un campo difícil, el partido ha estado muy igualado y una acción podía decantarlo para cualquiera de los dos lados. El punto es bueno porque todo lo que sea sumar nos viene bien". Los azulinos suman cuatro empates y una victoria en estas primeras cinco jornadas y están invictos, los únicos en el Grupo 4, y Asier reconoce que "no perder te da ánimos, no hemos sumado de tres pero esta salida era muy complicada y todo lo que sea puntuar aquí es bueno, a los equipos les va a costar mucho aquí y nosotros hemos demostrado que podemos competir dentro y fuera".

El Xerez DFC asumió en apenas cuatro días dos largos desplazamientos, el primero a Melilla en autobús hasta Málaga y vuelo a la ciudad autónoma norteafricana, y el segundo a Águilas, a más de 600 kilómetros de Jerez. Pese a ello, el vallecano cree que el equipo acabó mejor físicamente que su rival: "He visto bien al equipo, han sido dos salidas difíciles y campos muy complicados, pero hemos dado la cara en los dos partidos, hemos jugado a lo que teníamos que jugar y es positivo".

Por último, agradeció a los aficionados desplazados hasta Águilas su asistencia porque "se nota mucho su aliento, en momentos que estás cansados ves a la gente que se ha dado la paliza de viaje por vernos y eso nos da un impulso y ánimo" y confiesa que está "con muchísimas ganas" de afrontar el partido del próximo domingo contra la Balona y "compartirlo con nuestra gente, el otro día el arreón que damos es en parte gracias a ellos porque se vuelven locos con cada falta y cada córner y eso nos da la vida, tenemos muchas ganas de estar con ellos".