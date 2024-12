David Sánchez: "Hay que valorar el triunfo, la Minera tiene un equipazo"

Jerez/El Xerez DFC se ha impuesto a la Deportiva Minera en el Pedro Garrido por 2-1 en un partido intenso, que comenzó perdiendo, y ha logrado su primera remontada del curso, también encadenar dos victorias seguidas y se ha colocado noveno con 20 puntos, únicamente a dos del Orihuela, que ahora es el equipo que marca la zona de play-off. David Sánchez, técnico azulino, se ha mostrado satisfecho con el triunfo, ha vuelto a destacar el buen ambiente que se respira en el estadio de la avenida de Blas Infante, ha aprovechado el buen momento para dar un toque de atención a sus jugadores, a los que les ha pedido más intensidad, y no resta importancia a los dos puntos que ahora separan a su equipo de la zona de play-off.

El preparador xerecista, de todos modos, subraya que "estuvimos bien ante un equipo que iba cuarto clasificado, que tiene un equipazo, aunque haya sufrido por momentos. Tienen muchas cosas, individualidades con experiencia, calidad, están fuertes... Es un recién ascendido y está arriba por algo. Creo que ha sido un partido igualado, aunque las ocasiones más claras fueron nuestras y estuvimos un pelín por encima de ellos".

Bajo su punto de vista, "empezamos bien el partido, tuvimos un par de acciones claras en cinco minutos, pero luego me faltó un poquito de intensidad de los míos, no de todos, pero sí de algunos, y cuando perdimos ese punto de intensidad fue cuando notamos que ellos podían marcar el ritmo. En la segunda parte, cambiamos la forma de presionar y cuatro cositas y los cambios nos dieron otra vez y nos tienen que seguir dando. Estamos contentos por los tres puntos, sumamos dos victorias seguidas, que es bueno para la confianza, pero toca seguir, que esto es muy largo".

La Minera se adelantó con una diana de Francis Ferrón al filo del descanso y justo después empató Abraham. El sevillano considera que "los dos goles fueron claves porque de no haber marcado ellos, igual nos hubiésemos ido al descanso 0-0. Nosotros tuvimos más ocasiones que ellos y más claras, pero el fútbol es así, nos marcaron y reaccionamos. Este equipo siempre lucha, con más o menos acierto, los chicos siempre van. Nos vino muy bien el empate, hicimos retoques en el descanso, como ya he comentado, mejoramos en la presión y no es fácil jugar aquí. Ellos tienen un equipazo, lo han hecho bien y hay que valorar el triunfo. Sacamos mucho corazón, aunque en la primera parte nos faltó a ratos un pelín de energía, de una marchita más, pero también es lógico porque nos enfrentamos a buenos rivales y no es fácil mantener el ritmo que el míster quiere los noventa minutos y el descuento".

Abraham y Juaniyo han marcado, pero a los dos hay que exigirles mucho más

Por tercera jornada consecutiva, Abraham y Juaniyo fueron titulares y los dos marcaron. El técnico azulino aseguró estar feliz por los goles, pero les dio un toque de atención. "Los dos han marcado, pero a los dos hay que exigirles mucho más, me ha faltado un poco más de los dos en la primera parte y se lo comenté en el descanso. No me caso con nadie y aquí hay que exigirse. No nos dormimos porque hay compañeros al lado que están locos por entrar, hay que dejarse la vida en cada balón, es la única forma de entrar en el equipo. Se puede estar más o menos acertado, han marcado los dos y estoy contento, pero me faltó una marchita más de los dos en la primera parte. Tienen que espabilar porque hay que correr mucho, que trabajar mucho y aprovechar cada pelota que tengamos como si fuese la última. Es la única forma de acercarnos al objetivo. Muchas veces hay que decirle las cosas a los jugadores claras y directas, este equipo es muy trabajador, soy muy exigente y es el camino".

Con la baja de Marcelo, apostó por Salguero en el lateral derecho porque "teníamos varias opciones, Beto está jugando bien ahí delante, el campo no está para mucho y Salguero va bien a balón parado, tiene fuerza para conducir, se asocia bien y pensábamos que era el adecuado. Ha hecho un buen partido, aunque se le ha acabado la gasolina. Su cambio fue un poco arriesgado porque Beto, que ha ido de menos a más, tenía tarjeta y lo colocamos de lateral".

El tanto del triunfo anotado por Juaniyo ha llegado en una acción a balón parado, una "jugada ensayada. Lo digo siempre, tengo un cuerpo técnico fenomenal, está por encima, estoy muy contento con todos. Ha salido todo perfecto, no ya el pase de Beto y como define 'el demonio', también el movimiento de Pepe, el bloqueo de Rafa Parejo. Estoy contento porque nos ha dado tres puntos, mi cuerpo técnico cree en el balón parado y es una de las facetas que tenemos que mejorar. No soy un loco de él, pero hay que darle importancia porque es importante".

La clasificación es una mentira, hay que ir partido a partido, día a día

El equipo sigue sin perder en el Pedro Garrido, un escenario "que me encanta. A quien le gusta el fútbol, aquí se divierte mucho, pero sé que las condiciones no son las mejores y el césped está ya muy mal. Las condiciones para la gente tampoco son las mejores con la lluvia y el viento y tampoco es el idóneo para la gente mayor. Aquí se respira el fútbol, nuestra casa es Chapín y volveremos".

Por último, se mantiene firme en su reto de partido a partido y no dio importancia a la situación en la que su equipo se coloca en la clasificación, noveno, a dos puntos del play-off de ascenso y a cuatro del descenso. "Eso es una mentira, hay que ir partido a partido, día a día. Vamos a descansar y a partir de mañana ya a pensar en el Don Benito, a intentar ganar o puntuar. Esa es la realidad. He visto resultados muy extraños en todas las categorías. Por suerte, no me fijo ni escucho mucho. Es muy fácil hablar de fútbol y de opinar, pero hay que saber qué pasa dentro, conocer las circunstancias y ya está. Me intento evadir de todo eso. Estamos contentos con los tres puntos y a seguir".