La Minera de Checa, un duro primer obstáculo para el Xerez DFC

El Club Deportivo Minera con José Carlos Checa al frente, técnico que durante la dos últimas temporadas dirigió con éxito al Xerez CD, es el primer rival liguero del Xerez DFC en la 25/26. Ambas escuadras se verán las caras este domingo 7 de septiembre (20:00) en Chapín y el choque se presenta tan complicado como atractivo para ambas escuadras. Los xerecistas han completado una pretemporada notable, con sólo una derrota, en su última cita en el Tofeo de la Vendimia frente al Real Madrid C (0-2) y los del Llano del Beal llegan invictos y con la moral reforzar tras haberse proclamado campeones de la Copa Federación de Murcia.

La pasada campaña el cuadro cartagenero acabó 12º en la tabla después de completar un curso irregular, en el que en la primera fase hasta llegó a liderar la tabla del Grupo IV y acabó coqueteando con la zona baja. Fue uno de los primeros equipos en firmar a su técnico y el elegido para dirigir el proyecto fue Checa, justo después de anunciar que no seguiría al frente del Deportivo tras no clasificarlo para el play-off a Primera RFEF. El reto es pelear por estar en la parte alta de la tabla.

Renovación en la plantilla

La plantilla han sufrido una renovación profunda para luchar por el ascenso, han llegado quince caras nuevas, la última la del mediapunta Alvaro Salinas, que llega del Cacereño, equipo con el que ascendió a Primera RFEF, hizo cuatro goles y dio cuatro asistencias, y se han marchado hasta diecisiete jugadores, entre ellos el ahora central del Xerez DFC Morante. Entre los futbolistas que han recalado en la Minera hay bastantes que conocen a las mil maravillas Chapín porque militaron en el Xerez CD, como Paco Torres o Santisteban, y también el exbalono Álex Lázaro. En principio, Checa está apostando por el 1-4-2-3-1 y se está decantando menos por la defensa de tres.

Pretemporada perfecta

Los rojillos han disputado en una pretemporada apretada cinco amistosos y tres encuentros oficiales, en los que no han perdido. Abrieron el fuego a finales de julio contra el Al Rayyan Sports de Qatar y empató a uno, luego tuvo como rival Athletic Club Torrellano y se impuso por 1-0 en el Ángel Celdrán con una diana de Rubén Mesa el 1 de agosto. El 6, los de Checa visitaron al UCAM Murcia, otro de los 'gallitos' del Grupo IV, y vencieron 0-2 con goles de Kike Carrasco y Óscar Zorrilla.

Su puesta a punto prosiguió con un nuevo duelo, en esta oportunidad el día 9 en casa contra el Elche Ilicitano y sacó adelante el compromiso por 3-2 y no lo tuvo fácil, ya que comenzó perdiendo por 0-2. En la segunda parte remontó con un doblete de Álex Macías y otro tanto de Rubén Mesa. Y el 19 de agosto goleó al Lorca Deportiva por un contudente 4-0, con dos dianas de Alarcón, Omar Perdomo y Rubén Mesa.

Sus partidos oficiales arrancaron contra el Águilas en la Copa Federación y como visitante ganó 0-1 con un tanto de Roberto Alarcón, muy acertado durante la pretemporada. En las semifinales de este torneo se las vio con el Minerva y en esta ocasión venció por 1-2 (Omar Perdomo y Rubén Mesa) y, por último, este domingo se ha proclamado campeón de esta competición al imponerse en la final al Yeclano 2-1 (Manu Galán y Paco Torres). Xabi Domínguez recortó distancias, pero los anfitriones se mostraron muy seguros en defensa y no dieron más concesiones. De este modo, los mineros llegarán a Chapín rodados y con ritmo, ya que han disputado hasta el momento tres encuentros oficiales que le han exigido bastante.