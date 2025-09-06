Checa elogia al Xerez DFC en la previa del debut liguero con la Minera

José Carlos Romero 'Checa', técnico las dos últimas temporadas del Xerez CD, regresa a Chapín con la Deportiva Minera para medirse al Xerez DFC en la primera jornada de liga de esta temporada 25/26 que da el pistoletazo de salida este primer fin de semana de septiembre. Los murcianos llegan a Jerez invictos en pretemporada y con el título de la fase regional de la Copa RFEF en el bolsillo, que les ha clasificado para la ronda nacional, tocándoles en suerte el Melilla a partido único y en casa este miércoles.

El entrenador nazareno conoce bien los entresijos del fútbol jerezano y elogia a su primer oponente en el campeonato doméstico: "Nos enfrentamos a un rival hecho para hacer cosas importantes en la categoría. Tiene un director deportivo que conoce muy muy bien la categoría, un entrenador que ha estado en superior categoría y que merece estar en superior categoría y un grupo de jugadores que cualquier equipo le gustaría tener. Es muy difícil jugar en un equipo como es el Xerez, hay que darle importancia a todo lo que hacen allí porque es muy complicado jugar en Jerez, lo digo porque tengo experiencia de estos dos últimos años y siempre tienen que buscar jugadores que sepan llevar esa presión".

Checa asegura tener "muchísimas ganas de estrenar esta temporada y qué mejor que hacerlo que en el mejor estadio de la categoría" y en cuanto a su equipo y al estado de forma que presenta señala que "tenemos que darle valor a la pretemporada que hemos realizado, no por los resultados y sí por las formas y por todo lo que hemos aprendido, los jugadores de nosotros y nosotros de los jugadores, sabiendo que tenemos que fortalecer muchas cosas pero que vamos por el buen camino".

En cuanto al choque, comenta que "vamos a tener que ir allí a hacer un muy buen partido y rendir por encima incluso de nuestras posibilidades si queremos sacar algo importante. Siempre digo que el pasado importa poco, lo que importa es el presente, el equipo llega muy bien no sólo por los resultados, también porque hemos ido conjuntado, intentando hacer un equipo y creo que lo estamos consiguiendo y vamos por el camino. Tenemos muy buenos jugadores, pero la clave es el equipo, el equipo está por encima de todos. El grupo quiere y cree y para mí eso es importante, tengo mucha suerte de estar rodeado de este grupo de jugadores, de esta afición y de esta directiva y presidente que creen en lo que estamos haciendo. Los futbolistas están preparados, pero nos enfrentamos a un gran rival que nos lo va a poner muy difícil"