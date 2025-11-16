Diego Caro: "Una derrota del Xerez DFC en Melilla no hubiese sido justa por lo que hizo mi equipo"

Melilla y Xerez DFC se jugaban mucho en el Álvarez Claro y, al final, el enfrentamiento acabó con un empate a uno sobre la campana del cuadro azulino, que lograba salvar los muebles con un gol de Dieste en el descuento. El ariete azulino lleva seis dianas y está manteniendo con vida a su equipo gracias a su acierto. Diego Caro, técnico xerecista, se estrenaba fuera de casa y se ha mostrado satisfecho con el empate, defendió la fe de sus jugadores en sus ideas y valoró de forma muy positiva el no volver de vacío de un campo en el que "hubiese sido injusta la derrota".

El entrenador cordobés explicó que "fue un partido disputado, bonito. Creo que en la primera parte tuvimos más juego fluido, encontrábamos a los libres con cierta facilidad, salíamos bien de atrás, aunque quizás demasiado rápido. Cuando entrábamos, reconocíamos rápido la situación de los libres y encontrábamos a Ilias y a Julen en zona intermedia. Mi equipo con balón en muchas fases estuvo muy bien, aunque nos sigue faltando el remate, las llegadas y generar ocasiones claras, pero creo en cuanto a dominio del juego estuvimos bien en un campo muy complicado como es el del Melilla, que ya sabemos que no había perdido ningún encuentro aquí".

Bajo su punto de vista, la segunda mitad fue diferente, "nos costó un poquito más por el tema del viento, pero mi equipo demostró la personalidad que tiene desde el primer día que yo llegué. No abandonan el modelo, creen ciegamente en ello y siguieron jugando igual porque saben que ese es el camino. Se lo transmití desde el primer día, lo reconocen, lo ven, están a gusto y al final, fruto de seguir insistiendo y seguir insistiendo, unido al desgaste del Melilla, que fue grande, corrieron mucho detrás del balón en muchas fases del partido, prácticamente no nos crearon ocasiones más allá de la primera falta en el minuto 3. Ocasiones claras y manifiestas de gol no hubo, por lo tanto, creo que el resultado es justo, creo que si el Xerez Deportivo FC hubiera perdido, no hubiera sido justo por lo que hizo mi equipo".

El Xerez DFC acusó el gol del Melilla, pero luego se repuso y, según Caro, "tuvimos más verticalidad, pero el control del partido lo llevamos en muchas fases. Insisto, prácticamente no recuerdo tiros de gol claros por parte del Melilla más allá de la falta, que ese sí es un acierto de ellos, con un balón parado que te lo meten en la escuadra y nuestro portero tiene que hacer una gran parada. Más allá de eso, no hubo grandes oportunidades en el partido. Es cierto que dimos un paso adelante cuando recibimos gol. Ya lo teníamos casi todo perdido, pero mi equipo siguió intentando salir desde atrás jugando, encontrando las superioridades y, al final, nos llevamos un punto de un campo que es realmente difícil. Seguimos sin perder, seguimos invictos después de tres partidos desde que llegamos y toca seguir trabajando".