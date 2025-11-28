Diego Caro: "El Estepona tiene un buen equipo, debe despertar sí o sí y espero que no sea el domingo"

El Xerez DFC atraviesa su mejor momento de la temporada desde la llegada de Diego Caro al banquillo, por primera vez ha logrado enlazar cuatro jornadas sin perder y por primera vez aspira a sumar dos triunfos consecutivos y a conseguir el primero fuera de casa este domingo (12:00) ante el Estepona, una escuadra que está en una situación delicadísima. Los azulinos se van a medir a un conjunto que al inicio de la temporada entraba en todas las quinielas para pelear por los puestos altos de la tabla y que está hundido en la clasificación con siete puntos. El partido es decisivo para los costasoleños y muy importante para los xerecistas y, por ello, Diego Caro pide calma, encararlo con confianza y avisa que la cita será complicada porque el equipo malagueño tiene calidad y acabará despertando más pronto que tarde.

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo después de la victoria ante el Salerm Puente Genil?

–Con normalidad, trabajando y afianzando los conceptos, analizando las cosas que se hacen bien y mejorando y reconociendo las que no hicimos tan bien el domingo. Cuando vienes de obtener un triunfo siempre hay más alegría y siempre te refuerza más el trabajo que haces. Estamos focalizando todo en partido ante el Estepona, que sabemos que será un partido con mucha dificultad.

–El equipo lleva una racha de partidos seguidos ante rivales directos, ¿cómo se mentaliza al grupo?

–Lo importante ahora es no fijarse en la clasificación porque todavía quedan muchos partidos por delante y todos los partidos son difíciles. Sin ir más lejos, lo primero que empezamos hablando esta semana del Estepona es que si nos fijamos en la clasificación nos engañaríamos y nos equivocaríamos. Nos vamos a enfrentar a un buen equipo, que la pasada temporada estuvo muy cerca de ascender, jugó el play-off. Eso nos indica que va a ser un rival de máxima dificultad , igual que todos los partidos. El domingo, el Salerm Puente Genil nos puso en muchísimos apuros y seguramente el Estepona igual y luego el Recre exactamente lo mismo. Al final, son todos partidos que se deciden por pequeños detalles, donde tu concentración tiene que ser máxima y los errores tienen que ser mínimos. Y así es como estamos afrontando semana tras semana.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Estepona?, ¿lo considera un león herido?

–Sí, es un equipo que, cuando lo hemos analizado, ya lo comenté también de la Almería en su día, tiene menos puntos de lo que está mereciendo en cuanto a juego. Está todo tan igualado que los pequeños detalles les están penalizando. Es un equipo que tiene buenos jugadores, la base importante del año pasado la mantienen y también es cierto que quizás le estén penalizando las lesiones que han tenido durante estas primeras jornadas. Insisto, es un equipo que tiene capacidad para quitarte el balón, para dominarte, tienen un buen pie la mayoría de sus jugadores, cuentan con uno de los máximos goleadores de la categoría con seis goles. Creo que es un equipo que tiene que despertar sí o sí porque cuenta con buenos futbolistas y ojalá no sea el domingo, que sea más adelante y nosotros seamos capaces de traernos los tres puntos, que es por lo que vamos a trabajar.

–Resta mucha competición, pero un triunfo dejaría muy tocado al Estepona...

–Está claro que al final vas aumentando diferencias con rivales que vienen por debajo si les vas ganando. De todos modos, tenemos que pensar en nosotros, aunque al principio de la semana le comentaba a los chavales la importancia del partido. De ganar, daríamos continuidad a la buena trayectoria que llevamos desde que yo estoy aquí y nos serviría para acercarnos a la zona media, para ir saliendo de esos puestos que a nadie nos gusta ocupar, aunque quede mucha competición por delante. En eso es en lo que tenemos que pensar. Debemos ir con la ilusión y la motivación de obtener tres puntos más y de seguir avanzando en la tabla, pero, sobre todo, de reforzar el camino que estamos llevando a cabo y que nos está yendo bien.

–¿Cómo se encuentran jugadores como Morante o Carlos Daniel y cómo piensa suplir la baja de Dieste?

–Hay que esperar a la última sesión, aunque es verdad que empezamos a acumular jugadores con molestias. Es normal que eso suceda conforme va avanzando la competición y lo mismo pasa con las tarjetas. Lo que sí puedo decir es que no voy a arriesgar a ningún futbolista que no esté al 100% o que por lo menos él se sienta con la confianza plena de que pueda rendir al máximo de su nivel. Y en cuanto al tema de Dieste, hemos probado diferentes opciones durante la semana. Hemos probado con un falso 9, hemos probado jugar con un 9 fijo como Emaná, que ya está entrenando con normalidad y tiene muchas opciones de participar.

–Pese a las bajas, especialmente en defensa, el equipo va a más en ese apartado...

–Estamos teniendo bajas, pero soy de los que piensan que defender es de todo el equipo. Al final, vimos el otro día como Dieste e Ilias lo dieron todo. El trabajo defensivo es de todo el equipo. Al final, a todos nos gusta jugar bien con balón. Yo entiendo que el fútbol consta de dos fases, con balón y sin balón. Con el Puente Genil no estuvimos finos y fluidos con balón, pero sí estuvimos muy bien a nivel defensivo. Sin balón, el equipo hizo muchas cosas bien, por eso no encajamos gol. Al final, destacamos muchas veces al portero o a la línea defensiva, pero es un trabajo de todo el equipo, que se está sacrificando, que es muy solidario. Se cometieron errores, y ya se los mostramos el lunes, pero tenemos que seguir en esa línea, seguir mejorando y avanzando. Estamos en el buen camino.