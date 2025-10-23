El Francisco de la Hera, un fortín: el próximo rival del Xerez DFC lleva 10 meses sin perder en su estadio

El Xerez DFC cuando se llevan disputadas siete jornadas de liga se encuentra en una situación comprometida, aunque resta un mundo para alcanzar el final en mayo. Ocupa puestos de descenso (16º) con seis puntos, no ha ganado fuera de casa y tampoco ha logrado dejar su portería a cero en ninguno de los encuentros disputados, circunstancias que le están lastrando junto a sus desaplicaciones defensivas. Este sábado (18:00) rinde visita en el Francisco de la Hera al CD Extremadura, un recién ascendido que se ha instalado en la parte alta de la tabla, es segundo con los mismos 14 puntos que la Deportiva Minera y que el pasado domingo perdió su primer compromiso del curso en su visita al Antoniano (1-0).

El equipo azulino sabe que este compromiso es vital y que de no sacarlo adelante puede desencadenar una marejada con consecuencias para los jugadores y el técnico, en el punto de mira de la afición desde hace ya varias jornadas. El reto no es fácil porque al nivel demostrado por los azulgranas en este inicio de liga, aunque ahora suma tres citas sin ganar, con dos empates y la derrota en Lebrija, es alto y su estadio es un fortín desde hace diez meses.

La 24/25, temporada histórica

El Extremadura completó una temporada histórica y casi perfecta el curso pasado, ascendió como campeón del Grupo XIV de Tercera con 75 puntos y en el que suponía su tercer salto de categoría desde su fundación en junio de 2022 y se proclamó campeón de la Copa Federación tras imponerse en la final al Compostela. Sus buenos resultados llevaron a los dirigentes a seguir contando con Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', que es toda una institución en el fútbol pacense y en Almendralejo en particular y que aterrizó en la entidad en noviembre para reflotar la nave. Con más de treinta años de experiencia en los banquillos, tiene el privilegio de haber entrenado a los tres Extremadura que han existido hasta el momento, el Club de Fútbol, que fue el primero, la Unión Deportiva y ahora al Club Deportivo.

Junto al técnico, apostaron por mantener el bloque, han realizado ocho contrataciones -Sualdea, Zarfino, Álvaro Barrero, Ángel Cano, Luis Morcillo, Cristian Rodríguez, Osama y Alfonso Peral- y es una de las más veteranas del grupo, con jugadores importantes que superan la treintena como Juanmi Callejón (38), Miguel Nuñez (38), Pardo (37) y Zarfino (34). Sin lugar a dudas, su pieza más destacada es el atacante Callejón, hermano del exjugador del Real Madrid José Callejón y que puede actuar tanto en cualquiera de las dos bandas como por dentro, y ha anotado ya tres goles que han dado nueve puntos a su equipo (Atlético Malagueño, Real Jaén y Águilas.

Un feudo casi inexpugnable

El pasado curso, el equipo de Almendralejo cerró la temporada con unos registros sobresalientes y, especialmente, en su campo, del que hizo un auténtico fortín. En el Francisco de la Hera ganó 14 partidos, algunos con goleadas importantes, como el 7-0 que le hizo al Puebla de la Calzada, empató únicamente (2-2) contra el Azuara, que fue subcampeón de liga, y perdió dos, pero ambos en 2024. La primera derrota llegó el 6 de octubre frente al Olivenza (1-2) con una diana en el descuento y la segunda y última, el 21 de diciembre de 2024 con el Moralo por 0-1 con un gol en propia puerta de Juanmi Callejón.

Altas y dudas

Esta temporada, la inercia le acompaña. Arrancó como un tiro, con cuatro de cuatro, pero en los tres últimos compromisos no ha podido sumar de tres y se ha visto afectado por las bajas. En casa ha ganado dos partidos y empatado otro, ante el UCAM (2-2), cita en la que dejó de sumar de tres por primera vez. Luego, hace dos semanas, en su desplazamiento a Lorca, la plantilla se vio afectada por un virus que dejó a varios futbolistas con secuelas y ante el Antoniano se le acumularon hasta media docena de ausencias, con Callejón, por el fallecimiento de su hermana, y Zarfino, con problemas musculares, entre las más destacadas. Lo normal es que los dos sean altas frente a los xerecistas. Fran Rosales, Álvaro Barrero y Tala tampoco estuvieron en Lebrija y son dudas.

Cisqui realizará variantes en su once respecto al que perdió ante el Antoniano tanto por las altas que pueda tener como por las dimensiones y el tipo de terreno de juego y, además, aunque lo normal es que no reserve a nadie, los extremeños tienen muchas ilusiones depositadas en la Copa del Rey y en la eliminatoria que les medirá este martes (21:00) en casa a la Unión Deportiva Las Palmas.