El curioso 'récord' del Xerez DFC en el partido contra el Villanovense

El Xerez DFC logró ante el Villanovense un triunfo balsámico que puso fin a la peor racha de su historia, nueve partidos sin ganar y, de paso, se acerca a la permanencia gracias a los tres puntos frente a los extremeños y a que acompañaron otros resultados, como el empate del San Fernando contra el líder La Unión y las derrotas de Orihuela en Torreolinos y la Balona en casa del UCAM Murcia. A falta de 30 puntos por disputar, el equipo de Antonio Fernández Rivadulla se ha colocado a dos de la salvación y lo que ahora necesita es tener continuidad.

Los azulinos se impusieron al equipo serón gracias a un tanto de Jacobo, tan criticado esta temporada pero que ha dado seis puntos a los suyos con goles decisivos contra La Unión y Villanovense, siendo protagonista de las dos únicas victorias que el equipo ha sumado en Chapín esta temporada, ya que la otra como local fue en el Pedro Garrido frente a la Deportiva Minera. El jerezano, que acepta las criticas, se ha reivindicado con un tanto que le da vida a su club.

El encuentro contra el Villanovense dejó un dato para la estadística cuanto menos curioso. Y es que el colegiado del encuentro, el tinerfeño Alfonso Méndez Hernández, no mostró ninguna cartulina amarilla (obviamente tampoco roja) a los jugadores azulinos, mientras que sí fueron amonestados cuatro futbolistas del cuadro extremeño. Es la primera vez en toda la temporada que el equipo que ahora prepara Antonio Fernández no es castigado con alguna cartulina. Esto tiene un primer efecto, todos los jugadores están disponibles para el choque del domingo en Linarejos contra un Linares Deportivo que dio un paso atrás en Don Benito, donde no pudo con un colista que incluso marró un penalti en las botas del exxerecista Razvan.

En efecto, el Xerez DFC siempre había recibido al menos una cartulina amarilla en las 23 jornadas anteriores al choque del domingo en Chapín frente al Villanovense. Los dos partidos contra el Cádiz Mirandilla fueron los más 'movidos' en este aspecto. En la ida disputada en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de El Rosal, el Xerez DFC acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Beto -doble amarilla- y Jacobo -roja directa- en un encuentro en el que además fueron amonestados Pepe Rincón, Rafa Parejo, Oca y Álex Castroviejo. En la vuelta disputada en Chapín, y que acabó con victoria amarilla, otros cinco amonestados: Sergio García, Alberto Durán, Abraham, Asier y Álvaro Martínez. Hubo otros partidos más con cinco amonestaciones, el de la primera vuelta con el linares en Chapín (Marcelo, David León, Jacobo, Teté y Espinar) y en Don Benito (Parejo, Durán, Beny, Teté y Castroviejo).

Luego, hay varias jornadas con cuatro amonestados para una media total de tres tarjetas (2.91) por partido. Los azulinos han visto en total 70 cartulinas amarillas y tres rojas, sin contar las amonestaciones y/o expulsiones a miembros del cuerpo técnico. Beto ha sido expulsado en dos ocasiones, contra el Mirandilla por doble amonestación, y roja directa frente al Estepona. La otra roja la vio Jacobo en El Rosal. Con cuatro amarillas y al borde de la suspensión hay tres jugadores: Jacobo, Espinar y Alberto Durán.