Diego Caro: "Si estoy aquí es porque hay plantilla para lograr el objetivo que nos marcamos"

Diego Caro, nuevo entrenador del Xerez DFC, ha sido presentado este miércoles y en su puesta de largo ha huido de tópicos, lo ha centrado todo en el trabajo para solventar los problemas en defensa, en sacar el máximo potencial a una plantilla que cree con calidad y capacidad para más, pero se encuentra "triste" por los malos resultados, en lograr una comunión perfecta con la grada y "en ganar la primera final de todas las que nos quedan hasta el final de liga".

–¿Cómo han sido sus primeras horas en la ciudad?

–Antes de nada, quiero agradecer a los socios, a junta directiva, a su presidente, Sebastián y al director deportivo Antonio Bello, la confianza que ponen en mí. Es un proyecto francamente bonito, ilusionante y venimos con las maletas cargadas de ilusión, de ganas y convencidos totalmente de que vamos a salir de donde estamos, de la situación que estamos ahora mismo y que vamos a disfrutar. Eso lo tenemos clarísimo y por eso estamos aquí hoy. La llegada ha sido buena, todo han sido facilidades y eso también es de agradecer por nuestra parte, tanto de mi segundo entrenador, como ha dicho el presidente Jesús Ruiz, que viene acompañándome, como la mía.

–Ya ha tenido la primera toma de contacto con los jugadores, ¿qué mensaje les ha transmitido y qué es lo que más le preocupa después de hablar con ellos?

–Sabía que había una buena plantilla, de no ser así, me hubiera costado más decidirme y ha sido muy fácil. ¿Qué he visto? He visto un grupo receptivo, con ganas, pero tristón. Los resultados suelen pasar factura cuando entiendes que debería de haber tenido más premios de lo que se ha obtenido. Los jugadores no son máquinas, son personas, como somos todos, y les afecta. Varitas mágicas no tenemos nadie y cambiar esa tristeza muchas veces lo da los resultados. Nosotros vamos a colaborar vamos a ayudar. El optimismo lo tenemos que llevar por bandera. El pesimismo no te acerca a nada si quieres cambiar la dinámica. Nosotros con nuestra afición, nuestra junta directiva, nuestros socios, los jugadores, cuerpo técnico, todos unidos, estoy seguro de que revertir la situación nos va a resultar muchísimo más fácil. Para ello vamos a trabajar todos los días. Me ha encantado el entrenamiento, me ha encantado la actitud de los chavales y no dudo que va a seguir esa actitud hasta que terminemos la temporada.

–¿Puede ser más tema psicológico que el fútbol?

–Todo influye. En el fútbol, cada maestrillo tiene su librillo. El entrenador anterior, Antonio, ha hecho un buen trabajo desde que llegó aquí y voy a intentar aprovecharme de ese buen trabajo que haya hecho y luego, analizaré las cosas que creo debemos de inculcarle a la plantilla para que obtengamos los buenos resultados, que hasta ahora por desgracia no se están obteniendo. Y a partir de ahí conseguir victorias, no hay otra. Hay que revertir la situación y empezar a ganar partidos, que seguro que con eso la afición se va a ir también arriba con nosotros y obtendremos una clasificación acorde con el club, con todo lo que se está haciendo, con el proyecto y con la ilusión que tenemos todos.

–¿Cómo piensa solucionar los graves problemas en defensa del equipo?

–Defendiendo, apretando y corriendo. Que los resultados no hayan sido buenos no quiere decir que el trabajo no haya sido bueno. Muchas veces en este deporte tan complejo, tan incontrolable donde los pequeños detalles marcan diferencias los resultados no son acordes con el trabajo que se puede hacer. El equipo es bueno, trabaja bien y esos pequeños detalles hay que pulirlos a nivel defensivo, a nivel de acciones a balón parado... ¿Cómo? Trabajando. Es que no hay otra. Es que al final hay que trabajar, trabajar, estar muy encima de los chavales, que ellos vean y reconozcan los errores que se tienen y a partir de esa corrección ponerlo en práctica los domingos para que no vuelva a pasar y aparezcan los resultados positivos, que la pelotita entre.

Diego Caro se marca como primer reto ganar al Antoniano.

–¿Qué Xerez DFC le vende a la afición?

