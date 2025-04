Minera-Xerez DFC: el certificado para la salvación se sella en el Ángel Celdrán

El Xerez DFC acaricia con la yema de los dedos la permanencia en el Grupo IV de Segunda RFEF cuando sólo faltan cuatro jornadas para el final de liga. Los azulinos, de la mano de Antonio Fernández, han remontado el vuelo, se encuentran en uno de sus mejores momentos de la temporada, encadenan tres jornadas sin perder con tres porterías a cero y este domingo (12:00) en el Ángel Celdrán frente a la Deportiva Minera, un rival directo, pueden dar un paso más que decisivo para certificar su objetivo. Los dos equipos, fuera del descenso, dependen de sí mismos y los dos pelearán por tres puntos vitales. Los locales son decimoprimeros con 39 puntos y los xerecistas, decimosegundos con 37. Llegados a este punto, la diferencia de goles también puede ser clave y en el Pedro Garrido en la primera vuelta, los entonces jugadores de David Sánchez se impusieron por 2-1.

El combinado azulino, vigorizado con los 14 puntos sobre 24 cosechados desde la llegada del entrenador gallego, que cogió el equipo con 23 y a cinco de la salvación y ahora está curiosamente por cinco por encima de esa posición que marca el Cádiz Mirandilla con 32, se desplaza ilusionado y confiado, pero sin ningún tipo de confianza. Fernández Rivadulla ya se ha encargado de recordar a sus jugadores durante la semana que "hemos hecho lo más difícil, salir de ahí y estamos en una posición privilegiada porque dependemos de nosotros mismos, pero un resultado adverso te puede volver a complicar".

Los xerecistas, tras firmar un empate a cero el domingo en Chapín ante el San Fernando, otro rival directo en la 'guerra' por la salvación, apuestan por su segundo triunfo seguido fuera de casa -hace dos jornadas lograron una victoria de prestigio (0-1) frente al Almería B, una escuadra que pelea por el play-off de ascenso- para no ya sólo lograr el objetivo, también para cerrar la temporada con buenas sensaciones y de la mejor manera posible. Tras este largo viaje, recibirán de forma consecutiva en Chapín al Villanovense y en el derbi al Xerez CD. El telón lo echarán en un gran escenario, La Condomina, con el UCAM, que pelea por el ascenso.

Oca y David León, que han dicho adiós a la temporada, se pierden este choque y el once es más que probable que varíe muy poco respecto al que igualó contra el combinado de La Isla, aunque tampoco es descartable algún cambio en función del rival y de las dimensiones del terreno de juego. Contra La Unión, el cuadro azulino salió con tres centrales. El dueño de la portería en Matías Ramos y, en defensa, salvo que Marlone entre como tercer central, saldrían Marcelo, Alberto Durán, Salguero y Beny, con Rafa Parejo y Álvaro Martínez en la sala de máquinas, Sergio García y Jacobo en las bandas, Ilias de enganche y arriba el pichichi Abraham, que está completando una gran recta final de campaña y lleva once dianas. Como suele ser habitual, el técnico no ha dado la lista de convocados para este desplazamiento. En el caso de jugar con tres centrales, Ilias, Sergio García o Jacobo serían uno de los sacrificados.

La Deportiva Minera ha ganado dos de sus tres últimos partidos y ha respirado. / Eduardo Rabaneda

La Minera, imprevisible

La Deportiva Minera, con una plantilla configurada para pelear por el ascenso, pasó del liderato a estar cerca de los puestos de descenso en unos meses y es una incógnita. Cambió de entrenador y Pepe Aguilar no está mejorando los registros de Popy. Llegó hace siete jornadas y su equipo únicamente ha respirado tras ganar dos de sus últimos tres encuentros, los otros cinco los perdió.

El técnico destaca que su equipo de cara a la cita ante el cuadro azulino está "muy responsabilizado y con la seguridad de que está en nuestras manos, dependemos de nosotros mismos y eso es una ventaja que no tienen otros rivales. El partido en Don Benito nos ha dado mucha tranquilidad, aunque todavía no hemos conseguido el objetivo inmediato. El grupo está bien y concentrado. Todo pasa por hacer otro partido en casa serio, contundente y en el que tengamos la capacidad de tener el control desde el minuto uno y esperar una alta efectividad en ataque y defensa, que nos permita tener máxima concentración en los momentos puntuales e importantes. El partido no va a ser fácil, pero espero la mejor versión de los jugadores y vamos a contar con el apoyo de la afición, que ya no tenemos palabras. Nos vamos a sentir arropados y la mejor satisfacción es darle una alegría para que la gente se sienta orgullosa del equipo".