Capitanes al frente del barco

Antonio Bello y Marcelo Villaça son dos de los capitanes del Xerez DFC y ambos seguirán 'presumiendo' de galones tras sus respectivas renovaciones. El centrocampista, de 37 años, aterrizó en el conjunto azulino en la 17/18 de la mano de Edu Villegas para liderar el proyecto en División de Honor con el único objetivo de dar el salto a Tercera. Con Pepe Masegosa en el banquillo, el cuadro azulino se mostró muy superior a sus rivales y no falló. Fue campeón del Grupo I.

El capitán ha sido pilar básico en el equipo desde que llegó. Titular indiscutible en sus cinco campañas va camino de los 150 partidos y está entre los futbolistas que más encuentros han jugado con la elástica azulina. De hecho, sólo le supera Álex Padilla.

En la 18/19 recaló en el plantel azulino Marcelo, que a sus 23 años ya había destacado en el Sanluqueño. Desde entonces, ha sido el dueño del lateral derecho, hasta que el pasado curso se cruzaron en su camino las lesiones de rodilla. Ante el Cádiz B en El Rosal se rompió el 27 de marzo. Al final, tuvo que pasar por el quirófano en junio para ser intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha.

Cumplía contrato, ha llegado a un acuerdo para seguir por quinto año en la entidad y, además, se hará cargo de un equipo de la cantera y de la Escuela de la entidad. Se muestra contento por su renovación: "Eso ha supuesto un alivio. Cuando hay negociaciones siempre existe incertidumbre. Aunque las dos partes queríamos lo mismo y había buena predisposición, cada uno busca su beneficio. Me he liberado, estoy encantado y feliz, quería seguir aquí"

Los primeros días

Sobre su rodilla, apunta que "todo marcha bastante bien. Llevo sólo un mes operado y los médicos me han comentado que todo marcha genial, aunque los plazos son los plazos y los tenemos que respetar y cumplirlos, aunque todo lo que se adelante lo tendremos ganado. Además, a mí me encanta todo lo relacionado con la preparación física, me gusta cuidarme y, en cuanto he podido caminar y coger el coche, estoy todo el día haciendo cosas: playa, piscina, gimnasio, sesiones de fisioterapia... El tiempo pasa volando. Todo lo que estoy haciendo para mí no supone un sacrificio y lo mismo para otros compañeros en mi misma situación sí que lo es".

De todos modos, recuerda que los primeros momentos fueron "complicados, fueron días de incertidumbre porque era la primera vez que afrontaba algo así y tenía bastantes dolores tras la operación. Los plazos eran muy largos y no sabía cómo podía evolucionar. Gracias a Dios, la evolución ha sido favorable y tremenda. Me avanzado mucho y ya, como he comentado antes, puedo hacer muchas cosas".

Y otro factor principal que está influyendo en su recuperación es su talante, siempre positivo. "Soy fuerte mentalmente y es fundamental. Si no eres fuerte y te dejas superar por la situación, mal vas. Hasta los cuarenta quiero dar mucha lata", subraya.

Le quedan aún casi cinco meses para volver a los terrenos de juego y, además de cuidarse, tendrá otra labor que le apasiona, trabajar con la cantera. "No sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero ahí me he embarcado. Estaré con uno de los equipos de la cantera, que supone entrenar tres días y estar en los partidos, y luego también estaré en la Escuela. Me van a faltar horas...".

Cita con Salles y Joao

Aunque está lesionado, ejerce de capitán del barco y ya conoce a sus 'paisanos' brasileños Edu Salles y Joao. Marcelo desvela que "ese encuentro tiene historia. Fue mi padre el que quedó con ellos para conocerlos y tomar un café y cuando me enteré le dije que yo también iba, que cómo iba a irse sin mí. Pasamos un buen rato y desde ese día, la relación es magnífica. Los dos nos contaron su trayectoria, su historia hasta llegar a España y es de admirar. No lo han pasado bien. En el caso de Joao, por ejemplo, hasta pasó la pandemia solo al poco tiempo de llegar".

Encajar las piezas

La plantilla que se está configurando cree que "me gusta el equipo, ahora lo que hace falta es que seamos capaces de competir bien porque es prácticamente nuevo y necesitamos conjuntarnos. Esto es como todo, hay muy buenas piezas pero tienen que encajar, aunque seguro que el míster ahí sabe lo que hay que hacer, que es un máquina en ese sentido. Siempre logra que haya buenos vestuarios y buena relación entre todos. Será clave en la temporada engranar todas las piezas".

Por último, quiere dar las gracias a todos por las muestras de cariño que está recibiendo "no sólo ahora, desde el minuto uno y desde todo los sectores, vestuario, amigos, familia, mi novia... La temporada ha sido dura, tuve varias lesiones y en todo momento los aficionados me han apoyado. Estoy muy agradecido, tengo ahí como una espinita. Quiero devolver con trabajo en el terreno de juego todas estas muestras de apoyo. Las lesiones no me permitieron esta temporada estar a mi nivel habitual. Es algo que no puedes controlar, el año ha sido duro. Todo iba bien y, de repente, golpe tras golpe seguido. Me tocaba empezar de cero, todos me arroparon y eso ayuda, así todo es más fácil".