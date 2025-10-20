David Morante: "Tenemos que asumir responsabilidades, otro error que nos penaliza"

El Xerez DFC no pudo pasar del empate en Chapín contra el Águilas. El equipo azulino se adelantó antes del descanso con un tanto de Beny, pero en la reanudación Chris Martínez igualaba la contienda. Los xerecistas, que jugaron un buen primer tiempo, se vinieron abajo tra el empate y ya no encontraron la forma de acercarse de nuevo con peligro a los dominios de Salcedo. Es más, Florentin Bloch evitó males mayores con un paradón a Pipo. Con el empate, el Xerez DFC, que fue despedido con bronca por la afición, sigue en puestos de descenso, ahora es 16º con sólo seis puntos en el casillero en las siete primeras jornadas.

Para analizar el partido pasó por la sala de prensa el central David Morante, que lamentó el empate de su equipo y de igual modo que adelantarse en el marcador no se traduzca luego en victorias. El defensa salmantino reconoció que le preocupa la situación del equipo "porque nadie se quiere ver en esos puestos", pero al mismo tiempo pidió paciencia y tranquilidad, "sólo han pasado siete jornadas".

Morante valoraba el choque contra el Águilas y afirmaba que el equipo "ha hecho muchas cosas bien, sobre todo en la primera parte, creo que ha sido la mejor de lo que va de temporada, pero nos ha vuelto a penalizar de nuevo un error defensivo y a partir de ahí el partido se ha vuelto más loco, de más disputas, más directo y no lo hemos sabido controlar. Hay que asumir responsabilidades, otra vez la defensa... tenemos cosas que mejorar y seguir entrenando para corregir esos errores", señaló.

El Xerez DFC se ha puesto por delante en el marcador en varios partidos, pero ni los cierra ni los amarra y es una de las claves de su mala posición. Morante comenta que "nos preocupa, está claro, porque si no es por eso el equipo... nos hemos adelantado prácticamente en todos los partidos y no amarramos los resultados, si no estaríamos hablando de números de play-off. Es algo que nos preocupa", afirmó. "Nos frustra un poco que cada fin de semana nos adelantemos y no consigamos los tres puntos. Pero el equipo hace muchas cosas bien y eso me tranquiliza., tenemos jugadores de mucha calidad y esto lo vamos a solucionar porque arriba tenemos jugadores que son determinantes y están cumpliendo con creces".

También reconoció que los malos resultados están influyendo en que "la confianza esté más baja de la normal, porque aquí nadie quiere fallar, pero estamos fallando" y apunta que se debe "a un poco de todo, a veces puede influir la suerte, otras veces no, no creo que sea falta de concentración ni que queramos fallar, obviamente. Me cuesta buscar el porqué de estos fallos defensivos que estamos teniendo", terminó diciendo.

El equipo está en descenso después de siete jornadas. Morante explica que "nadie quiere verse en ese puesto, pero tranquilidad, llevamos siete jornadas. Está claro que no hemos empezado bien y hay muchas cosas que mejorar, tenemos que sumar de tres ya para salir de ahí, pero quedan muchas jornadas y que tampoco sea algo negativo el vernos ahí".