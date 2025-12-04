El Xerez DFC, tercero desde la llegada de Diego Caro

El fútbol son dinámicas y son muchos los factores que implican una buena o mala racha. Jorge Valdano lo definió como pocos: "Un estado de ánimo". Cuando vienen mal dadas, las directivas suelen prescindir de los servicios de sus entrenadores con el manoseado discurso de "es más fácil echar a uno que a 25". Buscan darle un giro a una situación complicada... aunque no siempre se logra el objetivo y, entonces, las causas suelen ser más profundas que un simple recambio en un banquillo.

El Estepona es el vivo ejemplo de esto último. Despidió en la cuarta jornada al técnico que eligieron en pretemporada. Mikel Llorente sólo duró un mes desde que se iniciara la campaña y, p ara más inri, fue destituido tras ganar en Chapín al Xerez CD. El cargo lo cogió Xavi Molist: ha estado nueve partidos con números atroces, un triunfo y ocho derrotas, siete consecutivas. Fulminado. La UD Melilla destituyó a Alberto Cifuentes en la octava jornada y su sustituto, Javi Motos, no ha estrenado el casillero de triunfos en las cinco jornadas que lleva al frente.

En el otro lado de la balanza se encuentra el Xerez DFC. El club azulino prescindió de los servicios de Antonio Fernández Rivadulla (el entrenador que salvó al equipo del descenso la pasada campaña) en la octava jornada tras perder en el Francisco de la Hera de Almendralejo frente al Extremadura. Con el gallego, el XDFC sólo había logrado el triunfo contra el Yeclano, sufriendo cuatro derrotas y tres empates, habiendo encajado goles en todas las jornadas (también marcando) y dejando al equiop en la 16ª posición con 6 puntos y a tres de la permanencia.

La llegada de Diego Caro ha supuesto el revulsivo y los resultados inmediatos han llegado. El cordobés lleva cinco semanas en el banquillo, tiene al equipo invicto y ha sumado 11 puntos de 15 posibles, con tres triunfos y dos empates. Ha cortado la sangría de goles encajados, dejando la puerta a cero en tres de esas cinco jornadas y la producción ofnsiva no ha bajado.

Teniendo en cuenta tan sólo los cinco encuentros en los que ha estado Caro al frente del Xerez DFC, los azulinos estarían ocupando la tercera posición de la tabla y, por consiguiente, en puesto de play-off de ascenso. Sólo dos equipos han sido mejores que los xerecistas en esa serie de cinco compromisos: el Lorca Deportiva, que lo ha sumado todo -de hecho lleva siete victorias seguidas- y La Unión Atlético, escuadra que tendría un punto más que los jerezanos en virtud de cuatro victorias y una única derrota, la que le infligió el Xerez CD en el Juan Cayuela.