–Has dicho la palabra clave. Muchas veces los entrenadores somos esclavos de nuestras palabras en las ruedas de prensa. Tirar aquí de teoría y decir que mi equipo va a jugar tal o cual se puede hacer, pero la clave está en el verde y ahí es donde se va a demostrar si el equipo realmente juega a lo que nosotros queremos o no. Para eso el trabajo. ¿Qué queremos? Pues queremos un Xerez DFC que defienda bien, que sea agresivo, que sea un equipo que juegue junto a nivel defensivo, que los jugadores sean compañeros, que sean solidarios... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar, entrenar día a día, machacar los conceptos y llevarlos al verde. No hay más. He venido aquí muchas veces a jugar, todo el mundo sabe como lo hacen mis equipos y ahora unimos nuestros caminos. Mis equipos siempre se han caracterizado por tener un juego alegre, por tener el balón, querer salir desde atrás con el balón jugado, intentar sobrepasar líneas de presión a través de buscar superioridades... Ese es mi modelo de juego, esa es mi idea. ¿Qué pasa?, que luego hay un rival que se opone a eso, que te pone dificultades. Hay que tenerlo trabajado, hay que hacerlo bien. Coincido plenamente con Bello desde la primera vez que hablé con él el lunes, que tenemos una plantilla para hacerlo y que tenemos un equipo y jugadores para hacerlo. Vamos a trabajar todo lo habido y por haber para intentar que la plantilla haga las cosas bien y obtengamos resultados.

–¿Se fija metas al margen de la salvación?

–No, bueno, realmente sí, ganar el domingo. Es que ese es el objetivo que tenemos que tener, no podemos mirar más allá. Nosotros en la situación en la que estamos ahora mismo y mucho más como está la competición, el domingo es una final. Pero no es una final el domingo solo, es que después cuando pasemos ese partido tendremos otra final, que es la de la Almería y cuando pasemos ese partido tendremos otra final que será la de Melilla. Quedan 26 jornadas y está el grupo muy igualado. He visto a todos los equipos, he visto muchísimos partidos de este grupo, he visto a mi equipo y esto se decide, como he dicho antes, por pequeños detalles. Todos los domingos van a ser partidos muy complicados, muy igualados, finales y tenemos que afrontarlos todos como partidos definitivos, porque así seguramente nos acercaremos más a la victoria.

–Ha pasado por equipos como el Puente Genil en el que grada deldel Polinario aprieta, ¿qué espera de Chapín?

–Tenemos muchas ganas de empezar ya a dirigir, de estar en el banquillo, de sentir a la gente de Jerez, a nuestros socios, a nuestra afición. Cuando he venido aquí con equipos rivales, se notaba y había tramos, que lo hablaba mucho con Jesús, que decíamos que cuando aprieta la grada, cuidado, y a los jugadores siempre se lo transmitíamos, que cuando venía ese arreón de la grada y del equipo, cuidado. Pero, bueno, al final a la gente, a la afición no le puedes pedir nada, hay que darle y ahora mismo lo que tenemos que hacer es eso, tener juego, ocasiones, intentar crear peligro constantemente, ¿para qué? Pues para que la gente nos ayude, nos apoye, nos lleve en volandas y esos arreones que he vivido en el banquillo contrario, ahora quiero disfrutarlos y vivirlos en el banquillo de casa.

Sebstián Alonso de Medina y Bello confían plenamente en Diego Caro para revertir la situación.

Sebastián Alonso y Bello, encantados

Sebastián Alonso de Medina, presidente azulino, agradeció al técnico y a su segundo el aceptar la propuesta del club y se explicó que "tocaba un momento de cambio para volver a generar ilusión, esperanza y hacer creer que es posible revertir la situación porque este club cuenta con una afición detrás que lo merece. Su predisposición ha sido siempre buena para venir a esta casa, sabemos que no va a ser fácil, pero confiamos plenamente en vuestra capacidad, en vuestro conocimiento y en vuestra capacidad de liderazgo", al tiempo que también le dio las gracias a Bello "porque se ha involucrado mucho en estos días para buscar encontrar quién sustituya a Antonio Fernández, al que desde aquí también le agradecemos el trabajo que ha realizado. Ojalá que esa generación de nueva ilusión se empiece a plasmar desde este próximo domingo".

Por su parte, Bello desveló que las negociaciones fueron superfáciles, hablamos el lunes por la mañana, por la tarde ya estábamos reunidos y por la noche casi que lo teníamos cerrado. Valoré varias opciones para nuestro banquillo, pero creo que la opción de Diego es la opción que mejor nos viene en cuanto a la plantilla que tenemos, en cuanto a la filosofía del club. Él conoce perfectamente la plantilla, conoce nuestro grupo, conoce lo que es el Xerez y conoce el xerezismo y creo que era la figura perfecta para volver a ilusionarnos. Su filosofía de juego es la idónea para la plantilla que tenemos este año y eso es fundamental una vez iniciada la liga".