El Xerez DFC 'explora el corazón de Cruz Roja'

Cruz Roja y el Xerez Deportivo FC unen un año más fuerzas para reunir básicos que construyan vidas, una iniciativa solidaria enmarcada en la celebración del Día de la Banderita. Las donaciones recaudadas se destinarán a proyectos de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad en la localidad.

A lo largo del mes de octubre, la Asamblea de Cruz Roja en Jerez ha organizado diversas acciones para dar a conocer su labor humanitaria como la jornada con mesas informativas que celebró el pasado 16 de octubre bajo el lema ‘Explorando el corazón de Cruz Roja’ o la implicación del tejido educativo en el que el alumnado de la ciudad ha elaborado mensajes solidarios y de ánimo dirigidos a personas de colectivos en dificultad social.

El Xerez Deportivo FC se ha sumado a esta campaña y este domingo 2 de noviembre sus jugadores saldrán al terreno de juego de Chapín con petos con el emblema de la Cruz Roja para mostrar su apoyo a la Organización. Además, durante el encuentro contra el C.A. Antoniano, personal voluntario de Cruz Roja estará en el estadio para dar información sobre sus proyectos y fomentar la participación ciudadana en las iniciativas solidarias.

Entre las próximas actividades previstas, la Asamblea local de Cruz Roja Jerez organizará un desayuno informativo con empresas y entidades colaboradoras el 14 de noviembre, donde se presentarán los principales proyectos de atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad y se invitará a las empresas a sumar su compromiso solidario a través de aportaciones y colaboraciones activas