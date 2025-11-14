Diego Caro: "El equipo está preparado para volver de Melilla con los tres puntos"

Diego Caro se estrenó al frente del Xerez DFC hace dos jornadas, en las que ha sumado cuatro puntos de seis en dos enfrentamientos consecutivos en Chapín ante Atlético Antoniano (2-0) y Almería B (1-1) y ahora le toca estrenarse fuera de casa este domingo (12:00) en el Álvarez Claro contra un rival directo en la lucha por salir de los puestos de descenso, un UD Melilla con el que se encuentra empatado a casi todo y que igualmente tiene nuevo entrenador, que ha empatado un choque y perdido otro. Las dos escuadras, con diez puntos, ocupan puestos en la zona roja, han ganado dos encuentros, empatado cuatro y perdido otros cuatro.

El técnico cordobés considera que afrontan un partido complicado, pero considera que su equipo está capacitado para volver con los tres puntos si mejoran en aspectos como la definición, destaca la nueva propuesta de Javi Motos frente a la de Alberto Cifuentes, no quiere hablar de ansiedad cuando restan 24 jornadas para el final de la competición y confirma una jornada más las bajas de Emaná y Fran Viñuela, por lo que tendrá que completar la lista con algún jugador de los equipos de la cantera.

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo después del empate ante el Almería?

–Con normalidad, preparando el importante partido de Melilla. Los chavales están bien y deseosos que llegue ya el domingo, eche el balón a rodar y pelar por conseguir tres puntos más, que es a lo que vamos a Melilla.

–Será su primer encuentro fuera y contra un rival que también cambió de entrenador hace dos jornadas...

–Sí, han cambiado de entrenador y propuesta y están intentando igualmente salir de los puestos de ahí abajo, en los que estamos prácticamente igualados a todo. Nos vamos a medir dos equipos con propuestas bastante parecidas y, como he dicho anteriormente, vamos con la intención de intentar ganar el partido, de traernos los tres puntos para Jerez, es para lo que hemos trabajado esta semana y creo que el equipo está preparado para ello.

–¿Cómo espera el encuentro?

–Va a ser un encuentro complicado y disputado, con dos equipos con un modelo de juego muy parecido. El Melilla tiene buenos jugadores, futbolistas de calidad, meten mucha gente por dentro, tienen buen juego asociativo y tienen un buen pie. Con este entrenador están decantándose más este modelo de juego y va a ser un partido donde el equipo que tenga la posesión, que sea capaz de dominar al rival, que sea capaz de someterlo, porque al final somos dos equipos que queremos tener la pelota y que nos gusta jugar al fútbol, tendrá mucho ganado. Lo importante será eso, intentar tener el balón, intentar dominar el control del juego, intentar someter al rival y, evidentemente intentar, llegar al área y tener situaciones de zona de finalización y convertirlas, que al final es lo más importante. Creo que por ahí pueden ir un poco los derroteros del partido.

–Ha hablado de finalización, frente al Almería B a su equipo le faltó más llegada y finalizar mejor...

–Se ha comentado mucho el tema de que no se tiró a portería o que no tiramos las suficientes veces para las situaciones que tuvimos en zona de finalización. Tirando un poco de estadísticas, tuvimos siete disparos, pero a portería solo tres, uno de Ilias, otro de Dieste de la primera parte y el gol, y contra el Antoniano tuvimos diez, lo que sucede es que aquel día tuvimos más efectividad y fueron cinco a portería. Tenemos que seguir mejorando la finalización, tenemos que seguir insistiendo en las llegadas, que creo que el otro día fueron muchas, pero al final lo que cuentan son los goles y el otro día solo convertimos uno. Debemos seguir insistiendo en eso porque un equipo que produce tanto como el nuestro el domingo pasado ante el Almería no se puede conformar con tan solo siete disparos, tres de ellos a portería y con tan solo un gol.

No creo que haya ansiedad con 24 jornadas por delante, hemos hecho cuatro puntos de seis y es una buena media para salir de los puestos bajos"

–Los dos equipos llegan muy necesitados, ¿va a ser el partido de la ansiedad?

–Estamos muy igualados, pero llegar a hablar de ansiedad..., queda mucho, 24 jornadas. Estamos necesitados los dos, queremos salir de esos puestos bajos y vamos a hacer todo lo posible por traernos los tres puntos y superarlos. Imagino que ellos pensarán igual, debemos tener tranquilidad, saber que queda mucho por delante, que estamos en el buen camino, hemos hecho cuatro puntos de seis, y considero que es una buena media de puntuación para salir de esos puestos bajos. Hay que seguir trabajando, seguir intentando afianzar más el modelo, seguir mejorándolo y tener tranquilidad, darle normalidad al final un poco a todo, que es lo que a mí más me gusta, darle normalidad al día a día, a los partidos, aunque siempre sabiendo la importancia que tienen y siendo responsables de la importancia que tienen los tres puntos del domingo y cuando terminamos el del domingo será el momento de pensar en el siguiente. Al final, domingo a domingo.

–¿Cómo se encuentran Emaná y Fran Viñuela?

–Pues en principio, tanto Viñuela como Emaná siguen sus procesos de recuperación. Están ya entrenando prácticamente con noramalidad con el grupo, pero, bueno no creo que vayamos a forzar a ningún futbolista. No soy partidario de forzar a ningún futbolista faltando tantísimas jornadas como faltan, no me gusta forzar a un jugador para que te pueda volver a caer en una lesión y correr el riesgo de perderlo más tiempo. Soy partidario de poner a los que están al cien por cien y de saber que los que entran van a sumar.