De Carlos Orúe y Diego Caro: los entrenadores que han pasado por el banquillo del Xerez DFC

Diego Caro ha sustituido a Antonio Fernández Rivadulla en el banquillo del Xerez DFC y debutará este domingo contra el Atlético Antoniano en el primero de los dos encuentros seguidos que afrontarán los xerecistas en Chapín -el siguiente es contra el Almería B-, dos choques marcados en rojo para iniciar una buena dinámica que permita a los azulinos abandonar los puestos de descenso a Tercera RFEF. El nuevo entrenador tiene el reto de sumar la segunda victoria de la temporada y que su equipo deje por primera vez este curso la portería a cero ante los lebrijanos, que este mismo jueves disputaban la ronda de Copa del Rey frente al Castellón y que llegarán con menos descanso al compromiso de Chapín.

El técnico de Villa del Río se ha convertido en el decimotercer entrenador que tiene el Xerez DFC desde la fundación del club y su posterior salida a competir en el año 2013. Antes, pasaron por el cargo, en orden cronológico, Carlos Orúe, Dani Pendín, Juan Antonio Sánchez Franzón, Juan Luis Aguilocho, Pepe Masegosa, Andrés García Tébar, Iosu Uribe, José Manuel Pérez Herrera, Francis Pérez, Romerito, David Sánchez y Antonio Fernández Rivadulla.

Carlos Orúe, en un partido contra el Xerez DFC en Chapín. / Manuel Aranda

El jerezano Pérez Herrera, actualmente en las filas del Atlético Sanluqueño en Primera RFEF, es el técnico con más presencias en el banquillo azulino, un total de 66 encuentros de Liga, sin contar partidos de Copa RFEF y el de Copa del Rey y sí el peculiar año del COVID-19 primero en el Subgrupo A de Tercera y posteriormente en el grupo de la fase de ascenso. Con 62 partidos están Carlos Orúe y David Sánchez -si bien seis encuentros con este último son del play-off de ascenso a Segunda RFEF-, mientras que uno menos tiene Pepe Masegosa.

Carlos Orúe y Pérez Herrera son los dos técnicos que han completado dos temporadas seguidas en la entidad. Orúe tiene los ascensos a Tercera Andaluza y Segunda Andaluza y Herrera el primero a Segunda RFEF. El entrenador de San Eloy fue el único que inició una tercera campaña, pero fue destituido tras la octava jornada de la temporada 22/23. En dos ocasiones ha tenido el equipo tres entrenadores un mismo curso: esa 22/23 que empezó Pérez Herrera, le siguió Francis y la terminó Romerito (con descenso a Tercera) y el primer año de División de Honor Andaluza: Pendín, Sánchez Franzón y Aguilocho. Además, en el ejercicio 19/20, Bernardo Plaza, segundo entrenador con García Tébar, dirigió al equipo en Córdoba tras la dimisión del técnico y previa contratación de Uribe.

Pérez Herrera, el técnico con más partidos en el banquillo azulino. / ma

El récord de triunfos y goles a favor lo ostenta Carlos Orúe durante los dos primeros años de competición del club, con un total de 56 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 245 goles a favor y 34 en contra. Le sigue Masegosa con 34 triunfos 17 empates y 10 derrotas en su temporada y media al frente del equipo (89-38 en el balance de goles) y 32 tiene Dani Pendín también en su campaña y poco más de la siguiente: 32 victorias, 5 igualadas y 5 derrotas en 42 encuentros.

Antonio Fernández, último inquilino en el banquillo xerecista hasta su destitución esta semana tras caer en casa del Extremadura, se ha depedido con un balance de 20 partidos: 6 triunfos, 5 empates y 9 derrotas y un saldo de 21 goles a favor y 28 en contra.