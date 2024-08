David Sánchez: "El Estepona ha firmado lo que ha querido, es muy buen equipo"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa, la primera de la temporada previa al arranque de liga que este domingo tiene su equipo en Marbella contra el CD Estepona, un rival del que dice que "ha firmado lo que ha querido", aludiendo al importante presupuesto con el que cuentan los costasoleños, uno de los aspirantes, como mínimo, a disputar el play-off de ascenso.

Pregunta.David, por fin comienza lo bueno.

Respuesta.Sí. Teníamos ya ganas de empezar, las pretemporadas se hacen largas y ya teníamos ganas de competir. Nos vamos a encontrar en esta categoría grandes rivales, por presupuestos o por que lleven muchos años, y cualquier equipo te puede ganar, ya lo vivimos en Tercera y este año con mucha más razón. Preparados y con ganas y a ser nosotros, a ir a por el partido y ojalá podamos conseguir rascar algo positivo en Marbella.

P.¿Cómo ha visto a la plantilla después del toque de atención dado tras el partido contra el Central?

R.No me considero nadie para dar un toque de atención, fue una sensación que tuve, no sé si lo que dije fue acertado o no, pero es mi forma de ser. Me fui con esa sensación, era nuestro primer partido en Chapín, fue un día raro, calentamos y nos paramos 20 minutos por la presentación, el equipo no estuvo bien y se sumó el ambiente, entendiendo que era sábado, día de playa y casi último fin de semana de verano. Pero lo hice con el máximo respeto a mi club y a mi gente. Lo hice con el cariño para que nos demos cuenta dónde estamos y lo difícil que costó llegar a esta categoría y que debemos estar todos juntos y dar lo máximo todos para intentar lograr el objetivo.

R.Hemos competido con equipos de Primera RFEF, de Tercera, el otro día fue un partido muy raro y cuando me cambian algo de mi forma de preparar los partidos me chirría. No dimos quizás nuestra mejor versión, perdimos esa chispita y vi al equipo frío y mi equipo estará mejor o peor pero frío nunca ha sido. Pero soy persona, me puedo calentar y cabrear, pero lo dije con el máximo respeto, no me considero nadie para dar un toque de atención, al revés estamos muy agradecidos a todos por el esfuerzo diario que se hace en el club. Sé que en pocos minutos se vendieron las entradas que nos dieron y ojalá nos encontremos en Marbella el máximo ambiente, porque los chicos ya han demostrado que cuando tienen ese ambiente están más cerca de ganar.

P.¿Qué espera de un rival como el Estepona?

R.Lo hemos visto en vídeo y fuimos a verlo a Granada, ganaron 1-4. Es muy buen equipo, han firmado lo que han querido, es verdad que es un equipo nuevo porque quedan pocos jugadores del año anterior, cuerpo técnico bueno y necesitan un proceso, pero son tan buenos que a lo mejor no necesitan tanto proceso para encontrar su máximo nivel. A hacer nuestro partido, a ser valientes e intentar ganar y si no puede ser pues empatar para empezar sumando.

P.La pasada temporada se podía considerar al Xerez DFC uno de los 'gallitos' en Tercera. ¿Este año hay que ir con los pies en el suelo?

R.El año pasado también tuvimos los pies en el suelo, nosotros vamos a intentar ser un equipo protagonista por cómo veo yo el fútbol, pero seguramente los rivales pueden ser superiores en algunos momentos, eso lo hemos trabajado y hay que estar hasta contentos y motivados por defender bien y cuando sea nuestro momento hacer daño. Tenemos que estar fuertes, que el rival tenga el balón no significa que te vaya ganando o te meta goles, eso sí, hay que defender bien la portería y lo hemos trabajado, sobre todo mentalmente, esta semana lo he repetido mucho, que no nos mandemos mensajes negativos si nos están sometiendo.

P.Comentaba antes que le afecta tener que cambiar planes. El jueves el equipo tuvo que irse a entrenar a Picadueñas, campo de césped artificial, por una previsión de lluvias que luego no se cumplió.

R.No quiero hablar de los campos porque no son nuestros y dependo de las decisiones de otras personas. ¿No es lo mejor? Está claro. ¿Que te fastidia porque te cambia la semana? Muchísimo. Llevo un año aquí y que yo sepa hay tres campos naturales y por la lluvia no se dio. Como no decido yo ni mi club, tuvimos que ir a Picadueñas, soy un empleado y lo asumimos. ¿Beneficioso? Cero. ¿Excusa? También cero. Pero nos hubiera gustado entrenar en césped natural porque pocos equipos que jueguen esta semana en natural han entrenado en artificial y aquí con campos como hay podríamos haber hecho el entrenamiento. Me metí por la mañana, vi el móvil y no me dio ni que iba a chispear. No podemos estar hablando todas las semanas, que cada uno piense lo que quiera, le gente lo ve, intentaré ayudar lo que pueda y cuantas mejores condiciones de trabajo tengamos pues mejor.