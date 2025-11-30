Diego Caro frena la euforia: "Estamos en el buen camino, pero no hemos hecho nada"

El Xerez DFC ha superado este domingo en el Pérez Muñoz al Estepona por 0-2 y ha refrendado que es otro desde la llegada de Diego Caro al banquillo. El cuadro azulino acumula cinco jornadas sin perder, dos victorias seguidas, tres porterías a cero y ha salido del descenso y del play-out. El técnico cordobés resta importancia a lo conseguido, valora el trabajo de sus jugadores, les atribuye todo el mérito y les invita a mantener la línea que está mostrando porque considera que "estamos en el buen camino, pero no podemos creernos nada. La categoría está muy igualada y pierdes dos partidos y te colocas otra vez abajo".

–¿Qué valoración hace del triunfo?

–Nos está costando más de la cuenta entrar en los partidos y ajustar bien a nivel defensivo y ofensivo. Ellos tuvieron una ocasión bastante clara ahí y nuestro portero tuvo que hacer una gran parada. A partir de ahí, fuimos creciendo y una vez superada la media hora estuvimos bien, fluidos, más cómodos, mejor y con transiciones muy peligrosas. La segunda parte la empezamos muy bien, hicimos el gol, ajustamos algunas cositas y los chicos estuvieron bien en ese inicio. Hicimos el 0-2 con el penalti y primera victoria fuera de casa. Le doy la enhorabuena a los chavales por el gran trabajo y el esfuerzo que han hecho y dedicarle el triunfo a los más de 400 aficionados que han venido. Estar aquí con un domingo de zambombas en Jerez, incluso lloviendo, es para destacarlo.

–¿La portería a cero y el resultado son los factores más destacados?

–Sí, le damos continuidad al trabajo con eso, lo estamos haciendo bien en estos partidos. El juego termina por no ser tan lucido porque vas ganando y te pones por delante. El inicio de la segunda parte ha sido muy bueno y, tras el gol, el Estepona se lo jugó el todo por el todo, tú ya tienes el botín por el que trabajas y luchas, tienes los puntos y sacas más en largo y no inicias tanto el juego desde atrás. Aquí había que ganar, que sacar tres puntos y es lo que hemos hecho.

–Ganar era fundamental porque la competición está muy igualada...

–Está todo apretado. Equipos que hace tres o cuatro jornadas, estaban bien clasificados se han descuido un poco y han empezado a estar mal y, por contra, otros que estábamos abajo hace poquitas jornadas, vamos sacando poquito a poco la cabeza de ahí abajo. Nos gusta más estar en otras posiciones y por ello trabajamos y en ese camino estamos.

–En el partido se han visto a dos equipos diferentes, ¿qué le dijo a los jugadores en el descanso?

–Nada, que son muy buenos, que tienen que creérselo. Si ganan partidos y hacen las cosas bien es por eso. Deben creer en ellos, en el juego que hacen. El nivel defensivo está siendo bastante alto y ahora tenemos que seguir dándole continuidad al jugo con balón. El partido se deslució un poco por lo que he comentado antes, íbamos ganando y no debíamos arriesgar de la misma manera. Esto al final del fútbol y siempre se dice que es para listos. Lo que tienes que intentar es que no te hagan gol, defendimos bien y cuando te esfuerzas tanto ya no tienes tanta lucidez arriba, pero aún así llegó el penalti a Ilias. Hay que seguir, que estamos en el buen camino.

Vine para que el Xerez DFC no estuviese abajo, las notas se ponen a final de curso y ya veremos en qué posición estamos"

–Finalmente, se decantó por Emaná en lugar del sancionado Dieste...

–Para mí titulares son todos. Cuando llegué aquí, lo primero que les dije es que todos iban a ser importantes para lo bueno y lo malo, Beny por ejemplo también ha sido la primera vez que juega titular conmigo. Todos van a ser importantes, aunque no todos van a jugar la misma cantidad de minutos, eso es imposible. Emaná ha hecho un gran trabajo, tuvo una ocasión clara en la primera parte y ha sacado muchos balones atrás.

–Once puntos de quince desde que llegó son muchos...

–Insisto, estamos viendo que son muy buenos, es la realidad, se lo tienen que creer. Estos números llegan gracias a ellos. Yo ya lo dije también en una rueda de prensa anterior, intento no molestarles demasiado, con eso ya me conformo. Tienen que seguir, lo están haciendo bien. No pueden creerse nada porque aquí pierdes dos partidos y te metes otra vez abajo. No tenemos que creernos nada, creer única y exclusivamente en el trabajo que se está haciendo. No hemos conseguido nada, hay que darle normalidad a todo y seguir. Ahora, a pensar ya en el miércoles, que les doy dos días de descanso porque se los han merecido, y a pensar en el partido ante el Recreativo de Huelva, que va a ser supercomplicado y ojalá veamos un Chapín con nuestra gente lo más lleno posible. Que nos ayuden, porque va a ser un partido complicado y los chicos se lo merecen.

–¿Qué le ha parecido el Estepona?

–Empezó muy bien el partido y tuvo su ocasión clara de gol, pero cuando estás en una mala dinámica es complicado revertirla. Creo que tiene buenos jugadores, con buen manejo de balón, pero cuesta mucho salir de las posiciones de abajo.

–¿Cómo vio el penalti a Ilias?, ¿era roja para el defensor del Estepona?

–Me pilló muy lejos y no la aprecio bien, el árbitro estaba más cerca y decidió tarjeta amarilla, aunque hubiese preferido roja por la ventaja. Me quedo con la acción de Ilias, que se planta delante del portero, que tiene tranquilidad y paciencia para terminar la jugada, saca el penalti y lo convertimos, que es lo más importante.

–¿Dónde cree que estará su equipo al final de temporada?

–No tengo ni idea, sólo pienso en el Recreativo de Huelva. Vine con un objetivo claro, que el equipo no esté abajo, pero esta liga es muy complicada, vamos a intentar competir con todos los rivales y, al final de curso, que es donde se ponen las notas, veremos.