David Sánchez: "Toca ya ganar en casa, por nosotros y nuestra afición"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, no se fía del mal momento que atraviesa la Balómpedica Linense, rival este domingo de los azulinos en Chapín. los balonos sólo han ganado un partido -al igual que el XDFC- pero arrastra tres derrotas en las cuatro últimas jornadas que les ha llevado a la antepenúltima posición y el entrenador Miguel Rivera comienza a estar cuestionado.

De nada de esto se fía un técnico azulino que ha comentado al respecto que le parece excesivo "hablar de crisis en la quinta jornada, el fútbol está loco, lo sabemos, pero es una barbaridad. Es muy buena plantilla, con el objetivo de ascender desde el minuto uno y no han logrado victorias para estar más ariba, pero han estado cerca de ganar y de empatar, el otro día le ganan en más del 90. Están capacitados para ganar en cualquier campo y estoy convencido de que van a salir adelante, espero que a partir del lunes. Nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo, como todos los rivales, estoy viendo mucha igualdad en esta categoría y tenemos que ser más nosotros que nunca para poder ganar".

"Muchas veces en stuaciones así los equipos dan un paso adelante, nosotros lo hicimos el año pasado"

David Sánchez cree que los jugadores de la Balona "tienen experiencia" y están "capacitados, muchas veces en estas situaciones los equipos dan un paso adelante, nosotros lo hicimos el año pasado, y estoy convencido de que el Linense lo dará en algún momento. Nos preocupamos más de nosotros, conocemos al rival, se lo enseñamos a los jugadores, qué tenemos que hacer para intentar ganar y espero que tengamos un buen día con balón, ir bien a la presión y hacer muchas cosas positivas".

Y es que tras dos empates en Chapín contra Juventud Torremolinos y Orihuela, "toca ya ganar en casa, sorbre todo para la gente, por nosotros, para tener tranquilidad... El último partido aquí fue precioso con un gran ambiente en Chapín, mer recordó a la temporada pasada. Ellos no vienen en su mejor momento, pero no nos vamos a relajar, tenemos que intentar hacer un buen partido porque va a ser muy complicado, hay que intentar hacer muchas cosas bien para ganar ante un buen rival que estoy seguro de que va a arrancar con victorias tarde o temprano".

"Sumar punto a punto te deja sensaciones agridulces, hay que intentar ganar para dar un salto en la clasificación"

La Balona está recibiendo goles a balón parado y en los descuentos, algo que el técnico xerecista ha analizado y señala que "ha estado cerca de empatar en los partidos que ha perdido y de ganar los que ha empatado. Han recibido goles importantes en minutos claves y vamos a intentar hacerles daño. Hay que estar concentrados y no dejarles estar cómodos porque si les dejamos nos lo va a hacer pasar mal".

El Xerez DFC es el único equipo invicto del Grupo 4 de Segunda Federación, pero en las cinco primeras jornadas ha sumado un empate y la única victoria fue en El Rosal. El técnico reconoce que sumar de uno en uno no es lo mejor, "estamos contentos porque no hemos perdido y creo que de los empates que hemos tenido hemos estado más cerca de ganar que de empatar, he salido contento con mi equipo en casi todos los partidos, en Águilas trabajaron muy bien y viendo el partido luego tuvimos más ocasiones de las que recordaba, tuvimos muy buena nota. Pero ir punto a punto te deja sensaciones agridulces y vamos a intentar sumar de tres en tres porque nos elevaría en la clasificación y eso siempre es bueno para todos".