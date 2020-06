Los canteranos del Xerez DFC que trabajan con Josu Uribe, "orgullosos"

El Xerez DFC prepara el 'play-off' de ascenso a Segunda B del próximo mes de julio en Marbella con la primera eliminatoria ante el Ciudad de Lucena desde hace dos semanas y Josu Uribe tiene a sus órdenes a cuatro canteranos que durante el curso han cumplido con nota en sus equipos.

Borja Villegas, Basto y Salvi han sido pilares importantes en el filial azulino que ha ascendido a Primera Andaluza, mientras que Beni ha destacado el el equipo juvenil de Liga Nacional, tanto que equipos de superior categoría como el Betis han puesto sus ojos en él.

Igualmente, durante estas semanas trabaja con la primera plantilla azulina el centrocampista Juli Pendín, que se encuentra en plena recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que se produjo con el filial en noviembre ante el Algaida.

El jugador azulino, que es es la segunda vez que pasa por ese duro trance, se operó en Mallorca para poder estar cerca de su padre y ahora encara con optimismo la recta final de una dura cuenta atrás. La próxima campaña la podrá comenzar jugando.

Borja Villegas

Borja Villegas es el que más campañas lleva en el club, seis. Aterrizó en la entidad en su etapa de juvenil, militó una campaña como cedido en el Recreativo Portuense y en los dos últimos cursos ha ascendido con el filial. No ha debutado con la primera plantilla en partido oficial pero sí ha disputado amistosos.

Se muestra "encantado con la experiencia, ya que aprendo de todos los compañeros, de las cosas que dice el míster y, especialmente, de González. Para mí es todo un lujo entrenar a sus órdenes, es un premio".

En cuanto a la preparación del 'play-off', considera que "estamos trabajando con el primer equipo y esta oportunidad es increíble, la tenemos que aprovechar a tope. Es una experiencia inolvidable y un orgullo luchar para ascender con el equipo de tu ciudad. El año pasado nos quedamos a nada de entrar en el 'play-off' y esta temporada nos hemos repuesto bien".

Además, añade: "Todos los canteranos que entrenamos con el primer equipo estamos muy contentos, como he comentado antes, es una preciosa experiencia, única e inolvidable. Dentro de nuestras posibilidades, intentamos aportar nuestro granito de arena para hacerlo lo mejor posible e intentar lo que todos queremos y por lo que estamos luchando que es el ascenso".

Basto

Basto es otro de los jugadores del filial que trabaja con el primer equipo, acumula en el club cinco campañas y también llegó como juvenil: "Me siento muy a gusto en la entidad, los cinco años han pasado volando y todos han sido a cual mejor. Hace dos campañas tuve la oportunidad de debutar gracias a Pepe Masegosa frente al Antoniano en División de Honor y fue fantástico. Luego, he ido varias veces citado pero no he vuelto a jugar".

Bajo su punto de vista, entrenar con la primera plantilla a las órdenes de Uribe y Francis, que ha sido su técnico en el filial, es "increíble, tenemos la oportunidad de participar en algo histórico para este club. Aprendo día tras día de los técnicos y de mis compañeros y juntos lo conseguiremos seguro".

Salvi

El extremo Salvi pertenece a la cantera azulina desde hace ya cuatro campañas y también se considera un privilegiado al poder disfrutar de la oportunidad que le han brindado los técnicos.

El jerezano sueña con escalar peldaños y apunta: "Me parece una gran oportunidad para dar un paso al frente, formar parte de este camino es muy importante para nosotros y para nuestra formación, estamos dándolo todo para que vean que pueden contar con la cantera en cualquier momento. Es nuestro sueño".

Cada día acude a entrenar "con una ilusión y unas ganas enormes. Digamos que la preparación sólo acaba de empezar realmente. Por lo que llevo entrenando, la experiencia va a ser increíble y mucho más compartir vestuario con este gran equipo. Estamos aprendiendo mucho de todos, de los compañeros y de los técnicos".

La adaptación ha sido "buena, nos ayudan mucho y también tenemos ahí a Francis, que ha sido nuestro entrenador en el filial. Con él logramos el ascenso y también fue una experiencia inolvidable, es un técnico, que ayuda mucho al grupo, hace que el grupo este más unido. Espero que la próxima temporada siga con nosotros y podamos ascender otra vez para estar más cerca de la primera plantillas".

Beni

Beni es el benjamín del grupo y, a pesar de ello, el que más experiencia tiene en categorías superiores, ya que durante media campaña jugó en Tercera División en el Guadalcacín a las órdenes de Jesús Mendoza.

La progresión del lateral zurdo es importante y apunta buenas maneras. Esta temporada ha jugado en el equipo juvenil de Liga Nacional que ha logrado la permanencia una temporada más y además se estrenó con la primera plantilla ante el Rota en Chapín (1-1).

Uribe le dedicó palabras de elogio por su buen partido y por el trabajo que le tocó realizar ante jugadores experimentados, que se lo pusieron muy complicado. No se arrugó y eso le costó una amarilla.

El club pretendía que Beni hubiese entrenado con la primera plantilla pero sus estudios se lo impidieron. De cara al próximo curso, es optimista y lo tiene claro. "Me gustaría cambiar de instituto para poder compaginar el fútbol con los estudios. Entrenar con la primera plantilla es una experiencia importante y tengo que aprovechar la oportunidad para seguir aprendiendo y mejorando".

El joven xerecista confiesa que "no me esperaba este premio y cuando el club me lo comunicó me llevé una gran alegría. Nos costó arrancar después de tantos meses sin tocar el balón pero cada día vamos mejor. Debutar en Chapín fue impresionante, ahí cumplí mi sueño pero ahora vivo algo parecido, aprendo muchísimo todos los días, especialmente de Fran Ávila, que juega también de lateral. Me da consejos y me anima".