La racha no se detiene: primera victoria fuera en un momento clave (0-2)

Que el ritmo no pare. La racha no se detiene y el Xerez DFC ha logrado su primera victoria fuera, la segunda consecutiva, en un momento clave. Ha superado de forma totalmente justa al Estepona, que sigue sin levantar cabeza y dio muestras de poca capacidad de reacción, por 0-2 en un partido completo y serio ante otro rival directo. Los goles de Beny y Ekiza, de penalti, en el segundo acto han dado a los xerecistas tres puntos de otro y confirman su excelente dinámica desde la llegada de Diego Caro, encadenan cinco jornadas sin perder y salen de la zona de peligro. Además, por tercera vez desde que el cordobés llegó han dejado la portería a cero.

Los azulinos fueron de menos a más. Realizaron un buen primer tiempo, pero lo hicieron mucho mejor en el segundo ante un adversario al que se le vieron las costuras. Pese a contar con jugadores de calidad, no le sale nada y sí a los xerecistas, que con Diego Caro han encontrado estabilidad, regularidad y han ganado autoestima. Ahora sí se creen capaces de superar a cualquier rival. Con estos tres puntos de oro suman 17 puntos y ocupa la 12ª plaza con los mismos que el Yeclano, que ahora marca la línea de fuego. Jugadores como Ekiza, Ilias o Gandoy ya muestran su mejor versión, mientras Bloch confirma el acierto de su llegada.

Rafa Parejo fue uno de las novedades en el once azulino en Estepona. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Cuatro cambios

Diego Caro, por primera vez desde que llegó al equipo, cambió mucho de planes respecto a la cita del pasado domingo en Chapín frente al Salerm Puente Genil que su equipo sacó adelante por 1-0 con un golazo de Ilias. Introdujo cuatro novedades y hasta se decantó por variar el modelo, apostando por primera vez por una línea de cuatro. La portería fue para Florentin Bloch y en defensa Juanjo Mateo entró por Marcelo en la derecha y Beny por Sergio García en la izquierda, con Udom y Carlos Daniel como centrales. En la medular, Curro Rivelott se quedó en el banquillo y regresó Rafa Parejo para repartirse el trabajo en la medular a Yago Gandoy. Por delante, Diego Iglesias, Ilias y Ekiza escoltando al ariete Emaná, que estrenaba titularidad y era el elegido para ocupar la plaza del sancionado Dieste, una baja más que sensible.

Xavi Molist sabía que se la jugaba ante el cuadro xerecista después de una dinámica penosa, en la que ha sumado tres puntos de 24 posibles, apostó por el mismo bloque que perdió 2-1 frente al líder Águilas y desde antes del inicio del choque ya tuvo claro que la grada no estaba con él por sus continuas protestas contra él y los dirigentes. La semana, además, fue complicada, ya que el director deportivo Miguel de Hita fue despedido.

Bloch evita el 1-0 dos veces

Entre dos rivales directos había algo más que tres puntos en juego. A los costasoleños, hundidos en la tabla, solo les servía ganar para frenar su dinámica y tomar oxígeno y los xerecistas también necesitaban vencer para confirmar su mejoría y salir del play-out. El partido arrancó con buena presión por parte del cuadro azulino, pero la primera opción clara de la mañana fue para los locales. Bloch realizó un paradón antológico en el área pequeña desde el suelo tirando de reflejos. Se estiró para evitar el 1-0 de Dani Sancho tras un pase de la muerte atrás desde la derecha de Ballarín. Y la segunda oportunidad también fue local, esta vez con un lanzamiento duro y lejano que el meta xerecista tuvo que mardar a saque de esquina (10').

llias, con Ekiza al fondo, lo intentó en la primera mitad. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Ekiza la tiene a la contra en el 23' y en el 29'

A los azulinos les costaba asumir el mando de las operaciones, apenas podía llevar la iniciativa con el balón y el Estepona apretaba, especialmente percutiendo por la banda derecha -Beny tenía que multiplicarse-, pero el equipo de Diego Caro estuvo a punto de sorprender a los rojillos a la contra al cuarto de hora. Ekiza se plantó solo ante el meta Joel Ruiz después de un balón de Iglesias, pero el portero sacó la pelota con la pierna izquierda. El atacante optó por colocarla en lugar de romperla. El intercambio de golpes provocó una falta al borde del área azulina tras una pérdida de balón que ejecutó Ballarín y se marchó fuera por muy poco (23').

