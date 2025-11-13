Diego Caro busca ahora la fórmula para ganar fuera de casa

El Xerez DFC sigue con su puesta a punto de cara al importante compromiso de este domingo (12:00) en el Álvarez Claro frente a la UD Melilla, una escuadra con la que comparte puntos (10) y zona de descenso (14º y 15º, respectivamente) y que tampoco termina de despegar ni con el cambio de entrenador. Javi Motos se hizo con las riendas del equipo hace dos jornadas y únicamente ha sumado un punto, en casa frente al Extremadura con un empate a cero y fuera cayó el domingo frente al Yeclano en Lorca por 3-1 en una cita que se disputó en ese escenario por la resiembra de La Constitución.

Diego Caro, que cumplirá su tercer partido al frente del plantel, está pendiente de la evolución de Emaná y de Fran Viñuela, que finalmente el pasado domingo no pudieron entrar en la lista. El ariete no termina de estar al cien por cien pese a que trabaja con el resto del grupo y el extremo todavía no ha dejado atrás del todo las molestias provocadas por la pequeña rotura que sufrió en el aductor derecho hace tres jornadas, concretamente antes de jugar con el Antoniano.

El caso de Emaná es especialmente preocupante, ya que el plantel solo dispone de un delantero, Dieste, que acumula ya cuatro amarillas y el camerunés lleva lesionado más de un mes y medio. Sufrió una rotura muscular en Jaén y justo cuando iba a reaparecer recayó. En el caso de que no esté listo, el entrenador azulino tendrá que echar mano de algún canterano para el desplazamiento a Melilla de este sábado de cara a un compromiso vital para los dos equipos.

El nuevo entrenador xerecista ha repetido once en los dos primeros partidos que ha dirigido al cuadro azulino. Ante el Antoniano, el equipo respondió, ganó 2-0 y el cordobés optó por una línea continuista contra el Almería B. Las cosas no le salieron igual y firmaron un empate a uno que les supo a poco. Ahora, baraja diferentes opciones para buscar la manera de romper la mala racha fuera de casa y sumar de tres por primera vez desde que arrancó la competición. Lo normal es que el preparador azulino realice algunos retoques, aunque su plantilla no es demasiado amplia y las variantes no podrán ser demasiadas.

Javi Motos lleva dos partidos al frente del Melilla y ha sumado un punto. / UD Melilla

El Melilla, más alegre

El Melilla con Javi Motos ha cambiado radicalmente la imagen respecto a la que mostraba con Alberto Cifuentes. Ha pasado de ser un equipo de mucha contención, de juego directo y en cierto modo encorsetado a ser más dinámico, ofensivo y al que le gusta tener la posesión de balón e iniciar el balón desde atrás. El entrenador murciano suele alternar sus esquemas, pero siempre con línea de cuatro (1-4-3-3, 1-4-2-2 o 1-4-2-3-1) y ha comenzado a dar protagonismo a 'jugones' que con el anterior entrenador no lo tenían o tenían menos. Futbolistas como Ortolá, Claverías o Julio Iglesias en la sala de máquinas han ganado peso y en ataque otros como Abreu, futbolista al que conoce a la perfección Diego Caro porque lo tuvo a sus órdenes en el filial del Córdoba, Abdellah Mohamed o Pitu, que es muy rápido por fuera, suelen ser los elegidos.

De este modo, el Xerez DFC se va a encontrar un combinado que saldrá a jugar y a presionar alto y al que tendrá que atar en corto para que no le genere el peligro que le creo al Extremadura en el estreno de Motos. Frente a los azulgranas, los norteafricanos estuvieron bastante bien y crearon oportunidades suficientes como para haber abierto la lata, pero les faltó acierto en la definición y se estrellaron ante Cristian, meta azulgrana que estuvo a un gran nivel.

Además, hay que tener en cuenta que el Melilla, pese a su mala clasificación, es uno de los conjuntos que todavía no ha perdido como local. Ha sumado nueve puntos con dos victorias y tres empates. Junto a los norteafricanos no conocen la derrota como anfitriones Extremadura, Yeclano, UCAM Murcia y Salerm Puente Genil.

El Xerez DFC visitó la pasada temporada Melilla, pero jugó en La Espiguera. / UD Melilla

Segunda visita, distinto escenario

El Xerez DFC visitará por segunda vez en su historia Melilla en un campo distinto y también en una competición diferente. El pasado curso, los azulinos se enfrentaron a los azules en los dieciseisavos de final de la Copa RFEF y perdieron por 1-0 con un tanto de Ajenjo en el minuto 33 en El Espinar, terreno de juego muy pequeño que utilizaban entonces los locales por las obras de remodelación de Álvarez Claro, escenario en el que se jugará el domingo.

De los jugadores que disputaron aquel partido continúan en el plantel xerecista Ilias y Beny y ninguno de los dos fueron titulares en una cita en la que sufrió una lesión de rodilla el central Salguero, que tuvo que abandonar el encuentro a los veinte minutos. Rafa Parejo y Marcelo no viajaron.