David Sánchez: "Trabajamos como animales, pero no se nos puede ir un partido en tres minutos"

El Xerez DFC sumó en El Pozuelo frente al Juventud Torremolinos su quinta jornada sin vencer al caer por 2-1 en un encuentro que comenzó ganando con una diana de Abraham (24') y que tuvo controlado hasta que los locales lograron el empate con una diana de Fran Castillo (67') y el triunfo con un golazo de Cristóbal Moreno (73') y sigue en puestos de play-aut con 24 puntos. David Sánchez, técnico azulino, lamenta la derrota, la agresión a Salguero, el posible penalti a Abraham, destaca el buen trabajo que realizó su equipo hasta que encajó el empate, cree que deben ser mentalmente más fuertes para no dejar escapar encuentros de esa manera y quiere centrarse cuanto antes en el choque ante el Cádiz Mirandilla de la próxima jornada.

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Hemos vivido la crueldad del fútbol porque hasta el minuto 67 tuvimos el partido controlado, fuimos superiores a ellos en muchas facetas, hicimos muchas cosas bien, nos adelantamos y en tres minutos se nos ha ido el partido. En el primer gol le han pegado un codazo a Salguero, se ha quedado en el suelo y hubo incertidumbre, pero hay que ser más listos en esas jugadas y en el segundo gol les da a ellos, se desvía y entra por la escuadra. Estamos en esa dinámica. A partir de ahí, a los chicos se les puede decir algo, pero la impotencia y los nervios hacen que no hagamos las cosas bien. Insisto, hasta el 1-1 el equipo hizo muchas cosas bien, trabajamos como animales y es una pena porque creo que se merecen muchos más puntos de los que llevamos, pero la realidad es que nos está costando mucho. Todos los pequeños detalles del fútbol se nos vuelven en contra. Seguiremos insistiendo, pero es una lástima. Después del 1-1, tendríamos que haber levantado la cabeza y tener un poquito más de experiencia. No se te puede ir un partido en tres minutos con todo lo que habíamos hecho bien. Aunque no es justo, tenemos que ser más fuertes mentalmente en esos momentos.

–¿Cómo afecta la derrota al equipo?

–Veníamos con muchas ganas y estaba todo un controlado, no recuerdo ningún tiro de ellos entre los tres palos y van segundos peleando por el liderato. Siempre lo mismo, el que haya visto el partido sabe del buen encuentro que hemos hecho y dicen que somos de los mejores equipos que han pasado por aquí. En el no buen partido de ellos creo que tenemos mucho mérito, pero mentalmente hay que ser más duros. Te pueden empatar, pero esa igualada nos hizo mucho daño y con el 2-1 rápido nos fuimos del partido y jugamos más por corazón que con cabeza.

–Sus jugadores reclamaron dos acciones polémicas, un posible penalti sobre Abraham y una agresión a Salguero...

–No quiero hablar de los árbitros, les permitió mucho a ellos. A Abraham lo han agarrado y ha pitado muy pocas. Salguero tiene un labio hinchado, hubo una agresión que ha visto todo el mundo. Ahí no nos podemos meter y no buscar excusas ni nada, hay que ser más listos. Con el empate se generó incertidumbre, que si paraba el juego, que si no lo paraba, estaban compañeros pendientes de otras cosas y en el descuadre llegó el empate. A partir de ahí, no gestionamos bien esos minutos.

–Abraham terminó el partido con molestias, ¿qué tiene?

–Terminó el encuentro y esperamos que no sea mucho, no sé si es un golpe o un rival que le ha caído encima. Veremos cómo va evolucionando, tiene molestias, pero esperemos que no sea nada grave porque nos está dando mucho.

–El próximo domingo, derbi frente al Cádiz Mirandilla...

–Encararemos el partido con ganas de ganar y de hacer las cosas bien. Estamos haciendo muchas cosas bien y venir aquí al campo del segundo y hacer lo que hicimos tiene mérito. Ahora, ya no es cuestión de mentalidad, es cuestión de situación. Estamos en una dinámica no favorable, tenemos que salir de ella y eso sólo se consigue con resultados positivos porque da mucha más confianza. El equipo hasta el minuto 67 tuvo el partido supercontrolado, sus jugadores importantes estuvieron atados, pero nos vamos con una derrota. No nos vale con hacer buen partido, nos vale con ganar porque el fútbol es resultadista. Tenemos que seguir mejorando y que los errores se acaben, cuando no estás en una buena situación pasan estas cosas. A los que han venido les estamos agradecidos porque son importantes, entendemos su enfado. Soy el máximo culpable y todos juntos sacaremos esto adelante.