El Estepona cumplía con su guion habitual como local de jugar bien y de intentar dominar, pero no le salía nada y no sacaba ventaja a algunos desajustes azulinos en defensa, que a la contra hacían daño. Al filo de la media hora, Ekiza, el xerecista más inspirado en ataque en el primer tiempo, se acomodó el balón en el área para sorprender a Joel, pero el portero estuvo atento y despejó su disparo. El rechace lo recogió y lo mandó fuera Diego Iglesias, mientras Ilias seguía tendido en el suelo reclamando un codazo de Lolo que el árbitro no vio.

Emaná no aprovecha un regalo de Joel

Al Xerez DFC le costaba mantener el balón y tampoco encontraba arriba a Emaná, que el minuto 38 demostró que no está a tope físicamente. Le faltaron astucia, rapidez y reflejos para aprovechar un regalo del portero local al borde del área, que le entregó eel balón en su intento de pasarlo a un compañero. El ariete se entretuvo un mundo en lugar de buscar el disparo, se le echaron dos rivales encima y el colegiado acabó pitándole falta.

En la recta final del primer acto, con la lluvia apretando, los azulinos lo siguieron intentando. Un buen centro de Beny a pase de Ekiza lo sacó el portero y en el descuento, Diego Iglesias no estuvo fino a la hora de sacar más partido a un saque de esquina que abortó la defensa sin problemas.

Lo xerecistas hacen piña tras el 0-1 de Beny. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

0-1, gol de Beny (50')

Tras el paso por vestuarios, el Xerez DFC dio un paso al frente y en el primer minuto, Ilias tuvo una buena oportunidad. El extremo se adentró en el área, pero con una buena opción de disparo falló en el golpeo, pero poco después llegó la recompensa. Un centro desde la derecha de Iglesias lo tocó en Javi Grillo, pasó por encima del portero y Beny, en el segundo palo y adelantándose a Marín, remachó el balón dentro. 0-1. Minuto 50.

Diana anulada a Emaná y 0-2 de penalti

El partido se rompió tras el gol. Dani Sancho protagonizó una fea acción con Dorado, que le costó una amarilla que pudo ser roja y acabó con el central con una brecha, Bloch tuvo que ser atendido y en el 58', el árbitro anuló un a Emaná el que era el 0-2. El punta, desde el suelo, junto a Rafa Parejo, envió el balón dentro, pero el colegiado invalidó la acción por fuera de juego.

Era el momento de controlar la situación, la segunda parte del Xerez DFC era mucho mejor que la primera y merecía ampliar su ventaja. Y llegó tras una contra de Ilias que terminó en penalti. El navarro ganó el área y cuando se disponía a disparar, Candelas le tocó para evitarlo y lo derribó. El colegiado no tuvo dudas y la pena máxima la ejecutó con calidad y seguridad Ekiza, que anotaba el 0-2 en el minuto 68.

Los locales ya sabían que su dinámica no iba a cambiar y que les tocaba continuar acumulando derrotas consecutivas, siete. El Xerez DFC se sentía cómodo y con los jugadores de refresco le ponía empeño para ampliar la ventaja. Los locales pidieron pena máxima en una acción de Emaná que tocó el balón con la mano y sobre la campana, un fallo de Joel no lo pudo aprovechar Sergio García porque lo sacó la defensa.

Con todo visto para sentencia, el árbitro concedió nueve minutos de descuento y el delantero juvenil Domi dispuso de una buena opción con un disparo que se le marchó fuera. Tres puntos de oro, otra portería a cero y cinco jornadas sin perder...

El once del Xerez DFC en Estepona presentó cuatro cambios respecto al que ganó al Puente Genil en Chapín. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com