Durísima derrota en El Pozuelo (2-1)

El Xerez DFC sigue sin levantar el vuelo en 2025. Los azulinos han perdido en El Pozuelo por 2-1 ante el Juvevntud Torremolinos, segundo clasificado, una cita que comenzaron ganando con un tanto de Abraham a los 24 minutos y que se les escapó en la segunda mitad con dos golazos de Fran Castillo y Cristóbal Moreno. Los xerecistas fueron mejores en el primer acto, en el que Sergio García asumió los galones, pero en el segundo no pudieron con un rival fuerte, que está tocado por la varita mágica del equipo al que le sale todo, y que fue capaz de voltear el marcador. Con esta derrota ya son cinco choques sin vencer y gracias al empate del San Fernando con el Águilas, la escuadra de David Sánchez sigue en play-aut con 24 puntos.

Juaniyo repitió arriba junto a Abraham. / Lucía Aguilar/Xerezdfc.com

Dos cambios

David Sánchez, con la baja de Beto Plaza, sancionado con un encuentro tras su roja directa la pasada jornada, estaba obligado a realizar al menos un cambio en el once respecto al que empató a cero el pasado domingo en Chapín frente al Estepona y apostó por introducir dos novedades. David León, que no jugaba desde que los azulinos cayeron en Lebrija frente al Atlético Antoniano desde el 10 de noviembre del pasado año, apareció en el izquierdoqueirdo junto Beny, que adelantó su posición, reforzando la banda y Sergio García, el fichaje xerecista en el mercado de invierno, apareció en la derecha en lugar de Ilias, que se quedó en el banquillo. Oca, que volvía tras cumplir su castigo, no entró en la alineación de salida y conservó su puesto en el centro de la defensa junto a Hugo el joven Salguero. Arriba, Juaniyo y Abraham repitieron.

El choque arrancó con minutos de tanteo, con imprecisiones y con un cuadro azulino, con su técnico siguiendo la cita desde la grada para dar por finalizado su castigo de dos encuentros, que de salida presionaba alto a su rival para que no generara, pero que no era capaz de hacer culminar sus acciones. Los locales se mostraban cautos, sin prisas, tocaban el balón, maduraban sus jugadas, pero no eran profundos y no inquietan a Matías Ramos. Sergio García se echaba el equipo a la espalda y ganaba protagonismo.

En el doce, llegó la primera acción peligrosa para los xerecistas, con una falta peligrosa en la frontal del área algo escorada a la izquierda que forzó Abraham, que se fue al suelo en un forcejeo con Isma Heredia. Sergio García la mandó por encima del larguero y sin problemas para el meta Javi Cuenca. La réplica local llegó en el quince con un saque de esquina que la defensa xerecista despejó con apuros. Los de Calderón no se encontraban cómodos, pero un buen centro de Servetti (19') al segundo palo lo remató mal de cabeza Camacho y justó después (21'), Hugo evitó el 1-0 al sacar un remate de Iban Riveiro tras un pase atrás en el punto de penalti.

El 9 del Xerez DFC, Abraham, acabó con 406 minutos de sequía goleadora. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Abraham rompe la sequía (406 minutos)

El Xerez DFC, sin embargo, no estaba dispuesto a conceder ni a desaprovechar los regalos y en el minuto 24 no perdonó. Abraham, al más puro estilo delantero centro y una vez más al rescate, batió a Javi Cuenca tras aprovechar un balón largo de Hugo Carrillo que el central Heredia dejó pasar en un error clamoroso. 0-1. Minuto 24. El ariete azulino acababa con la sequía anotadora de los azulinos, que era hasta ese momento de 406 minutos, y le ponía su firma al séptimo tanto del curso. El equipo de David Sánchez no marcaba desde que se impuso a la Deportiva Minera en el Pedro Garrido por 2-1 el pasado 1 de diciembre de 2024.

El partido cambió de rumbo totalmente. El combinado xerecista tomó oxígeno, aumentó su dominio y los costasoleños intentaban apretar, pero no eran capaces de romper el entramado defensivo visitante, aunque primero Cristóbal mandó alto un balón franco y en el 35', Matías Ramos se estiró para sacar un tiro de Castillo que buscaba su escuadra. Los azulinos se marchaban al descanso con ventaja en un primer acto en el que fueron superiores a los malagueños.

Marcelo se dispone a golpear el balón en presencia de Sergio Díaz e Iban Riveiro. / Lucía Aguilar/Xerezdfc.com

Segundo acto con cambios

A Antonio Calderón no le debió gustar nada su equipo en el primer tiempo y realizó un doble cambio para afrontar los segundos cuarenta y cinco minutos. Se quedaron en la caseta Dani Fernández y Alset y entraron al verde Nico y Lanzini. Y el segundo acto comenzó con un duro golpe sobre el goleador Abraham, que necesitó asistencia. Los locales saltaron con una marcha más y con la intención de poner las tablas y los azulinos intentaban aguantar.

Los decibelios subían y las dos escuadras buscaban en gol, los costasoleños para igualar y los azulinos para aumentar la renta. Un buen centro de Sergio García terminó en saque de esquina (58') y minutos después dejó su puesto a Espinar. El crono avanzaba y al Torremolinos, nervioso y precipitado, cada vez le costaba más poner en apuros a unos xerecistas bien plantados y con el mono de trabajo puesto.

Jarro de agua fría (1-1)

Y cuando el Xerez DFC tenía la situación controlada, Hugo tuvo que mandar un balón a saque de esquina y en la sugiente acción, el goleador del cuadro costasoleño Fran Castillo ponía las tablas (67'). Aprovechó un balón filtrado para controlar y colocar el balón lejos del alcance de Matías Ramos. El Torremolinos era otro y en el 70, Matías salvó el 2-1 con una buena parada, y el balón pegó justo después en el larguero tras un tiro de Riverio. Y Heredia evitó el 1-2 al cortar un balón que Juaniyo servía a Abraham.

De ida y vuelta (2-1)

El partido se volvió loco y Cristóbal Moreno se sacó de la chistera un trallazo desde la frontal del área y colocaba el balón en la escuadra para voltear el marcador. 2-1. Minuto 73. El disparo, imparable para Matías Ramos, que se incrustó en la escuadra. Un golazo en toda regla.

Los azulinos, pese a los cambios, perdían fuerza ante un rival que ahora sí que se había hecho fuerte, echaba mano de cualquier acción para arañar minutos al crono y buscaba la sentencia a la contra. Los malagueños no necesitaron mucho para demostrar su momento dulce y que todo les favorece. En tres acciones, dos goles y un larguero...

El árbitro concedía cinco minutos de prolongación, los xerecistas reclamaron manos dentro del área y de un agarrón a Abraham (93'), subió Matías para rematar un lanzamiento de Beny, pero no había manera... El Xerez DFC se dejaba en el camino otro partido que tenía controlado y que dejó escapar en un segundo acto más flojo, en el que los locales sentenciaron con calidad y efectividad.

Once del Xerez DFC en su visita a El Pozuelo para medirse al Juventud Torremolinos. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com