Xerez DFC y UD Melilla, caminos paralelos y en horas bajas

El Xerez DFC comenzará a preparar la exigente salida que tiene este domingo (12:00 horas) al Álvarez Claro a partir de este miércoles tras el día de descanso que otogó Diego Caro a sus jugadores después del empate contra el Almería B, un punto insuficiente para los objetivos del equipo azulino, que en Chapín sólo ha podido sumar de uno contra los dos últimos clasificados del Grupo 4 de Segunda RFEF, Atlético Malagueño y Almería B.

Los xerecistas tienen este domingo un compromiso bastante complicado frente a un rival llamado a estar arriba peleando por el play-off de ascenso y que, por el contrario, se encuentra ocupando puestos de descenso a Tercera Federación. Y es que tanto Xerez DFC como UD Melilla llevan caminos paralelos y parecen incluso que van de la mano en este primer tramo de competición.

Ninguno está cumpliendo con las expectativas creadas: los azulinos partían en septiembre con el reto de no pasar el sufrimiento de la temporada anterior, mientras que los norteafricanos, que el curso pasado militaron en el Grupo 5 de Segunda RFEF sin mucho acierto, ponían en marcha un proyecto ambicioso para pelear por todo y regresar a Primera RFEF, categoría en la que militó hace tres campañas.

Abajo

Sin embargo, tanto uno como otro atraviesan apuros, ocupan puestos de descenso y deben mejorar para escalar posiciones y no empezar a verles las orejas al lobo. De momento, los números que presentan jerezanos y melillenses son casi calcados: sólo han sumado dos victorias en las diez primeras jornadas, cuatro empates y sufrido otras tantas derrotas, estando igualados en la tabla clasificatoria a 10 puntos ocupando la decimocuarta y decimoquinta posición respectivamente.

Formación que presentó el Melilla en casa del Atlético Malagueño, donde cayó 1-0.

En cuanto a goles, Xerez DFC y Melilla presentan un balance de -2 goles, con 13 dianas a favor y 15 en contra los de Chapín y 11-13 los melillenses, motivo por el cual es el cuadro xerecista el que está un puesto por encima de la tabla, a dos del play-out que ocupa el Lorca Deportiva y a tres del Puente Genil, que marca la permanencia antes de que estos dos equipos se midan este miércoles en el choque aplazado de la octava jornada.

Los paralelismos no acaban ahí, ya que las directivas de ambas entidades despidieron a los anteriores inquilinos de sus respectivos banquillos tras la finalización de la octava jornada. El Xerez DFC prescindió de Antonio Fernández Rivadulla tras la derrota en casa del líder Extremadura, partido en el que los azulinos se pusieron por delante en dos ocasiones con los goles de Christian Dieste. Por su parte, el Melilla echaba a Alberto Cifuentes después de caer en Lebrija frente al Atlético Antoniano por 3-2.

Nuevos entrenadores

Llegaron a los banquillos Diego Caro y Javi Motos, exentrenador del UCAM Murcia. De momento, las cosas le van mejor al cordobés, que debutaba en Chapín con triunfo frente al Antoniano (2-0) en el único partido que los xerecistas han sido capaces de dejar la portería a cero. Empero, este pasado domingo, de nuevo en casa, los jerezanos no pasaban del empate con el Almería B, nuevo colista del grupo. A Motos no le ha ido igual de bien. Debutó en el Álvarez Claro con un empate sin goles contra el Extremadura y esta semana caían en el Artés Carrasco por tres goles a uno ante el Águilas.

Ambos conjuntos se toman el choque del próximo domingo como la oportunidad de dar un paso adelante y que sea un punto de inflexión que marque una tendencia algo más positiva. Los xerecistas tratarán de lograr la primera victoria de la temporada a domicilio ante un Melilla que es uno de los seis equipos que todavía no conoce la derrota en su estadio, donde por contra ha cedido tres empates (Minera, Xerez CD y Extremadura).