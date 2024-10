David Sánchez: "Fuimos superiores para habernos llevado los tres puntos"

Granada/El Xerez DFC perdió su primer partido de la temporada en la Ciudad Deportiva ante el Recreativo Granada por 4-3 en un partido con dos caras y en el que los azulinos se dejaron su condición de invictos tras nueve jornadas disputadas. David Sánchez se mostró resignado, lamentó el revés, cree que su equipo no mereció perder después de las ocasiones que generaron en la primera mitad, considera que los goles llegaron por fallos individuales y agradeció a la afición desplazada el apoyo.

–¿Qué valoración hace de un encuentro con dos partes totalmente diferentes?

–No estoy de acuerdo con esa apreciación. En la primera parte fuimos muy muy superiores, creo que ha sido el partido en el que más oportunidades tuvimos y nos fue todo bien porque la primera que generamos la metimos dentro. Luego, no convertimos las que tuvimos, pero nos marchamos al descanso con el 1-2 a favor con el penalti. Y en la segunda parte he visto un partido más igualado, en el que cuando ellos se colocaron 3-2 fuimos nosotros más a por el partido y con alguna contra generaron más sensación de peligro de la que realmente había. Nosotros tuvimos opciones y con el 2-2 hubo un penalti pegadito a nosotros a Teté muy claro, que es normal, es complicado verlo porque venía de una transición y el árbitro estaba lejos. Hicimos el 4-3 y lo intentamos hasta el final, aunque ya quedaba poco. El equipo ha competido, pero cometimos errores individuales, creo que sus goles llegaron por esos fallos individuales, los nuestros favorables fueron más colectivos. Es un día duro y no por la primera derrota, lo es por el cómo. Fuimos bastante superiores como para habernos llevado los tres puntos, pero esto es fútbol y estamos en esta dinámica ahora. No queda otra que descansar, seguir trabajando y a partir del lunes pensar en La Unión.

–Faye entró en la segunda mitad y cambió el rumbo del partido, ¿qué opinión tiene?

–Ha sido importante. Cuando han tenido duelos de uno contra uno son chicos muy fuertes, rápidos y potentes y Faye está por encima del nivel de la categoría en esos duelos. Nosotros los hemos perdido y lo hemos hablado. Muchas veces no hay que robar, hay que aguantar porque son chicos que como vayas a robar y te cojan son difíciles de frenar. Uno de los goles también bien de un despeje de ellos que dejamos botar y, partir de ahí, se produce la jugada. Creo que cometimos errores individuales, colectivamente creo que estuvimos bien y es una lástima porque en este partido hicimos bastantes cosas bien como para haber conseguido los tres puntos que tan bien nos venían tanto para la clasificación como a nivel mental.

–La afición que se desplazó no paró de animar, ¿qué le puede decir tras la derrota?

–La afición no me sorprende. Si hubiese habido más entradas, más gente hubiese venido. Siempre nos apoya, siempre nos anima y es lógico que los seguidores estén descontentos por el resultado. Pero nada, que sigan animando y apoyando como siempre lo hacen, que nosotros vamos a trabajar lo máximo posible para sacar esta situación adelante. Le agradecemos el apoyo a los que han venido y tuvieron la fortuna de conseguir una entrada y que tengan precaución en la carretera. No nos sorprende nada porque siempre están con ele quipo y es un orgullo y un placer tener a esta afición que siempre está con nosotros.